Розберемося з цим відразу: Genshin Impact і його красивий, великий аніме-світ Тейвата беззаперечно черпають натхнення з The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Але це не просто копія, оскільки фантастичний світ, широке розмаїття ігрових персонажів і глибока рольова система – унікальні та досить круті, щоб дозволити цій грі міцно стояти на власних ногах.

Genshin Impact не боїться використовувати елементи з інших ігор, в першу чергу вищезгаданої Зельди. Як і у випадку з оригінальним хітом Nintendo, вам належить досліджувати величезний світ, багатий на секрети, головоломки та майстерно заховані скарби. А чи варто це вашого часу, пропонує дізнатися Games24.

Не пропустіть Among Us знову в топі: Steam назвав найпопулярніші ігри за останній тиждень

Огляди гри Genshin Impact

Дата випуску: 28 вересня 2020

28 вересня 2020 Розробник : miHoYo Limited

: miHoYo Limited Видавець: miHoYo Limited

miHoYo Limited Жанр: Action / RPG

Action / RPG Платформи: PlayStation 4, Windows, iOS, Android, Nintendo Switch



Скріншот з лаунчера гри Genshin Impact (2020) / зображення Games24

Сюжет

Genshin Impact – це безкоштовна пригодницька рольова гра, в якій ви граєте за загадкового персонажа – "мандрівника" з іншого світу, якого, перш ніж він прибуває в країну Тейват, атакує невідоме божество і бере у полон його близнюка. Прокинувшись на пляжі на першому рівні та з нульовим лутом, ви відправляєтеся на пошуки втраченого брата або сестри (в залежності від вибору гравця), що містить в собі: збір фруктів, виробництво предметів і боротьбу з ворогами, але на диво мало спроб таки знайти вашого близнюка. Тому що, як і під час поспіху Лінка, коли він намагався врятувати Зельду, виконання квестів, де ви, наприклад, годуєте качечок, набагато важливіше за життя вашого родича.

Трейлер гри Genshin Impact

Геймплей

Якщо коротко, то на вас очікує дослідження навколишнього простору, епічні поєдинки з ворогами та вирішення головоломок, на додачу за все це вам обіцяють щедрі винагороди. А якщо ж більш детально, то у вас є великий відкритий світ, зроблений в кращих традиціях Скайріму і останньої Зельди, а ще – досить непогана бойова система і група з чотирьох персонажів, якими ви керуєте, досліджуючи світ гри. Ось тут ми й підходимо до особливостей, які зробили гру такою популярною.

Перша з них полягає ось у чому. Пам'ятаєте мемну фразу Тодда Говарда: "See the mountain? You can climb it"? Очевидно, надихнувшись нею, розробники Genshin Impact подарували гравцям можливість піднятися дійсно на будь-яку гору, яка розташована в межах ігрової карти. Потім можна сміливо розбігтися, зістрибнути з неї та пролетіти ще дуже тривалу відстань за допомогою планера. А коли стаміна підійде до кінця, приголомшити ворогів, які нічого не підозрюють, в буквальному сенсі звалившись на них з небес.

Бойова система в Геншін, грубо кажучи, – двокнопкова, але це не те щоб проблема, а швидше наслідок спадщини мобільних ігор. На практиці все грається набагато краще, ніж звучить. Гра примудряється видавати непоганий екшн, адже у вас в арсеналі є слабкі та сильні атаки, купа скілів на додачу і звичайно ж ульта. Плюс ривок, який дозволяє ухилятися від атак ворогів, і можливість в будь-який момент бою перемкнутися на будь-якого з персонажів у вашій групі.



Скріншот з гри Genshin Impact (2020) / зображення з xboxplay.games

Це вже наступна особливість, яка повною мірою розкриває бойову складову гри та додає їй тактичного різноманіття. Заповнення вашого списку ігрових персонажів, а також зброї та предметів, разом з виявленням способів, якими вони взаємодіють один з одним, стає життєво важливим для вашої бойової ефективності, особливо для певних завдань, які вимагають закінчити бій за строго відведений час.

Кожен персонаж належить до одного з семи елементів, які посилюють їх здатності та можуть чудовим чином взаємодіяти з навколишнім середовищем і ворогами. Наприклад, якщо йде дощ, крижаний персонаж може заморозити ворогів своїми особливими здібностями, або ви можете використовувати персонажа, що володіє блискавками, щоб дощ вбивав електричним струмом будь-кого поблизу.

Геймплейне відео гри Genshin Impact

Навколишнє середовище теж реагує на всю цю магію, тому ви можете заморозити воду, щоб побудувати крижаний міст, або розпалити багаття, полум'я від якого пронесеться сухою травою аж до ворожого табору і підірве порохові бочки, які там зберігаються.

Розібратися у всіх цих взаємодіях – це дійсно круто, але що ще цікавіше, так це створювати групи персонажів, які можуть використовувати елементарну магію один одного для створення неймовірних комбо, що повністю розтоплять смужку HP навіть найсильніших супротивників.

Читайте також Найбагатші кіберспортсмени світу: скільки заробляють топові геймери

Якщо ж вам набридло воювати, то два регіони Мондштадт і Ліюе не тільки величезні, але і вщент заповнені головоломками, які спонукають вас завжди уважно стежити за своїм оточенням. Приховані скрині, повні скарбів, заховані в більшості затишних куточків. Ви, наприклад, можете побачити три факели та вирішити використати магію вогню, щоб запалити їх, і в підсумку отримати нагороду. Або ви знайдете норовливого духа, який поведе вас до якогось захованого скарбу, або ж знайдете особливі предмети колекціонування, які можна запропонувати спеціальним статуям, щоб підвищити вашу загальну витривалість. На розв'язання деяких з цих головоломок йде всього кілька секунд, в той час, як інші складніші й змушують порухати мізками.



Приклад однієї з головоломок гри Genshin Impact (2020) / зображення з mihoyo.com

Не все так солодко в Тейваті: мінуси гри

На жаль, у гри є і недоліки. Одним з них є кооперативний режим. Так, в Genshin Impact дійсно можна грати в кооперативному режимі, щоправда, тільки після досягнення 16-го рангу, але на цю мить ця функція видається не дуже популярною. Ви можете прийняти у себе іншого гравця або приєднатися до нього, щоб разом вирішувати головоломки та перемагати босів, але в більшості випадків гість не зможе отримати нагороди від виконаних вами спільних дій. Пригоди з друзями в такій грі можуть бути по-справжньому веселими, але коли один з вас по суті позбавлений майже всієї здобичі й прогресу, ставиться під сумнів користь такої спільної гри.



Cкріншот з гри Genshin Impact (2020) / зображення з IGN.com

Genshin Impact повністю безкоштовна, але ложка дьогтю в цій бочці меду – це її "гача" модель, також відома як лутбокси, що спокушає вас витратити як ігрову валюту, так і реальні гроші.

Лутбокс (англ. Loot box – коробка здобичі, також loot / prize crate – ящик здобичі / призів), також вживається назва "кейс" або "контейнер" – віртуальний предмет у відеоіграх, при використанні якого гравець отримує випадкові віртуальні предмети різної цінності та призначення, звані здобиччю (англ. loot).

Хоча це і правда, що всіх наймогутніших персонажів і зброю можна відразу отримати, вклавши достатньо грошей, технічно їх все ж можна розблокувати, якщо вам дуже пощастить з наданою безкоштовною валютою. Також в грі існує система нагород за вхід в гру. Тобто кожен раз, коли ви вирішуєте пограти, при вході отримуєте певну нагороду, якість якої зростає в залежності від того скільки днів поспіль ви граєте.



Cкріншот інвентарю з гри Genshin Impact (2020) / pinoygamer.ph Cкріншот інвентарю з гри Genshin Impact (2020) / pinoygamer.ph

Важливо До PlayStation 5 додали українську мову: фотофакт

Справжня ж проблема з моделлю "гача" виникає на більш пізніх етапах розвитку, коли погоня за досвідом для підвищення рівня і матеріалами для апгрейдів стає все складнішим завданням, що вимагає більшої кількості грінду, а значить і часу. Само собою можна прискорити цей процес, звичайно ж, за розумну ціну. Це означає, що ті, хто готовий викласти трохи грошей, можуть просунутися в грі набагато швидше, ніж гравці, які не платять нічого, останнім доведеться грати набагато більше, щоб надолужити згаяне.

Висновок

Cкріншот з гри Genshin Impact (2020) / зображення Games24

Отже, Genshin Impact – це дивовижна пригода у відкритому світі, розробники якої, взявши найкращі риси The Legend of Zelda: Breath of the Wild і стилю аніме в цілому, змогли створити щось дійсно особливе. Попри те, що модель "гача" трохи засмучує, відмінні бої, захопливі головоломки, а також дослідження прекрасного світу Тейвата роблять цю гру чудовим способом провести час.