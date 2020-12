С наступлением зимы на улицу хочется выходить все реже, но окунуться в зимнюю атмосферу все же хотелось бы, особенно если снегом на улице и не пахнет. Несколько игр, которые бы правильно настроили ваше настроение на этот холодный период времени – в материале.

Лучшее в зиме – это снег, особенно возможность наблюдать за ним из теплого дома. Нет ничего лучше в это время года, чем провести приятный вечер в компании с горячей чашкой какао и теплым одеялом, пока на улице начинается метель. Еще лучшей компанией будет классная видеоигра, которая дополнит атмосферу зимней сказки. Games24 предлагает несколько таких вариантов.

Поэтому, пока вы наслаждаетесь комфортом, персонажи этих игр любуются пышными пейзажами собственных миров. В этом списке мы рассмотрим только видеоигры большинство событий в которых происходит именно зимой, однако в конце вас ожидает бонус.

Steep (2016) – PC, PS4, Xbox One

Обложка игры Steep / изображение с amazon

Хотите на горнолыжный курорт, но коронавирус мешает вашим планам? Тогда эта игра для вас, ведь основным местом действия здесь являются центральные Альпы, конкретнее гора Монблан, где игроку предлагается принять участие в нескольких дисциплинах зимних видов спорта, среди которых есть и довольно экстремальные. Вам доступны катание на лыжах, сноуборде, парапланеризм, бейсджампинг и полеты в вингсьюте, а также дополнительные локации гор на Аляске, в Японии и Корее. Два дополнения к игре позволяют игрокам принять участие в Зимних X играх и Зимних Олимпийских играх 2018 года.

Геймплей игры Steep

Игра имеет уклон в многопользовательский режим, все игроки живут в одном мире, и могут взаимодействовать друг с другом – например сталкиваться, если эта опция не отключена в настройках. В Steep присутствует система трюков, которая позволяет игрокам выполнять особые маневры, когда они катаются на лыжах или сноуборде, что позволяет посоревноваться с другими игроками в навыках.

Ubisoft любят и умеют создавать крутой открытый мир и эта игра не стала исключением. Его действительно интересно исследовать и любоваться пейзажами. А самое главное – никаких синяков на коленях после падений.

Until Dawn (2015) – PS4

Скриншот из игры Until Dawn / изображение с thegamescabin

Если вы планировали отдохнуть в отдаленном домике в горах веселой компанией эта игра может заставить вас переосмыслить такую идею. По крайней мере персонажи выжившие в Until Dawn точно посоветовали бы вам никуда не ехать. Как вы уже могли понять это игра в жанре сурвайвал хоррора и интерактивного кино. Сюжет вполне типичный для подросткового фильма ужасов, однако в отличие от фильмов вы можете на него повлиять. Именно от ваших действий и поступков зависит кто из компании останется в живых на рассвете.

Трейлер игры Until Dawn

Нельзя отрицать, что игра местами действительно пугает, но во всем этом ужасе нельзя хоть раз не остановиться, любуясь уровнем детализации снега и погоды. Поскольку эта игра заточена на историю и углубление в атмосферу, разработчики уделяли большое внимание дизайну уровней и декорациям. Лодж "Вашингтон" и его окрестности являются настоящей художественной красотой. А игра виртуальных копий Хайден Панатьери и обладателя Оскара Рами Малека только добавляет атмосферности событиям игры.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) – PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Обложка игры The Elder Scrolls V: Skyrim / изображение с fanatical.com

Как говорил классик: "Це тупо Скайрим". Игра, которая без преувеличений не требует представлений. Объем и размеры карты сами по себе являются огромным достижением. Особенно учитывая тот факт, что многие скрытых троп и локаций не изучены даже по сей день. Все это открытое пространство наполнено варварской темой и суровой зимой. О, это прекрасное чувство, когда вы выходите из очередного зачищенного подземелья и имеете свободную минутку, чтобы просто взглянуть на бескрайние заснеженные просторы родины нордов. Только от этих слов вам захотелось снова запустить Скайрим, правда же?

Виды Скайрима

Rise of the Tomb Raider (2015) – PC, PS4, Xbox One

Лара Крофт в Сибири / изображение с microsoft.com

Все мы привыкли к образу Лары Крофт в коротких шортах и ​​майке, то есть тропическом сеттинге, однако эта игра перевернула такие представления с ног на голову. В ней Лара отправляется в Сибирь, где ей приходится бороться за свою жизнь не только с членами тайной организации "Тринити" но и с различными животными, в том числе и медведями и с самой природой. Игроку следует опасаться лавин и снежных бурь, кроме них на игровой процесс также влияют туман и морось, которые ухудшают видимость как главной героини, так и ее противников. Отдельная роль в игре отведена охоте. Некоторые животные активны только в определенное время суток, другие с наступлением снежной бури прячутся в норы. В итоге получаем полное погружение в атмосферу выживания в дикой тундре, приправленную охотой за реликвиями.

Заснеженный лес в игре Rise of the Tomb Raider

The Long Dark (2017) – PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Обложка игры The Long Dark / изображение с microsoft.com

Большинство игр в этом списке включали зиму все же как второстепенный фактор, но ни одна из них не сделала ее основной. The Long Dark – это совсем другое, прежде всего это строгий опыт, пусть и в видеоигре. Большой Медвежий остров и ужасный, и красивый одновременно. Никаких зомби или фантастических существ. Только ты, твое снаряжение, ноги и мать-природа. Игре удается воспроизвести реалистичное ощущение, будто вы на самом деле утеряны среди бескрайних снегов и безысходности.

Геймплейное видео игры The Long Dark

Выжив после крушения самолета, увидев свое первое полярное сияние и наблюдая, как солнце всходит после холодной и жестокой ночи, персонаж понимает, что ужас не закончился катастрофой. Теперь его цель пережить суровый климат здешних краев и нападения его местных жителей – волков и медведей, для того, чтобы спастись. Вам придется постоянно следить за уровнем тепла, сытости и уровнем гидратации организма, а также не забывайте об отдыхе. Ресурсы ограничены, поэтому поспешите спастись, но найдите время и полюбоваться местными пейзажами, они просто захватывают дух.

БОНУС

Как было сказано в начале в список брались игры в которых большинство событий происходят зимой, однако невозможно не упомянуть еще несколько тайтлов с феноменальным изображением этого времени года, поэтому коротко о них.

The Last of Us

Игра, которая уже стала культовой, может похвастаться прекрасной зимней локацией, точнее целой главой истории под названием "Lakeside Resort".

Зима в The Last of Us

Red Dead Redemption 2

Куда же без шедевра от Rockstar и его шикарных заснеженных локаций, хотя игра и является вестерном зима здесь действительно исключительная.

Заснеженные вершины в Red Dead Redemption 2

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Масштабное дополнение к лучшей игре 2017 года принесло суровую зиму и в без того жестокий мир. Однако как, собственно, и основная игра, выглядит это очень красиво.

Трейлер DLC Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Detroit: Become Human

Игра в жанре интерактивного кино, вроде Until Dawn из списка, может также похвастаться шикарными зимними локациями, как, например, заброшенный парк развлечений.

Заброшенный парк развлечений в Detroit: Become Human

Mafia II

Ну и напоследок легендарная Мафия. Искренне жаль, что большинство действий игры происходит в течение теплых времен года, потому что зима в Mafia II это чертовски атмосферно и красиво, особенно под правильную музыку.

Зима в Mafia II