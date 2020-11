Разберемся с этим сразу: Genshin Impact и его красивый, большой аниме-мир Тейвата несомненно черпают вдохновение из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Но это не просто копирка, поскольку фантастический мир, широкое разнообразие игровых персонажей и глубокая ролевая система – уникальные и достаточно крутые, для того чтобы позволить этой игре крепко стоять на собственных ногах.

Genshin Impact не боится использовать элементы из других игр, в первую очередь вышеупомянутой Зельды. Как и в случае с оригинальным хитом Nintendo, вам предстоит исследовать огромный мир, богатый секретами, головоломками и искусно спрятанными сокровищами. А стоит ли это вашего времени, предлагает узнать Games24.

Об игре

Дата выпуска: 28 сентября 2020

Разработчик: miHoYo Limited

Издатель: miHoYo Limited

Жанр: Action / RPG

Платформы: PlayStation 4, Windows, iOS, Android, Nintendo Switch



Скриншот из лаунчера игры Genshin Impact (2020) / изображение Games24

Сюжет

Genshin Impact – это бесплатная приключенческая ролевая игра, в которой вы играете за загадочного персонажа – «путешественника» из другого мира. Прежде чем прибыть в страну Тейват, герой подвергается нападению неизвестного божества, которое берёт в плен его близнеца. Проснувшись на пляже на первом уровне и с нулевым лутом, вы отправляетесь на поиски потерянного брата или сестры (в зависимости от выбора игрока), что включает в себя: сбор фруктов, производство предметов и борьбу с врагами, но на удивление мало попыток действительно найти вашего близнеца. Потому что, как и во время спешки Линка, когда он пытался спасти Зельду, выполнение квестов, где вы, например, кормите уток, гораздо важнее жизни вашего родственника.

Трейлер игры Genshin Impact

Геймплей

Если коротко, то вас ожидает исследования окружающего пространства, эпические поединки с врагами и решения головоломок, вдобавок за всё это вам обещают щедрые вознаграждения. А если более подробно, то у вас есть большой открытый мир, сделанный в лучших традициях Скайрима и последней Зельды, а еще –достаточно неплохая боевая система и группа из четырех персонажей, которыми вы управляете, исследуя мир игры. Вот здесь мы и подходим к особенностям, которые сделали игру такой популярной.

Первая из них заключается в следующем. Помните мемную фразу Тодда Говарда: "See the mountain? You can climb it"? Очевидно, вдохновившись ею, разработчики Genshin Impact подарили игрокам возможность подняться действительно на любую гору, которая находится в пределах игровой карты. Затем можно смело разбежаться, спрыгнуть с нее и пролететь еще очень длительное расстояние с помощью планера. А когда стамина подойдет к концу, ошеломить врагов, которые ничего не подозревают, в буквальном смысле рухнув на них с небес.

Боевая система в Геншин, грубо говоря, – двухкнопочная, но это не то чтобы проблема, а скорее следствие наследия мобильных игр. На деле все играется гораздо лучше, чем звучит. Игра умудряется выдавать неплохой экшен, ведь у вас в арсенале есть слабые и сильные атаки, куча скиллов в придачу и конечно же ульта. Плюс рывок, который позволяет уклоняться от атак врагов, и возможность в любой момент боя переключиться на любого из персонажей в вашей группе.



Скриншот из игры Genshin Impact (2020) / изображение с xboxplay.games

Это уже следующая особенность, которая в полной мере раскрывает боевую составляющую игры и придает ей тактического разнообразия. Заполнение вашего списка игровых персонажей, а также оружия и предметов, вместе с выявлением способов, которыми они взаимодействуют друг с другом, становится жизненно важным для вашей боевой эффективности. Особенно для определенных задач, которые требуют закончить бой за строго отведенное время. Каждый персонаж принадлежит к одному из семи элементов, которые усиливают его способности и могут чудесным образом взаимодействовать с окружающей средой и врагами. Например, если идет дождь, ледяной персонаж может заморозить врагов своими особыми способностями, или вы можете использовать персонажа, обладающего молниями, чтобы дождь убивал электрическим током любого поблизости.

Геймплейное видео игры Genshin Impact

Окружающая среда тоже реагирует на всю эту магию, поэтому вы можете заморозить воду, чтобы построить ледяной мост, или разжечь костер, пламя от которого пронесется сухой травой до вражеского лагеря и подорвет пороховые бочки, что там хранятся.

Разобраться во всех этих взаимодействиях – это действительно круто, но что еще интереснее, так это создавать группы персонажей, которые могут использовать элементарную магию друг друга для создания невероятных комбо, что способны полностью растопить полоску HP даже самых сильных противников.

Если же вам надоело воевать, то два региона Мондштадт и Лиюе не только огромные, но и полностью заполнены головоломками, которые побуждают вас всегда внимательно следить за своим окружением. Скрытые сундуки, полные сокровищ, спрятаны в большинстве уютных уголков. Вы, например, можете увидеть три факела и решить использовать магию огня, чтобы зажечь их, и в итоге получить награду. Или вы найдете строптивого духа, который поведет вас к какому-то скрытому сокровищу, или же найдете особые предметы коллекционирования, которые можно предложить специальным статуям, чтобы повысить вашу общую выносливость. Решения некоторых из этих головоломок занимает всего несколько секунд, в то время, как другие более сложные заставляют пошевелить извилинами

Пример одной из головоломок игры Genshin Impact (2020) / изображение с mihoyo.com

Не всё так сладко в Тейвате

К сожалению, у игры есть и недостатки. Одним из них является кооперативный режим. Да, в Genshin Impact действительно можно играть в кооперативном режиме, правда, только по достижении 16-го ранга, но на эту минуту эта функция кажется не очень популярной. Вы можете принять у себя другого игрока или присоединиться к нему, чтобы вместе решать головоломки и побеждать боссов, но в подавляющем большинстве случаев гость не сможет получить награды от выполненных вами совместных действий. Приключения с друзьями в такой игре могут быть по-настоящему веселыми, но когда один из вас по сути лишен почти всей добычи и прогресса, ставится под сомнение польза такой совместной игры.



Cкриншот из игры Genshin Impact (2020) / изображение с IGN.com

Genshin Impact полностью бесплатная, но ложка дегтя в этой бочке меда – это ее "гача" модель, также известная как лутбоксы, что соблазняет вас потратить как игровую валюту, так и реальные деньги.

Лутбокс (англ. Loot box – коробка добычи, также loot / prize crate – ящик добычи / призов), также употребляется название "кейс" или "контейнер" - виртуальный предмет в видеоиграх, при использовании которого игрок получает случайные виртуальные предметы разной ценности и назначения, называемые добычей (англ. loot).

Хотя это и правда, что всех мощных персонажей и оружие можно сразу получить, вложив достаточно денег, технически их все же можно разблокировать, если вам очень повезет предоставленной бесплатной валютой. Также в игре существует система наград за вход в игру. То есть каждый раз, когда вы решаете поиграть, при входе получаете определенную награду, качество которой возрастает в зависимости от того сколько дней подряд вы играете.



Cкриншот инвентаря из игры Genshin Impact (2020) / pinoygamer.ph Cкриншот инвентаря из игры Genshin Impact (2020) / pinoygamer.ph

Настоящая же проблема с моделью "гача" возникает на более поздних этапах развития, когда погоня за опытом для повышения уровня и материалами для апгрейдов становится все более сложной задачей, требующей большего количества гринда, а значит и времени. Само собой можно ускорить этот процесс, конечно же за разумную цену. Это значит, что те, кто готов выложить немного денег, могут продвинуться в игре гораздо быстрее, чем игроки, которые не платят ничего, последним придется играть гораздо больше, чтобы наверстать упущенное.

Вывод

Cкриншот из игры Genshin Impact (2020) / изображение Games24

Итак, Genshin Impact – это удивительное приключение в открытом мире, разработчики которого, взяв лучшие черты The Legend of Zelda: Breath of the Wild и стиля аниме в целом, смогли создать что-то действительно особенное. Несмотря на то, что модель "гача" немного огорчает, отличные бои, захватывающие головоломки, а также исследования прекрасного мира Тейвата делают эту игру отличным способом провести время.