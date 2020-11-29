Конгресвумен США Александрія Оказіо-Кортес провела свою другу трансляцію на Twitch. Граючи в Among Us, вона зібрала шалену суму на благодійність. Детальніше – у матеріалі.

Минулого місяця до конгресвумен США Александрії Оказіо-Кортес приєдналися відомі стримери DrLupo, Pokimane, Myth та багато інших, щоб допомогти їй вести трансляцію на Twitch. Тоді вони грали в Among Us та заохочували американців йти голосувати. Стрім політикині швидко став одним з найпопулярніших в історії, набравши понад 4,5 мільйони переглядів та 435 000 глядачів в лайві. Тепер її повернення на платформу Twitch зібрало значну суму грошей на благодійність, повідомляє gamerant.

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Александрія виконала свою обіцянку повернутися, щоб провести ще одну трансляцію на Twitch. Американська конгресвумен знову грала в Among Us, але цього разу збирала гроші на благодійність. Місія AOC полягала у зборі грошей на місцеві продовольчі комори, правову допомогу з питань виселення та організацію підтримки громади.

AOC – саме так називається канал Александрії Оказіо-Кортес на платформі Twitch.

Під час пандемії багато сімей постраждали психічно, фізично та матеріально, і Оказіо-Кортес доклала багато зусиль для надання допомоги тим, кому менше пощастило. Можна з упевненістю сказати, що благодійна місія мала успіх, оскільки вона зібрала понад 200 000 доларів під час трансляції Twitch за участю ще одного політика – лідера канадської Нової демократичної партії Джагміта Сінгха.

We did it!



$200k raised in one livestream (on a whim!) for eviction defense, food pantries, and more.



This is going to make such a difference for those who need it most right now.



Thank you all https://t.co/KX5m5GXJ9B — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 28, 2020

Цього разу до конгресвумен знову приєдналися відомі стрімери, такі як xQc, Disguised Toast та Hasan Piker. Трансляція тривала майже шість годин, граючи в Among Us Александрія обговорювала різні теми: скандал з Facebook, профспілки робітників, протидію COVID-19 у всьому світі та цілі своєї благодійної діяльності.

Під час ефіру AOC не просто зібрала купу грошей, а також поширила обізнаність щодо стану багатьох сімей під час пандемії. ЇЇ благодійна організація в основному зосереджена на запобіганні виселенню, яке може відбуватися з тими, хто не працює або має проблеми з оплатою житла під час пандемії. AOC також поділилася посиланням на свій благодійний вебсайт, на якому є детальніша інформація про діяльність політикині та її причини. Сайт також надає правову інформацію про те як боротись з виселенням під час пандемії та список організацій, що спільно з конгресвумен надають допомогу в подібних випадках.

Хайлайти зі стріму

Протягом усієї трансляції AOC обмінювалася грайливими підстьобуваннями з іншими стрімерами та була вельми конкурентоспроможною у матчах Among us. Також був цікавим момент, коли Раяан "Northernlion" поставив важливе запитання перед конгресвумен, знаючи, що вона є запеклим гравцем у League of Legends:

"Чи вважаєте ви, що необхідність зберігати спокій у League of Legends допомогла вашій політичній кар'єрі, коли мова йде про підтримку певного рівня прихильності в Конгресі?", – запитав він під час короткої перерви між матчами.

На що конгресвумен відповіла:

Так, я справді так думаю… Ти знаєш, коли граєш із 12-річними дітьми, які рейджквітять вже через п’ять хвилин гри, це справді формує твоє терпіння.

Рейджквіт – (англ. Rage – лють, quit – вихід) – це момент, коли один з гравців залишає онлайн-гру не довівши її до кінця, через те, що він дуже злий через програшну ситуацію або інші несприятливі причини.

Вся харизма та знання Александрії Оказіо-Кортес перекладаються на її геймплей та здатність до стрімінгу. Після такого успіху не буде дивним, якщо вона невдовзі знову повернеться на Twitch.