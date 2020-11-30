Разработчики EVE Online сотрудничают с учеными, чтобы помочь в исследовании COVID-19, и сейчас более 200 000 игроков со всего мира помогают им в этом деле.

Недавно разработчик CCP Games использовал базу игроков EVE Online, чтобы помочь ученым в исследованиях COVID-19. Сейчас официальный аккаунт EVE Online в Twitter подтвердил, что более 200 000 игроков участвовали в постоянных мини играх, предназначенных для помощи ученым в исследовании COVID-19. Подробнее расскажет Games24.

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Компания CCP Games неожиданно предложила помощь в исследовательском проекте, направленном на сдерживание и борьбу с пандемией коронавируса. Еще в июле разработчики внедрили мини игры, предназначенные помочь ученым бороться с коронавирусом путем выявления скоплений клеток, которые помогают анализировать фактические данные о COVID-19. Мини игра быстро стала довольно популярной, в том числе и из-за игровых вознаграждений, которые игрок получает после ее выполнения. Она становится доступной каждому пользователю EVE Online после окончания основного туториала. Это позволило огромному количеству игроков помочь в борьбе с беспрецедентной пандемией, просто играя в любимую игру.

Сама мини игра основана на применении проточной цитометрии – методики, которая может быть использована для определения влияния вируса на иммунную систему человека. По сути, игроки группируют ячейки, чтобы облегчить анализ данных для ученых во всем мире. Это значительно поможет ускорить процесс борьбы с коронавирусом.

Туториал из мини игры Projet Discovery в EVE Online

Сообщение из твиттера EVE Online сообщает, что более 218 000 игроков завершили 56,9 миллиона мини игр, составляет примерно 36 лет реального времени категоризации ячеек. Нельзя недооценивать влияние этих 56 млн мини игр на исследования ученых о COVID-19, ведь они помогут глубже понимать вирус, а также ускорят создание вакцины. CCP Games и сообществу EVE Online есть чем гордиться, когда речь идет об этой инициативе под названием Projet Discovery.

Over 218,000 EVE Online players have completed 59,6 million mini-game tasks amounting to 36 years of categorising cells @BBCClick covers #ProjectDiscovery, how the EVE community is helping science and contributing to the fight against Covid-19!https://t.co/gXyLVAfwha — EVE Online (@EveOnline) November 29, 2020

В дополнение к этому исследованию, игроки EVE Online также пожертвовали 135 000 долларов США на помощь в борьбе с COVID-19. Это стало возможным благодаря программе PLEX for Good, где игроки могут делать пожертвования реальным благотворительным организациям с помощью игровой валюты EVE Online – PLEX. Эта удивительная программа позволяет игрокам внести изменения в реальный мир, просто привлекая к этому экономику игры. Команда разработчиков подчеркивает, что не устает поражаться тем усилиям, на которые сообщество EVE Online способно ради благой цели.

Надеемся, попытки помочь дальнейшим исследованиям COVID-19 с помощью EVE Online позволят ученым все больше и больше понимать вирус с каждым днем и приблизят их к созданию вакцины.