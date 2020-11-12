The Elder Scrolls V: Skyrim многие считают одной из самых влиятельных игр из когда-либо выпущенных. Знаковая игра, которая охватила все поколения консолей, и повлияла на десятки (если не сотни) миллионов геймеров по всему миру. Неудивительно, что она породила кучу мемов – самые известные из них в материале.

The Elder Scrolls V: Skyrim – это игра, которая полна возможностей и достижений в игровом мире. Настолько, что игроки все еще находят новые занятия на просторах Скайрима, несмотря на возраст игры. Хотя люди часто забывают, сколько ей лет. Скайрим был выпущен 11 ноября 2011, ровно девять лет назад. В дополнение ко всем имеющимся достоинствам, Скайрим – это неисчерпаемый источник мемов. Игра очень популярна и дает многим игрокам универсальный опыт, над которым они могут посмеяться вместе. И хотя с момента выхода игры прошло девять лет, мемы Скайрима по-прежнему популярны в Интернете. Games24 предлагает вашему вниманию подборку мемов, которые поймут только истинно драконорожденные.

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Начнем, безусловно с одного из самых популярных мемов о Скайриме в СНГ пространстве. Здесь даже нечего добавить, разве что "Офигеть! Офигеть! Это тупо Скайрим".

Физика? Нет, не слышали

Физика в Скайриме специфическая и не совсем реалистична. Обычно все нормально, но иногда происходят моменты, от которых просто не может не пробить на смех.

(Физика? С*ка, я лошадь)

Отдельным особняком стоят великаны и их, как ее называют геймеры, "космическая программа Скайрима". Здесь лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать.

(Начал драку с великаном – первый норд в космосе)

Лучший стелс в мире видеоигр

Конечно, это далеко от истины. Но стелс в Скайриме действительно смешной и породил кучу мемов, в частности из-за способности кур разоблачить вас во время миссии или через довольно странный способ кражи с помощью пустой корзины.

(Когда-то и меня вела дорога приключений, как и тебя. Пока я не надел ведро на голову)

А если вы решили "разобраться" с пернатым свидетелем, то это может очень плохо для вас закончиться. Очевидно, у кур какой-то особый статус в мире Скайрима.

(Когда ты впервые играешь в Скайрим и убил курицу)

"Лидия, прими уже свои таблетки!"

Лидия – один из первых и наиболее популярных спутников в Скайриме. Однако, как и большинство компаньонов, Лидию не особо беспокоит ваш стиль игры или навыки. Ее жизненная философия довольно проста – сначала побить врагов, а потом задавать им вопросы. Это может вызвать проблемы, когда игрок предпочитает быть в тени и пройти миссию с помощью стелса. Также Лидия не слишком внимательно относится к возможным ловушкам и постоянно в них попадает.

(*мы с Лидией в стелс режиме*

*я выпустил стрелу*

*глаз немножко приоткрылся*

Я: Ой, давай немного подождем пока восстановится стелс режим, окей Лидия?… Лидия?)

(Назовите более легендарный дуэт. Я подожду)

(Обещает взять на себе весь твой балласт. Становится им)

Очень самоуверенные бандиты

Тот, кто много играл в Скайрим, знает, что время от времени искусственный интеллект в игре не умнее груды камней. Именно этот технологический недостаток часто приводит к весьма интересным ситуациям. Как мы все знаем, Скайрим полон бандитов, которым все равно, кого они грабят, даже если это оборотень.

(Эй, это же тот чувак, который только что убил дракона и поглотил его душу? Давайте его ограбим)

(Выворачивай свои карманы и доставай ценности, иначе я выпотрошу тебя как рыбешку)

В любой непонятной ситуации "FUS! RO! DAH!"

В игре достаточно много разнообразных "ту'умов" (криков) драконорожденного. Но наибольшую популярность получил именно этот.

Скайрим также является игрой с одной из крупнейших баз модов, сделанных фанатами. Например, есть мод достаточно остроумно заменяющий этот "ту'ум" другой фразой.

Мемы с уровнем навыков

Именно эта категория мемов, которые появились благодаря Скайриму, является самой живучей и встречается в интернете все в новых вариациях.

(Мужчина в самодельном танке уничтожает маленький городок, полиция не в силах его остановить; Разрушение 100; Кузнечество 100; Тяжелая броня 100)

(- давай будем больше, чем просто друзья

- лучшими друзьями?

- нет, больше чем это…

- мега лучшими друзьями?)

Ну и напоследок как же без знаменитого Тодда "Купи" Говарда?