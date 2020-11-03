В кандидата в президенты США появился свой остров в игре Fortnite: зачем ему это
Команда кандидата в президенты США Джо Байдена создала в игре Fortnite особый остров. На этой локации для игроков будут доступны разнообразные задачи.
Команда Байдена создала в игре Fortnite остров, который называется "Build Back Better with Biden". Эта локация представляет собой небольшой город, в котором доступны различные задания, сообщает портал The Verge.
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Кристиан Том (один из членов команды Байдена) в своем интервью The Verge заявил:
Мы рассматриваем интерактивные возможности, ориентированные на цифровые технологии, такие как игры, как возможность перенести нашу кампанию на новую платформу, место
Игра призывает геймеров принять участие в выборах президента США / фото с портала The Verge
На данной локации игроки смогут:
- Построить новое исследовательское учреждение
- Установить несколько башен 5G связи
- Очистить реку от промышленных отходов
- Посетить знаменитый магазин мороженого Joes
- Помочь в уборке автозавода
- Найти кроссовки Камалы Харрис (сенатора от Калифорнии)
Также на карте размещено большое количество плакатов и лозунгов, что использовала команда Байдена во время предвыборной кампании. Доступ к этой локации в игре Fortnite можно получить по коду 0215-4511-1823.
FortniteВидеоигра с элементами выживания и строительства. Разработана студиями Epic Games и People Can Fly и выпущена в 2017 году.
Команда Байдена уже не впервые использует игры для предвыборной агитации. В сентябре для игры Animal Crossing: New Horizons появилась разнообразная атрибутика с символикой этого кандидата в президенты США.
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