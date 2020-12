В 2020 году вышла куча замечательных RPG. Какие из них, по мнению критиков и игроков были лучшими– узнайте в материале.

RPG всегда были одним из лучших и самых популярных жанров видеоигр, и их поклонники получили много новых замечательных тайтлов именно в 2020 году. Несмотря на все трудности, вызванные прежде всего пандемией, такие компании, как Square Enix, Atlus и Sega, упорно трудились, чтобы сделать этот ужасный год хоть чуточку лучше для своих поклонников. Games24 предлагает воспользоваться рейтингом сайта metacritic и определить десять лучших RPG-игр, вышедших в это трудное время.

10. Sakuna: Of Rice And Ruin

Постер игры Sakuna: Of Rice And Ruin / изображение из Steam

Разработчик: Edelweiss

Edelweiss Платформы: PC, PS4, Nintendo Switch

PC, PS4, Nintendo Switch Рейтинг критиков: 81

81 Рейтинг игроков: 7.9

После изгнания из дома Сакуна присоединяется к группе переселенцев для борьбы с демонами на острове, на котором они проживают. Сакуна также кормит своих новых друзей с помощью фермерства, что создает прекрасное сочетание жанров. Сюжет полнится элементами японской мифологии. Благодаря сочетанию быстрых зрелищных боев и фермерства, а также интересного художественного стиля, эта инди-игра стала одним из лучших релизов этого года.

Геймплей игры Sakuna: Of Rice And Ruin

9. Nexomon: Extinction

Постер игры Nexomon: Extinction / изображение с nintendo-europe.com

Разработчик: PQube

PQube Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Рейтинг критиков: 81

81 Рейтинг игроков: 8.0

Для тех, кто любит игры про покемонов рекомендуется к ознакомлению – Nexomon: Extinction. Хотя история совсем другая, чем то, к чему привыкли фанаты Пикачу и других покемонов, геймплей очень похож на игры Pokеmon Sword и Pokemon Shield. Игроки могут ловить нексомонов и использовать их в боях во время путешествий по всему миру. Однако эта игра гораздо сложнее, поскольку труднее получить предметы и легче затеряться, что придает ей собственной идентичности. Этот тайтл прекрасно подходит для любителей покемонов старой школы, которые хотят, чтобы серия вернулась к прежнему виду.

Обзор игры Nexomon: Extinction

8. Genshin Impact

Постер игры Genshin Impact / изображение з gamemag

Разработчик: miHoYo Limited

miHoYo Limited Платформы: PC, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android

PC, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android Рейтинг критиков: 84

84 Рейтинг игроков: 5.4

Одним из лучших тайтлов этого года стала Genshin Impact. Это условно бесплатная игра, поэтому поклонники RPG не имеют оснований не дать ей шанс. Огромный открытый мир, Тейват радушно приветствует новых путешественников. Игру обвиняют в большом количестве сходств с The Legend of Zelda: Breath of the Wild из-за визуальных эффектов и механики игрового процесса, однако Геншин – это все же совсем другая игра и ты это понимаешь проведя в ней несколько часов. Ложкой дегтя в бочке меда является "гача" модель игры, что, собственно, отражается в оценках геймеров.

Геймплей игры Genshin Impact

7. Wasteland 3

Постер игры Wasteland 3 / изображение с xbox.com

Разработчик: inXile Entertainment

inXile Entertainment Платформы: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Рейтинг критиков: 85

85 Рейтинг игроков: 7.6

RPG в пост апокалиптическом сетинге, сосредоточена вокруг Пустынного Рейнджера, которому нужно спасти Аризону. Для этого игроки должны помочь патриарху Колорадо победить его троих детей. Для тех, кто любит принимать решения, которые сильно влияют на историю и мир игры, позволяя им проходить ее несколько раз и получать различные результаты – эта игра то что надо. Остроумный, порой на грани приличия, юмор, уникальная ролевая система и интересный сюжет – рецепт успеха Wasteland 3.

Обзор игры Wasteland 3

6. Nioh 2

Постер игры Nioh 2 / изображение с itc.ua

Разработчик: Team Ninja

Team Ninja Платформы: PS4

PS4 Рейтинг критиков: 85

85 Рейтинг игроков: 7.9

Несмотря на свое название, Nioh 2 самом деле является приквелом к Nioh и действия игры происходят в 1555 году. Игроки управляют собственным кастомизированных самураем, Хайде, который встречает загадочного торговца Токичиро. Вдвоем они отправляются на поиски эпохи Сэнгоку, борясь против йокая и обучаясь новым способностям. Игроки также могут помогать друг другу в Интернете через посещения и экспедиции – два режима многопользовательской игры. Игра своей сложностью и геймплеем в общем напоминает Dark Souls, поэтому фанатам серии может прийтись по вкусу.

Геймплей игры Nioh 2

5. Final Fantasy VII Remake

Постер игры Final Fantasy VII Remake / изображение с gamemag

Разработчик: Square Enix

Square Enix Платформы: PS4

PS4 Рейтинг критиков: 87

87 Рейтинг игроков: 8.2

Final Fantasy VII – одна из самых популярных RPG, когда-либо созданных. После многхи лет ожидания поклонники наконец увидели ремейк любимой игры. Из-за разницы с оригиналом, он разбит на несколько эпизодов. Игра не только слепо следует оригиналу, но и добавляет сюжета глубины и вводит новых персонажей. Изменения претерпел и геймплей, вместо пошагового управления персонажами используется механика ARPG. Несмотря на внесенные изменения поклонники высоко оценили старания разработчиков, и хотя оригинал всегда будет одной из лучших игр всех времен, этот ремейк однозначно заслужил признание.

Стычка в Final Fantasy VII Remake

4. Yakuza: Like A Dragon

Постер игры Yakuza: Like A Dragon / изображение с xbox.com

Разработчик: Ryu Ga Gotoku Studio

Ryu Ga Gotoku Studio Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Рейтинг критиков: 89

89 Рейтинг игроков: 8.1

В отличие от предыдущих игр серии, Yakuza: Like a Dragon – это прежде всего RPG, а не "beat 'em up". Одной из уникальных механик является то, что игроки могут использовать многие предметы окружающей среды в качестве оружия. История вращается вокруг Ичибана Касуга, который сменяет Казуо Кирю в роли главного героя. После освобождения из тюрьмы, где Ичибана провел восемнадцать лет за преступление, которое не совершал, он пытается выяснить, что случилось с семьей Якудза, за время его отсутствия.

Beat 'em up или beat' em all, (также brawler – "драчун") – жанр видеоигр, основной чертой которого является рукопашная схватка главного героя против огромного количества врагов.

Геймплей игры Yakuza: Like A Dragon

3. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Постер игры Xenoblade Chronicles: Definitive Edition / изображение с nintendo-europe.com

Разработчик: Monolith Soft

Monolith Soft Платформы: Wii, Nintendo 3DS, Nintendo Switch

Wii, Nintendo 3DS, Nintendo Switch Рейтинг критиков: 89

89 Рейтинг игроков: 8.9

Xenoblade Chronicles – одна из самых недооцененных франшиз Nintendo, которая все еще получает новые игры. В начале этого года первая игра серии была портирована на Switch. Было внесено много изменений и добавлено новое содержание, что делает эту версию лучшей среди имеющихся. В игре есть большой открытый мир, большую часть которого можно исследовать уже с самого начала игры.

Центральный герой Xenoblade Chronicles – 18-летний парень Шулк, живущий в Колонии № 9 на Биониси. Когда его дом атакуют мехоны (раса механических существ), он получает легендарный энергетический меч Монада, что позволяет ему видеть будущее. После этого он с друзьями отправляется в увлекательное приключение и готов сделать все для того, чтобы остановить вторжение мехонов и победить Metal Face.

Геймплей игры Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

2. Demon's Souls Remake

Cкриншот из игры Demon's Souls / изображение с gamemag

Разработчик: Bluepoint Games

Bluepoint Games Платформы: PS5

PS5 Рейтинг критиков: 92

92 Рейтинг игроков: 8.6

Очередной ремейк, который вышел в этом году – "Demon's Souls" эксклюзив PlayStation 5, поэтому еще не много геймеров сыграли в него, но, надеемся, что это скоро изменится. Игра конечно, совсем не о сюжете, но она показывает, на что способен PlayStation 5 благодаря своим удивительным визуальным эффектам и игровому процессу. Это одна из лучших игр для игроков, которые ищут для себя действительно сложного вызова.

Геймплей игры Demon's Souls (2020)

1. Persona 5 Royal

Постер игры Persona 5 Royal / изображение с igromania

Разработчик: Atlus

Atlus Платформы: PS4

PS4 Рейтинг критиков: 95

95 Рейтинг игроков: 8.2

Persona 5 – одна из лучших RPG истории, и эта новая версия делает ее еще лучше. История Persona 5 Royal сконцентрирована на трудностях жизни в современном обществе, ограниченном правилами, самим же обществом и установленными. Сюжет разворачивается вокруг старшеклассника, который переехал жить в Токио и поселился в кафе у знакомого своих родителей.

Днем главный герой посещает школу и ведет обычную жизнь, но покой нарушает случайное попадание в альтернативную реальность Дворца и появление кота Морганы, после чего герой вместе со своими друзьями образует группу так называемых Призрачных Похитителей Сердец для исследования других Дворцов – мест, созданных силой эмоций человеческих сердец. Группа друзей отправляется на похищение и искоренение злых помыслов и желаний людей с их душевного мира, что рискуют обернуться опасностью для жителей мира реального.

Обзор игры Persona 5 Royal

В отличие от оригинала, в Royal с Призрачными Похитителями Сердец взаимодействуют два новых героя: Касуми Есидзава, гимнастка, которая пришла в школу "Сюдзин" одновременно с Джокером, и Такуто Маруки, школьный психолог, которого наняли на работу после того, как Камосида признался в преступлениях. Геймплей существенных изменений не претерпел.