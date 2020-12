У 2020 році вийшла купа чудових RPG. Які з них, на думку критиків та гравців були найкращими – дізнайтесь у матеріалі.

RPG завжди були одним з найкращих та найпопулярніших жанрів відеоігор, і їх шанувальники отримали багато нових чудових тайтлів саме у 2020 році. Попри всі труднощі, викликані перш за все пандемією, такі компанії, як Square Enix, Atlus та Sega, наполегливо працювали, щоб зробити цей жахливий рік хоч трохи кращим для своїх шанувальників. Games24 пропонує скористатись рейтингом сайту metacritic та визначити десять найкращих RPG-ігор, що вийшли в цей скрутний час.

Цікаво Відеоігри з неперевершеною зимовою атмосферою – добірка

10. Sakuna: Of Rice And Ruin

Постер гри Sakuna: Of Rice And Ruin / зображення з Steam

Розробник: Edelweiss

Edelweiss Платформи: PC, PS4, Nintendo Switch

PC, PS4, Nintendo Switch Рейтинг критиків: 81

81 Рейтинг гравців: 7.9

Після вигнання з дому Сакуна приєднується до групи вигнанців для боротьби з демонами на острові, на якому вони проживають. Сакуна також годує своїх нових друзів займаючись фермерством, що створює чудове поєднання між жанрами. Сюжет сповнений елементами японською міфології. Завдяки поєднанню швидких видовищних боїв та фермерства, а також цікавому художньому стилю, ця інді-гра стала одним з найкращих релізів цього року.

Геймплей гри Sakuna: Of Rice And Ruin

9. Nexomon: Extinction

Постер гри Nexomon: Extinction / зображення з nintendo-europe.com

Розробник: PQube

PQube Платформи: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Рейтинг критиків: 81

81 Рейтинг гравців: 8.0

Для тих, хто полюбляє ігри про покемонів рекомендується до ознайомлення – Nexomon: Extinction. Хоча історія зовсім інша, ніж те, до чого звикли фани Пікачу та інших покемонів, геймплей дуже схожий на ігри Pokеmon Sword та Pokemon Shield. Гравці можуть ловити нексомонів та використовувати їх у боях під час подорожей по всьому світу. Однак ця гра набагато складніша, оскільки важче здобути предмети та легше загубитися, що додає їй власної ідентичності. Ця назва чудово підходить для любителів покемонів старої школи, які хочуть, щоб серія повернулася до колишнього вигляду.

Огляд гри Nexomon: Extinction

8. Genshin Impact

Постер гри Genshin Impact / зображення з gamemag

Розробник: miHoYo Limited

miHoYo Limited Платформи: PC, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android

PC, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android Рейтинг критиків: 84

84 Рейтинг гравців: 5.4

Читайте також Genshin Impact: ще один клон Зельди чи самостійна гра – огляд

Одним з найкращих тайтлів цього року стала Genshin Impact. Це умовно безкоштовна гра, тому шанувальники RPG не мають підстав не дати їй шанс. Величезний відкритий світі, Тейват радо привітає нових мандрівників. Гру звинувачують у великій кількості подібностей до The Legend of Zelda: Breath of the Wild через візуальні ефекти та механіку ігрового процесу, проте Геншін – це все ж зовсім інша гра і це розумієш провівши в ній кілька годин. Ложкою дьогтю у бочці меду є "гача" модель гри, що, власне, відображається у оцінках геймерів.

Геймплей гри Genshin Impact

7. Wasteland 3

Постер гри Wasteland 3 / зображення з xbox.com

Розробник: inXile Entertainment

inXile Entertainment Платформи: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Рейтинг критиків: 85

85 Рейтинг гравців: 7.6

RPG у пост апокаліптичному сетингу, зосереджена навколо Пустельного Рейнджера, якому потрібно врятувати Аризону. Для цього гравці повинні допомогти патріарху Колорадо перемогти його трьох дітей. Для тих, хто любить приймати рішення, які сильно впливають на історію та світ гри, дозволяючи їм проходити її кілька разів і отримувати різні результати – ця гра те що треба. Дотепний, часом на межі пристойності, гумор, унікальна рольова система та цікавий сюжет – рецепт успіху Wasteland 3.

Огляд гри Wasteland 3

6. Nioh 2

Постер гри Nioh 2 / зображення з itc.ua

Розробник: Team Ninja

Team Ninja Платформи: PS4

PS4 Рейтинг критиків: 85

85 Рейтинг гравців: 7.9

Попри свою назву, Nioh 2 насправді є приквелом до Nioh і дії гри відбуваються в 1555 році. Гравці керують власним кастомізованим самураєм, Хайде, який зустрічає загадкового торговця Токічіро. Вдвох вони вирушають на пошуки епохи Сенгоку, борючись проти йокая та навчаючись нових здібностей. Гравці також можуть допомагати одне одному в Інтернеті через відвідувачів та експедиції – два режими багатокористувацької гри у грі. Гра своєю складністю та геймплеєм в загальному нагадує Dark Souls, то ж фанатам серії може прийтись до смаку.

Геймплей гри Nioh 2

5. Final Fantasy VII Remake

Постер гри Final Fantasy VII Remake / зображення з gamemag

Розробник: Square Enix

Square Enix Платформи: PS4

PS4 Рейтинг критиків: 87

87 Рейтинг гравців: 8.2

Final Fantasy VII – одна з найпопулярніших RPG, коли-небудь створених. Після років очікування шанувальники нарешті побачили ремейк улюбленої гри. Через різницю з оригіналом, він розбитий на кілька епізодів. Гра не лише сліпо слідує оригіналу, але й додає сюжету глибини та вводить нових персонажів. Змін зазнав і геймплей, замість покрокового керування персонажами використовується механіка ARPG. Попри внесені зміни шанувальники високо оцінили старання розробників, і хоча оригінал завжди буде однією з найкращих ігор усіх часів, цей ремейк абсолютно точно заслужив на визнання.

Сутичка в Final Fantasy VII Remake

4. Yakuza: Like A Dragon

Постер гри Yakuza: Like A Dragon / зображення з xbox.com

Розробник: Ryu Ga Gotoku Studio

Ryu Ga Gotoku Studio Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Рейтинг критиків: 89

89 Рейтинг гравців: 8.1

На відміну від попередніх ігор серії, Yakuza: Like a Dragon – це перш за все RPG, а не "beat 'em up". Однією з найбільш унікальних механік є те, що гравці можуть використовувати багато предметів навколишнього середовища як зброю. Історія обертається навколо Ічібана Касуги, який замінює Казуму Кірю як головного героя. Після звільнення з в'язниці, де Ічібана провів вісімнадцять років за злочин, який не скоював, він намагається з'ясувати, що сталося з сім'єю Якудза, за час його відсутності.

Beat 'em up або beat' em all, (також brawler – "забіяка") – жанр відеоігор, основною рисою якого є рукопашна сутичка головного героя проти величезної кількості ворогів.

Геймплей гри Yakuza: Like A Dragon

3. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Постер гри Xenoblade Chronicles: Definitive Edition / зображення з nintendo-europe.com

Розробник: Monolith Soft

Monolith Soft Платформи: Wii, Nintendo 3DS, Nintendo Switch

Wii, Nintendo 3DS, Nintendo Switch Рейтинг критиків: 89

89 Рейтинг гравців: 8.9

Xenoblade Chronicles – одна з найбільш недооцінених франшиз Nintendo, яка все ще отримує нові ігри. На початку цього року перша гра серії була портована на Switch. Було внесено багато змін та додано новий вміст, що робить цю версію найкращою з-поміж наявних. У грі є великий відкритий світ, більшу частину якого можна дослідити вже з самого початку гри.

Центральний герой Xenoblade Chronicles – 18-річний хлопець Шулк, що живе в Колонії № 9 на Біонісі. Коли його домівку атакують мехони (раса механічних істот), він отримує легендарний енергетичний меч Монадо, що дозволяє йому бачити майбутнє. Після цього він з друзями відправляється у захопливу пригоду та ладен зробити все для того, щоб зупинити вторгення мехонів та перемогти Metal Face.

Геймплей гри Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

2. Demon's Souls Remake

Cкріншот з гри Demon's Souls / зображення з gamemag

Розробник: Bluepoint Games

Bluepoint Games Платформи: PS5

PS5 Рейтинг критиків: 92

92 Рейтинг гравців: 8.6

Черговий ремейк, який вийшов цього року, – "Demon's Souls" ексклюзив PlayStation 5, тому ще не багато геймерів зіграли в нього, але, сподіваємось, що це скоро зміниться. Гра звісно, зовсім не про сюжет, але вона показує, на що здатний PlayStation 5 завдяки своїм дивовижним візуальним ефектам та ігровому процесу. Це одна з найкращих ігор для гравців, які шукають для себе справді складного виклику.

Геймплей гри Demon's Souls (2020)

1. Persona 5 Royal

Постер гри Persona 5 Royal / зображення з igromania

Розробник: Atlus

Atlus Платформи: PS4

PS4 Рейтинг критиків: 95

95 Рейтинг гравців: 8.2

Persona 5 – одна з найкращих RPG історії, і ця нова версія робить її ще кращою. Історія Persona 5 Royal сконцентрована на труднощах життя в сучасному суспільстві, обмеженому правилами, самим же суспільством і встановленими. Сюжет розгортається навколо старшокласника, який переїхав жити в Токіо та оселився в кафе у знайомого своїх батьків.

Вдень головний герой відвідує школу і веде звичайне життя, але спокій порушує випадкове потрапляння в альтернативну реальність Палацу і поява кота Моргани, після чого герой разом зі своїми друзями утворює групу так званих Примарних Викрадачів Сердець для дослідження інших Палаців – місць, створених силою емоцій людських сердець. Група друзів відправляється на викрадення і викорінення злих помислів і бажань людей з їх душевного світу, які ризикують обернутися небезпекою для жителів світу реального.

Огляд гри Persona 5 Royal

На відміну від оригіналу, в Royal з Примарними Викрадачами Сердець взаємодіють два нових герої: Касумі Есідзава, гімнастка, яка прийшла в школу "Сюдзін" одночасно з Джокером, і Такуто Марукі, шкільний психолог, якого найняли на роботу після того, як Камосіда зізнався в злочинах. Геймплей суттєвих змін не зазнав.