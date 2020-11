Команда кандидата у президенти США Джо Байдена створила у грі Fortnite особливий острів. На цій локації для гравців будуть доступні різноманітні завдання.

Команда Байдена створила у грі Fortnite острів, який має назву "Build Back Better with Biden". Ця локація являє собою невелике місто, у якому доступні різноманітні завдання, повідомляє портал The Verge.

Крістіан Том (один із членів команди Байдена) у своєму інтерв'ю The Verge заявив:

Ми розглядаємо інтерактивні можливості, орієнтовані на цифрові технології, такі як ігри, як можливість перенести нашу кампанію на нову платформу, місце

Гра закликає геймерів взяти участь у виборах президента США / фото з порталу The Verge

На даній локації гравці зможуть:

Побудувати нову дослідницьку установу

Встановити декілька веж 5G зв’язку

Очистити річку від промислових відходів

Завітати до знаменитого магазину морозива Joes

Допомогти в прибиранні автозаводу

Знайти кросівки Камали Харріс (сенатора від Каліфорнії)

Також на карті розміщено велика кількість плакатів і лозунгів, що використовувала команда Байдена під час передвиборчої кампанії. Доступ до цієї локації у грі Fortnite можна отримати за кодом 0215-4511-1823.

Fortnite Відеогра з елементами виживання та будівництва. Розроблена студіями Epic Games та People Can Fly та випущена у 2017 році.

Команда Байдена вже не вперше використовує ігри для передвиборчої агітації. У вересні для гри Animal Crossing: New Horizons з'явилася різноманітна атрибутика з символікою цього кандидата в президенти США.