У магазині AliExpress можна придбати величезну кількість різноманітних геймерських девайсів. У цій підбірці будуть представлені особливі товари, які стануть у пригоді справжнім геймерам.

Усім людям подобається виділятися чи хизуватися унікальними гаджетами чи товарами. Особливо це стосується геймерів, віртуальний успіх яких залежить від їх девайсів. У цьому матеріалі Games24 розповість про нестандартні та унікальні товари з AliExpress, які сподобаються кожному геймеру.

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Велика клавіша "Enter"

Рекомендовано всім емоційним людям, які полюбляють прикладати силу до своїх девайсів. Також цей аксесуар можна під'єднати до вашого PC та використовувати як звичайну клавішу "Enter". Ціна на товар стартує від 200 гривень.

Велика клавіша "Enter" / фото з AliExpress

Табличка з написом "Не турбувати, я граю"

Ідеальний вибір для юних геймерів, яких можуть турбувати батьки під час їх віртуальних баталій. Ціна на такий аксесуар всього 20 гривень.

Табличка з написом "Не турбувати, я граю" / фото з AliExpress

Комп'ютерний підлокітник

Дуже корисний товар, якщо у вас невеликий стіл. Або якщо ви відчуваєте біль у ліктьовому суглобі при роботі за вашим робочим місцем. Це ідеальний вибір для геймерів, які проводять тривалі віртуальні матчі. Ціна на такі підлокітники стартує від 80 гривень.

Комп'ютерний підлокітник​ / фото з AliExpress

Ігрові маніпулятори для смартфонів

Товар, який підійде всім шанувальникам мобільних ігор. Якщо віртуальні маніпулятори вам не до вподоби, то спробуйте такі. Цей аксесуар коштує 19 гривень.

Ігрові маніпулятори для смартфонів / фото з AliExpress

Гнучка підставка для мобільного телефону з двома затискачами

Такий товар буде корисний не лише для геймерів. Чудовий варіант, якщо ви плануєте перегляд фільму чи відео. Ціна на такий аксесуар всього 125 гривень.

Гнучка підставка для мобільного телефону з двома затискачами​ / фото з AliExpress

Чашка у вигляді гранати

Така чашка сподобається всім шанувальникам Counter-Strike чи Call of Duty. Але з таким аксесуаром з'являтися у громадських місця не рекомендовано. Придбати цей товар можна за 450 гривень.

Чашка у вигляді гранати​ / фото з AliExpress

Ігровий контролер для пальців

Цей контролер підійде всім шанувальникам мінімалізму, або людям, які втомилися від стандартних геймпадів. Також цей гаджет підтримує як android, так і ios системи. Коштує цей аксесуар 390 гривень.

Ігровий контролер для пальців​ / фото з AliExpress

Клавіатура для геймпаду

Аксесуар для геймерів, які втомилися набирати текст через віртуальну клавіатуру. Якщо ви полюбляєте листуватися у мережі з друзями, то це ваш вибір. Така клавіатура коштує 180 гривень.

Клавіатура для геймпаду​​ / фото з AliExpress

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Замок для ноутбука

Якщо ви часто подорожуєте з ноутбуком, то такий аксесуар підійде для вас. Захист забезпечують ключ на 4 цифри та сталевий ланцюг. Коштує такий замок 270 гривень.

Замок для ноутбука​​​ / фото з AliExpress

Флешка у вигляді браслету

Ідеальний вибір для геймерів, які подорожують. На флешці завжди можна зберегти всі ваші налаштування чи важливі файли. Ці аксесуари також водостійкі. Ціна залежить від об'єму пам'яті й може бути від 80 до 560 гривень.

Флешка у вигляді браслету​ / фото з AliExpress