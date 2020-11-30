Розробники EVE Online співпрацюють з науковцями, щоб допомогти у дослідженні COVID-19, і зараз понад 200 000 гравців з усього світу допомагають їм у цій справі.

Нещодавно розробник CCP Games використав базу гравців EVE Online, щоб допомогти науковцям в дослідженнях COVID-19. Зараз офіційний обліковий запис EVE Online у Twitter підтвердив, що понад 200 000 гравців брали участь у постійних міні іграх, призначених для допомоги вченим у дослідженні COVID-19. Детальніше розповість Games24.

Читайте також Конгресвумен США зібрала шалену суму на благодійність завдяки Among Us

Компанія CCP Games неочікувано запропонувала допомогу в дослідницькому проєкті, спрямованому на стримування та боротьбу з пандемією коронавірусу. Ще у липні розробники впровадили міні ігри, призначені допомогти вченим боротися з коронавірусом шляхом виявлення скупчень клітин, які допомагають науковцям аналізувати фактичні дані про COVID-19. Міні гра швидко стала досить популярною, зокрема й через ігрові винагороди, які гравець отримує після її виконання. Вона стає доступною кожному користувачеві EVE Online після закінчення основного туторіалу. Це дало змогу величезній кількості гравців допомогти в боротьбі з безпрецедентною пандемією, просто граючи в улюблену гру.

Сама міні гра заснована на застосуванні проточної цитометрії – методики, яка може бути використана для визначення впливу вірусу на імунну систему людини. По суті, гравці групують клітинки, щоб полегшити аналіз даних для вчених у всьому світі. Це значно допоможе пришвидшити процес боротьби з коронавірусом.

Туторіал з міні гри Projet Discovery в EVE Online

Допис з твіттера EVE Online повідомляє, що понад 218 000 гравців завершили 56,9 мільйона міні ігор, що становить приблизно 36 років реального часу категоризації комірок. Не можна недооцінювати вплив цих 56 мільйонів міні ігор на дослідження вчених про COVID-19, адже допоможуть глибше розуміти вірус, а також прискорять створення вакцини. CCP Games та спільноті EVE Online є чим пишатися, коли йдеться про цю ініціативу під назвою Projet Discovery.

Over 218,000 EVE Online players have completed 59,6 million mini-game tasks amounting to 36 years of categorising cells @BBCClick covers #ProjectDiscovery, how the EVE community is helping science and contributing to the fight against Covid-19!https://t.co/gXyLVAfwha — EVE Online (@EveOnline) November 29, 2020

На додаток до цього дослідження, гравці EVE Online також пожертвували 135 000 доларів США на допомогу боротьбі з COVID-19. Це стало можливим завдяки програмі PLEX for Good, де гравці можуть робити пожертви реальним благодійним організаціям за допомогою ігрової валюти EVE Online – PLEX. Ця дивовижна програма дозволяє гравцям внести зміни в реальний світ, просто залучаючи до цього економіку гри. Команда розробників наголошує, що не втомлюється вражатись тим зусиллям, на які спільнота EVE Online здатна заради благої цілі.

Сподіваємось, спроби допомогти подальшим дослідженням COVID-19 за допомогою EVE Online дозволять вченим все більше і більше розуміти вірус з кожним днем та наблизять їх до створення вакцини.