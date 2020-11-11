Серия Football Manager уже много лет пользуется популярностью среди футбольных фанатов, и некоторые из них, благодаря ей, даже сумели получить работу в реальных футбольных клубах.

Не новость, что хорошие навыки в компьютерных играх могут значить, что у вас могут быть хорошие результаты на рабочем месте.

Кроме очевидного пути в киберспорт, многие работодатели ищут способы применить навыки, которым могут научить игры. В 2019 году кампания по вербовке, проведённая британской армией, была нацелена именно на геймеров. Представитель Королевских военно-воздушных сил, в интервью BBC сказал, что "... способность усваивать информацию, быстро реагировать и координировать действия, сохраняя при этом спокойствие под давлением, часто являются атрибутами людей, которые хорошо играют в игры".

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Существует ряд видеоигр, которые предлагают пользователям возможность виртуально попробовать свои силы в спортивном менеджменте, например Football Manager, Tennis Elbow Manager, Motorsport Manager и другие. Многие из этих игр основаны на статистике, поэтому их часто в шутку называют "игрой в таблички".

Football Manager – это серия видеоигр-симуляторов футбольного менеджмента, разработанная Sports Interactive. Игра впервые вышла в 1992 году как Championship Manager и быстро приобрела огромную армию верных игроков. А некоторые из них даже обязаны любимой игре своей работой.



Скриншот из игры Football manager 2020 / изображение Games24

Кто же эти счастливчики?

Один из них – Вугар Гусейнзаде. В 2013 году, в возрасте 22 лет у него не было управленческого опыта в профессиональном футбольном клубе. Но были годы опыта игры в компьютерные футбольные игры. После успехов в работе с данными игры, он получил должность почетного генерального менеджера азербайджанского футбольного клуба "Баку".



Вугар Гусейнзаде позирует с мячом / фото Theese Football Times

И хотя фактически его роль не означала, что он является менеджером на деле, все же Вугар активно участвовал в консультировании по таким вопросам, как бюджет и трансферы.

Я часто сталкивался с тем, что меня воспринимали, как тренера. Но есть существенная разница: я никого не тренировал. Этим занимался, собственно, тренер, а я был ответственным за сеть скаутов, трансферы, покупку и продажу игроков и маркетинг. По сути, это все, кроме тренировок. Я был ассистентом для наставника команды, – интервью для These Football Times.

Парень даже получил профессиональный контракт, сроком на 18 месяцев. И пусть Гусейнзаде не работал над тактикой или тренировками, его вклад в успех клуба был ощутим: "Баку" занял пятое и шестое место в азербайджанской премьер-лиге, а также сражался за путевку в Лигу Европы. К сожалению, чем сейчас занимается Гусейнадзе не известно, но, думаем, что в Football Manager играет абсолютно точно.

Эта история не единичный случай. Были и другие примеры, когда клубы нанимали людей, через их очевидный успех в этой видеоигре.

Британец Мэтт Нил – начал свой карьерный путь, когда ему было всего 15 лет. На сайте игры он увидел объявление о вакансии и вскоре начал работать в качестве селекционного исследователя команды "Труро Сити". Вскоре после этого он стал ведущим футбольным аналитиком в команде 4 по силе английского дивизиона – "Плимут Аргайл".



Мэтт Нил (справа) вовремя тренировки команды Плимут Аргайл / фото с twitter

В 2020 году Мэтт все еще занят любимым делом, но уже в новом клубе, теперь он селекционный аналитик в "Солфорд Сити". Примечательно, что акционерами команды являются такие легенды футбола как Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Гарри и Филл Невиллы и нынешний тренер сборной Уэльса Райан Гиггз.



Групповое фото акционеров команды "Солфорд Сити" / фото с footballhd-news.com

И самый свежий пример – 23-летний Андрей Павлович из сербского Белграда. В 2019 Андрей получил должность в команде ФК "Безания" во втором эшелоне сербского футбола, после того, как продемонстрировал свои достижения в Football Manager.

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В игре он привел клуб к 10 чемпионским титулам подряд, добавив к ним шесть кубков Сербии и даже умудрился выйти в полуфинал Лиги Чемпионов. После того как он сообщил об этом клуб, ему предложили неоплачиваемую роль аналитика данных.

Я обратился к ним со своими достижениями в FM и предложил помочь. Я не ожидал, что они мне позвонят. Я действительно не мог в это поверить. Я был шокирован, но мы поговорили, они спросили меня, могу ли я поработать у них на волонтерских началах, поскольку они находятся в тяжелом финансовом положении, – с интервью для SPORTbible.



Андрей Павлович с командой (второй слева в верхнем ряду) / фото с Reddit

И хотя через год, Андрей так и не получил официальную должность, он по сей день применяет свои навыки для пользы любимого клуба, создавая для них отчеты по атаке и защите, частью которых он делится на своей странице в Reddit.

Выход Football Manager 2021 запланирован на 24 ноября, поэтому у вас еще есть время внести эту покупку в свой бюджет и попробовать себя в роли футбольного специалиста. Кто знает, возможно именно вам однажды поступит предложение трудоустройства от какого-то из украинских клубов.