З настанням зими на вулицю хочеться виходити все рідше, але зануритися в зимову атмосферу все ж кортить, особливо якщо снігом на вулиці й не пахне. Декілька ігор, які б правильно налаштували ваш настрій на цей холодний період часу – у матеріалі.

Найкраще в зимі – це сніг, особливо можливість спостерігати за ним з теплої домівки. Немає нічого кращого в цю пору року, ніж провести приємний вечір у компанії з гарячою чашкою какао та теплою ковдрою, поки на вулиці розпочинається заметіль. Ще кращою компанією буде класна відеогра, що доповнить атмосферу зимової казки. Games24 пропонує вам кілька таких варіантів.

Отож, поки ви насолоджуєтесь комфортом, персонажі цих ігор милуються пишними пейзажами власних світів. У цьому списку ми розглянемо лише відеоігри більшість подій у яких триває саме взимку, проте насамкінець вас очікує бонус.

Steep (2016) – PC, PS4, Xbox One

Хочете на гірськолижний курорт, але коронавірус заважає вашим планам? Тоді ця гра саме для вас, адже основним місцем дії тут є центральні Альпи, конкретніше гора Монблан, де гравцеві пропонується взяти участь в декількох дисциплінах зимових видів спорту, серед яких є і досить екстремальні. Вам доступні катання на лижах, сноуборді, парапланеризм, бейсджампінг і польоти в вінгсьютах, а також додаткові локації гір на Алясці, в Японії та Кореї. Два доповнення до гри дозволяють гравцям взяти участь в Зимових X іграх і Зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Геймплей гри Steep

Гра має ухил в багатокористувацький режим, всі гравці живуть в одному світі, і можуть взаємодіяти один з одним – наприклад зіштовхуватись, якщо цю опцію не вимкнуто в налаштуваннях. У Steep присутня система трюків, яка дозволяє гравцям виконувати особливі маневри, коли вони катаються на лижах чи сноуборді, що дозволяє вам позмагатись з іншими гравцями у навичках.

Ubisoft люблять і вміють створювати крутий відкритий світ і ця гра не стала винятком. Його справді цікаво досліджувати та милуватись краєвидами. А найголовніше – ніяких синців на колінах після падінь зі сноуборду чи лиж.

Until Dawn (2015) – PS4

Якщо ви планували відпочити у віддаленому гірському будиночку веселою компанією ця гра може змусити вас переосмислити таку ідею. Принаймні персонажі, що вижили в Until Dawn точно порадили б вам нікуди не їхати. Як ви вже могли зрозуміти це гра в жанрі сурвайвал хорору та інтерактивного кіно. Сюжет цілком типовий для підліткового фільму жахів, проте на відміну від фільмів ви можете на нього вплинути. Саме від ваших дій та вчинків залежить хто з компанії залишиться в живих на світанку.

Трейлер гри Until Dawn

Не можна заперечувати, що гра місцями дійсно лякає, але в усьому цьому жаху не можна хоч раз не зупинитися, милуючись рівнем деталізації снігу та погоди. Оскільки це гра заточена на історію та поглиблення в атмосферу, розробники приділяли велику увагу дизайну рівнів та декораціям. Лодж "Вашингтон" та його околиці є справжньою мистецькою красою. А гра віртуальних копій Хайден Панатьєрі та володаря Оскара Рамі Малека лише додає атмосферності подіям гри.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) – PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Як казав класик: "Це тупо Скайрім". Гра, яка без перебільшень не потребує представлень. Обсяг і розміри карти самі по собі є величезним досягненням. Особливо з огляду на той факт, що багато прихованих стежок та локацій не вивчені навіть донині. Весь цей відкритий простір наповнений варварською темою та суворою зимою. О, це прекрасне відчуття, коли ви виходите з чергового зачищеного підземелля і маєте вільну хвилинку, щоб просто поглянути на безкраї засніжені простори батьківщини нордів. Тільки від цих слів вам захотілося знову запустити Скайрім, правда ж?

Краєвиди Скайріму

Rise of the Tomb Raider (2015) – PC, PS4, Xbox One

Усі ми звикли до образу Лари Крофт у коротких шортах та майці, себто тропічного сетінгу, проте ця гра перевернула такі уявлення з ніг на голову. У ній Лара відправляється до Сибіру, де їй доводиться боротися за власне життя не лише з членами таємної організації "Трініті" а й з різними тваринами, в тому числі й ведмедями та з самою природою. Гравцеві слід побоюватися лавин і сніжних буревіїв, крім них на ігровий процес також впливають туман і мряка, які погіршують видимість як головної героїні, так і її противників. Окрема роль в грі відведена полюванню. Деякі тварини активні тільки в певний час доби, інші з настанням сніжної бурі ховаються в нори. У підсумку, отримуємо повне поглиблення в атмосферу виживання у дикій тундрі, приправлену полюванням за реліквіями.

Засніжений ліс у грі Rise of the Tomb Raider

The Long Dark (2017) – PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Більшість ігор у цьому списку включали зиму все ж як другорядний фактор, але жодна з них не зробила її основною. The Long Dark – це зовсім інше, перед усім це суворий досвід, нехай і в відеогрі. Великий Ведмежий острів і жахливий, і красивий водночас. Ніяких зомбі чи фантастичних істот. Тільки ти, твоє спорядження, ноги та мати-природа. Грі вдається відтворити реалістичне відчуття, ніби ви насправді загублені посеред безкраїх снігів та безвиході.

Геймплейне відео гри The Long Dark

Виживши після аварії літака, побачивши своє перше полярне сяйво і спостерігаючи, як сонце сходить після холодної та жорстокої ночі, персонаж розуміє, що жах не скінчився катастрофою. Тепер його ціль пережити суворий клімат тутешніх країв та напади його місцевих жителів – вовків та ведмедів, задля того, щоб врятуватись. Вам доведеться постійно слідкувати за рівнем тепла, ситістю та рівнем гідратації організму, а також не забувайте про відпочинок. Ресурси обмежені, тому поспішіть врятуватись, але знайдіть час і помилуватись місцевими краєвидами, вони просто захоплюють подих.

БОНУС

Як було сказано на початку до списку брались ігри в яких більшість подій відбуваються взимку, проте неможливо не згадати ще декілька тайтлів з феноменальним зображенням цієї пори року, тому коротко про них.

The Last of Us

Гра, що вже стала культовою, може похвалитись прекрасною зимовою локацією, точніше цілою главою історії під назвою "Lakeside Resort".

Зима в The Last of Us

Red Dead Redemption 2

Куди ж без шедевра від Rockstar та його шикарних засніжених локацій, хоча гра і є вестерном зима тут справді виняткова.

Засніжені вершини в Red Dead Redemption 2

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Масштабне доповнення до найкращої гри 2017 року принесло сувору зиму у без того жорстокий світ. Проте як, власне, і основна гра, виглядає це дуже красиво.

Трейлер DLC Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Detroit: Become Human

Гра в жанрі інтерактивного кіно, на кшталт Until Dawn зі списку, може також похвастатись шикарними зимовими локаціями, як, наприклад, закинутий парк розваг.

Закинутий парк розваг у Detroit: Become Human

Mafia II

Ну і наостанок легендарна Мафія. Щиро шкода, що більшість гри триває протягом теплих пір року, тому що зима у Mafia II це до біса атмосферно та красиво, особливо під правильну музику.

Зима в Mafia II