Серія Football Manager вже багато років користується популярністю серед футбольних фанатів, і деякі з них, завдяки їй, навіть зуміли отримати роботу в реальних футбольних клубах.

Не новина, що гарні навички в комп'ютерних іграх можуть означати, що у вас можуть бути хороші результати на робочому місці.

Крім очевидного шляху в кіберспорт, багато роботодавців шукають способи застосувати навички, яким можуть навчити ігри. У 2019 році кампанія з вербування, проведена британською армією, була націлена на саме на геймерів. Представник Королівських військово-повітряних сил, в інтерв'ю для BBC сказав, що "...здатність засвоювати інформацію, швидко реагувати й координувати дії, зберігаючи при цьому спокій під тиском, часто є атрибутами людей, які добре грають в ігри".

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Існує ряд відеоігор, які пропонують користувачам можливість віртуально спробувати свої сили в спортивному менеджменті, наприклад: Football Manager, Tennis Elbow Manager, Motorsport Manager та інші. Багато з цих ігор засновані на статистиці, тому їх часто жартома називають "грою в таблички".

Football Manager – це серія відеоігор-симуляторів футбольного менеджменту, розроблена Sports Interactive. Гра вперше вийшла в 1992 році як Championship Manager і швидко набула величезну армію вірних гравців. А деякі з них навіть зобов'язані улюбленій грі своєю роботою.



Скріншот з гри Football manager 2020 / зображення Games24

Хто ж ці щасливчики?

Один з них – Вугар Гусейнзаде. У 2013 році, у віці 22 років у нього не було управлінського досвіду в професійному футбольному клубі. Але були роки досвіду гри в комп'ютерні футбольні ігри. Після успіхів в роботі з даними гри, він отримав посаду почесного генерального менеджера азербайджанського футбольного клубу "Баку".



Вугар Гусейнзаде позує з мячем / фото Theese Football Times

І хоча фактично його роль не означала, що він є менеджером на ділі, все ж Вугар активно брав участь в консультуванні з таких питань, як бюджет і трансфери.

Я часто стикався з тим, що мене сприймали, як тренера. Але є суттєва різниця: я нікого не тренував. Цим займався, власне, тренер, а я був відповідальним за мережу скаутів, трансфери, покупку і продаж гравців та маркетинг. По суті, це все, крім тренувань. Я був асистентом для наставника команди, – інтерв'ю для These Football Times.

Хлопець навіть отримав професійний контракт, терміном на 18 місяців. І нехай Гусейнзаде не працював над тактикою чи тренуваннями, його внесок в успіх клубу був відчутний: "Баку" посів п'яте і шосте місце в азербайджанській Прем'єр-Лізі, і навіть бився за путівку до Ліги Європи. На жаль, чим зараз займається Гусейнадзе не відомо, але, думаємо, що в Football Manager грає абсолютно точно.

Ця історія не поодинокий випадок. Були й інші приклади, коли клуби наймали людей, через їх очевидний успіх в цій відеогрі.

Британець Метт Ніл – почав свій кар'єрний шлях, коли йому було всього 15 років. На сайті гри він побачив оголошення про вакансію та незабаром почав працювати у якості селекційного дослідника команди "Труро Сіті". Після цього він став провідним футбольним аналітиком в команді 4 по силі англійського дивізіону – "Плімут Аргайл".



Метт Ніл (праворуч) під час тренування команди Плімут Аргайл / фото з twitter

У 2020 році Метт все ще зайнятий улюбленою справою, але вже в новому клубі, тепер він селекційний аналітик в "Солфорд Сіті". Примітно, що акціонерами команди є такі легенди футболу як Девід Бекхем, Пол Скоулз, Гаррі і Філл Невілли та теперішній тренер збірної Уельсу Раян Гіггз.



Групове фото акціонерів команди "Солфорд Сіті" / фото з footballhd-news.com

І найсвіжіший приклад – 23-річний Андрій Павловіч з сербського Белграда. У 2019 Андрій отримав посаду в команді ФК "Безанія" в другому ешелоні сербського футболу, після того, як продемонстрував свої досягнення в Football Manager.

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У грі він привів клуб до 10 чемпіонських титулів поспіль, додавши до них шість кубків Сербії та навіть примудрився вийти в півфінал Ліги Чемпіонів. Після того, як він повідомив про це клубу, йому запропонували неоплачувану роль аналітика даних.

Я звернувся до них зі своїми досягненнями в FM і запропонував допомогти. Я не очікував, що вони мені подзвонять. Я дійсно не міг в це повірити. Я був шокований, але коли ми поговорили, вони запитали мене, чи можу я попрацювати у них на волонтерських засадах, оскільки вони знаходяться у важкому фінансовому положенні, – з інтерв'ю для SPORTbible.



Андрій Павловіч з командою (другий зліва у верхньому ряду) / фото з Reddit

І хоча через рік, Андрій так і не отримав офіційну посаду, він до цього дня застосовує свої навички для користі улюбленого клубу, створюючи для них звіти по атаці та захисту, частиною яких він ділиться на своїй сторінці в Reddit.

Вихід Football Manager 2021 заплановано на 24 листопада, тому у вас ще є час внести цю покупку до свого бюджету та спробувати себе у ролі футбольного фахівця. Хто знає, можливо саме вам одного дня надійде пропозиція працевлаштування від якогось з українських клубів.