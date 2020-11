Команда кандидата в президенты США Джо Байдена создала в игре Fortnite особый остров. На этой локации для игроков будут доступны разнообразные задачи.

Команда Байдена создала в игре Fortnite остров, который называется "Build Back Better with Biden". Эта локация представляет собой небольшой город, в котором доступны различные задания, сообщает портал The Verge.

Кристиан Том (один из членов команды Байдена) в своем интервью The Verge заявил:

Мы рассматриваем интерактивные возможности, ориентированные на цифровые технологии, такие как игры, как возможность перенести нашу кампанию на новую платформу, место

Игра призывает геймеров принять участие в выборах президента США / фото с портала The Verge

На данной локации игроки смогут:

Построить новое исследовательское учреждение

Установить несколько башен 5G связи

Очистить реку от промышленных отходов

Посетить знаменитый магазин мороженого Joes

Помочь в уборке автозавода

Найти кроссовки Камалы Харрис (сенатора от Калифорнии)

Также на карте размещено большое количество плакатов и лозунгов, что использовала команда Байдена во время предвыборной кампании. Доступ к этой локации в игре Fortnite можно получить по коду 0215-4511-1823.

Fortnite Видеоигра с элементами выживания и строительства. Разработана студиями Epic Games и People Can Fly и выпущена в 2017 году.

Команда Байдена уже не впервые использует игры для предвыборной агитации. В сентябре для игры Animal Crossing: New Horizons появилась разнообразная атрибутика с символикой этого кандидата в президенты США.