Студія Bluepoint Games використовувала гумових качок при роботі над ремейком Demon's Souls. Віртуальні іграшки були всюди, але з фінальної версії гри їх прибрали.

Колишній працівник Bluepoint Games Коллін Харріс у своєму твіттері розповів цікаву історію про роботу над ремейком Demon's Souls. Розробники з цієї компанії активно використовували віртуальні моделі гумових качок.

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Модель гумової качки створив друг Харріса, який проходив стажування у Bluepoint Games. Тривалий час модель цієї іграшки розробники не помічали, але потім вони зрозуміли, що вона ідеально підходить для тестів. Гумову качку використовували для тестування системи руйнування та ще деяких ефектів. В один момент віртуальних моделей цих іграшок стало дуже багато, вони були скрізь, навіть з'явилася гігантська качка-людоїд з гострими зубами.

Але у фінальній версії Demon's Souls гумових качок вже не знайти. Розробники були змушені їх видалити, бо побоювалися, що одна з них потрапить у готовий продукт. Це могло б зашкодити репутації студії Bluepoint Games та зіпсувати їх відносини з Sony.

Дивіться відео з гумовими качками у Demon's Souls

during demon's souls' development, we used a rubber duck to test various tech / fx with. obviously, things quickly got out of hand. #demonssouls #gameart #gamedev pic.twitter.com/4Kg4JDtr80 — Collin Harris (@hollincarris) December 2, 2020

Demon's Souls Консольна рольова відеогра у жанрі темного фентезі. Події у грі проходить у повністю вигаданому світі, схожому на середньовічну Європу. Гравці керують персонажем, який досліджує світ та бореться з різноманітними демонами. Оригінальна гра вийшла у 2009 році ексклюзивно для PS3, а ремейк вже у 2020 лише для PS5.

Ремейк Demon's Souls вийшов 12 листопада цього року ексклюзивно на PlayStation 5. Критики та гравці були у захваті від ремейку цієї культової відеогри (гумові качки постаралися). На агрегаторі рецензій Metacritic гра отримала 92 зі 100 від критиків та 8,6 із 10 від звичайних геймерів.