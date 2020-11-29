Конгрессвумен США Александрия Оказио-Кортес провела свою вторую трансляцию на Twitch. Играя в Among Us, она собрала бешеную сумму на благотворительность. Подробнее – в материале.

В прошлом месяце r конгрессвумен США Александрии Оказио-Кортес присоединились известные стримеры DrLupo, Pokimane, Myth и многие другие, чтобы помочь ей вести трансляцию на Twitch. Тогда они играли в Among Us и поощряли американцев идти голосовать. Стрим политика быстро стал одним из самых популярных в истории, набрав более 4,5 миллиона просмотров и 435 000 зрителей в лайве. Теперь ее возвращение на платформу Twitch собрало значительную сумму денег на благотворительность, сообщает gamerant.

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Александрия выполнила свое обещание вернуться, чтобы провести еще одну трансляцию на Twitch. Американская конгрессвумен снова играла в Among Us, но на этот раз собирала деньги на благотворительность. Миссия AOC заключалась в сборе денег на местные продовольственные кладовые, правовую помощь по вопросам выселения и организацию поддержки общин.

AOC – именно так называется канал Александрии Оказио-Кортес на платформе Twitch.

Во время пандемии многие семьи пострадали психически, физически и материально, и Оказио-Кортес приложила много усилий для оказания помощи тем, кому повезло меньше других. Можно с уверенностью сказать, что благотворительная миссия имела успех, поскольку она собрала более 200 000 долларов во время трансляции Twitch с участием еще одного политика – лидера канадской Новой демократической партии Джагмита Сингха.

We did it!



$200k raised in one livestream (on a whim!) for eviction defense, food pantries, and more.



This is going to make such a difference for those who need it most right now.



Thank you all https://t.co/KX5m5GXJ9B — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 28, 2020

На этот раз к конгрессвумен снова присоединились известные стримеры, такие как xQc, Disguised Toast и Hasan Piker. Трансляция продолжалась почти шесть часов, играя в Among Us Александрия обсуждала различные темы: скандал с Facebook, профсоюзы рабочих, противодействие COVID-19 во всем мире и цели своей благотворительной деятельности.

Во время эфира AOC не просто собрала кучу денег, а также распространила осведомленность о состоянии многих семей во время пандемии. Ее благотворительная организация в основном сосредоточена на предотвращении выселению, которое может происходить с теми, кто не работает или имеет проблемы с оплатой жилья во время пандемии. AOC также поделилась ссылкой на свой благотворительный вебсайт, на котором есть подробная информация о деятельности политика и ее причинах. Сайт также предоставляет правовую информацию о том, как бороться с выселением во время пандемии и список организаций, которые совместно с конгрессвумен оказывают помощь в подобных случаях.

Хайлайты со стрима

На протяжении всей трансляции AOC обменивалась игривыми подстегиваниями с другими стримерами и была весьма конкурентоспособной в матчах Among us. Также был интересным момент, когда Райан "Northernlion" задал конгрессвумен важный вопрос, зная, что она является заядлым игроком в League of Legends:

"Считаете ли вы, что необходимость сохранять спокойствие в League of Legends помогла вашей политической карьере, когда речь идет о поддержке определенного уровня приверженности в Конгрессе?", – спросил он во время короткого перерыва между матчами.

На что конгрессвумен ответила:

Да, я действительно так думаю... Ты знаешь, когда играешь с 12-летними детьми, которые рейджквитят уже через пять минут игры, это действительно формирует терпение.

Рейджквит – (англ. Rage – ярость, quit – выход) – это момент, когда один из игроков оставляет онлайн-игру не доведя его до конца, потому что он очень зол из-за проигрышной ситуации или других неблагоприятных причин.

Вся харизма и знания Александрии Оказио-Кортес переносятся на ее геймплей и способность к стримингу. После такого успеха не будет удивительным, если она вскоре снова вернется на Twitch.