В магазине AliExpress можно приобрести огромное количество разнообразных геймерских девайсов. В этой подборке будут представлены особые товары, которые пригодятся настоящим геймерам.

Всем людям нравится выделяться или хвастаться уникальными гаджетами или товарами. Особенно это касается геймеров, виртуальный успех которых зависит от их девайсов. В этом материале Games24 расскажет о нестандартных и уникальных товарах с AliExpress, которые понравятся каждому геймеру.

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Большая кнопка "Enter"

Рекомендовано всем эмоциональным людям, которые любят прикладывать силу к своим девайсам. Также этот аксессуар можно подсоединить к вашему PC и использовать как обычную клавишу "Enter". Цена на товар стартует от 200 гривен.

Большая кнопка "Enter" / фото с AliExpress

Табличка с надписью "Не беспокоить, я играю"

Идеальный выбор для юных геймеров, которых могут беспокоить родители во время их виртуальных баталий. Цена на такой аксессуар всего 20 гривен.

Табличка с надписью "Не беспокоить, я играю" / фото с AliExpress

Компьютерный подлокотник

Очень полезный товар, если у вас небольшой стол. Или если вы чувствуете боль в локтевом суставе при работе за вашим рабочим местом. Это идеальный выбор для геймеров, которые проводят длительные виртуальные матчи. Цена на такие подлокотники стартует от 80 гривен.

Компьютерный подлокотник​ / фото с AliExpress

Игровые манипуляторы для смартфонов

Товар, который подойдет всем поклонникам мобильных игр. Если виртуальные манипуляторы вам не нравятся, то попробуйте такие. Этот аксессуар стоит 19 гривен.

Игровые манипуляторы для смартфонов / фото с AliExpress

Гибкая подставка для мобильного телефона с двумя зажимами

Такой товар будет полезен не только для геймеров. Отличный вариант, если вы планируете просмотр фильма или видео. Цена на такой аксессуар всего 125 гривен.

Гибкая подставка для мобильного телефона с двумя зажимами / фото с AliExpress

Чашка в форме гранаты

Такая чашка понравится всем поклонникам Counter-Strike или Call of Duty. Но с таким аксессуаром появляться в общественных местах не рекомендуется. Купить этот товар можно за 450 гривен.

Чашка в форме гранаты​ / фото с AliExpress

Игровой контроллер для пальцев

Этот контроллер подойдет всем поклонникам минимализма, или людям, которые устали от стандартных геймпадов. Также этот гаджет поддерживает как android, так и ios системы. Стоит этот аксессуар 390 гривен.

Игровой контроллер для пальцев​ / фото с AliExpress

Клавиатура для геймпада

Аксессуар для геймеров, которые устали набирать текст через виртуальную клавиатуру. Если вы любите вести переписку в сети с друзьями, то это ваш выбор. Такая клавиатура стоит 180 гривен.

Клавиатура для геймпада / фото с AliExpress

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Замок для ноутбука

Если вы часто путешествуете с ноутбуком, то такой аксессуар подойдет для вас. Защиту обеспечивают ключ на 4 цифры и стальная цепь. Стоит такой замок 270 гривен.

Замок для ноутбука​​​ / фото с AliExpress

Флешка в виде браслета

Идеальный выбор для геймеров, которые путешествуют. На флешке всегда можно сохранить все ваши настройки или важные файлы. Эти аксессуары также водостойкие. Цена зависит от объема памяти и может быть от 80 до 560 гривен.

Флешка в виде браслета​ / фото с AliExpress