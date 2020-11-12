The Elder Scrolls V: Skyrim багато хто вважає однією з найвпливовіших ігор з коли-небудь випущених. Знакова гра, яка охопила всі покоління консолей, і вплинула на десятки (якщо не сотні) мільйонів геймерів по всьому світу. Не дивно, що вона породила купу мемів – найвідоміші з них у матеріалі.

The Elder Scrolls V: Skyrim – це гра, яка сповнена можливостей і досягнень в ігровому світі. Настільки, що гравці все ще знаходять нові заняття на просторах Скайріму, незважаючи на вік гри. Хоча люди часто забувають, скільки їй років. Скайрім був випущений 11 листопада 2011 року, рівно дев'ять років тому. В додаток до всіх наявних чеснот, Скайрім – це невичерпне джерело мемів. Гра дуже популярна і дає багатьом гравцям універсальний досвід, над яким вони можуть посміятися разом. І хоча з моменту виходу гри пройшло дев'ять років, меми Скайріму як і раніше популярні в Інтернеті. Games24 пропонує вашій увазі підбірку мемів, які зрозуміють тільки істинно дракононароджені.

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Почнемо, беззаперечно з одного з найпопулярніших мемів про Скайрім у СНД просторі. Тут навіть нічого додати, хіба що "Офигеть! Офигеть! Это тупо Скайрим".

Фізика? Ні, не чули

Фізика в Скайрімі специфічна та не зовсім реалістична. Зазвичай все нормально, але іноді стаються моменти, від яких просто не може не пробити на сміх.

(Фізика? К*рво, я кінь)

Окремим особняком стоять велетні та їх, як її іменують геймери, "космічна програма Скайріму". Тут краще один раз побачити, ніж 7 разів почути.

(Розпочав бійку з велетнем – перший норд в космосі)

Кращий стелс у світі відеоігор

Звісно, це далеко від істини. Але стелс у Скайрімі справді кумедний і породив купу мемів, зокрема через здатність курей викрити вас під час місії чи через досить дивний спосіб крадіжки за допомогою пустого кошика.

(Колись і мене вела дорога пригод, як і тебе. Поки я не надягнув відро на голову)

А якщо ви вирішили "розібратися" із пернатим свідком, то це може дуже погано для вас закінчитись. Очевидно, у курей якийсь особливий статус у світі Скайріму.

(Коли ти вперше граєш в Скайрім і вбив курча)

"Лідія, прийми вже свої таблетки!"

Лідія – один з перших і найбільш популярних супутників в Скайрімі. Однак, як і більшість компаньйонів, Лідію не особливо турбує ваш стиль гри чи навички. Її життєва філософія доволі проста – спочатку побити ворогів, а потім ставити їм запитання. Це може викликати проблеми, коли гравець вважає за краще бути у тіні та пройти місію за допомогою стелсу. Також Лідія не дуже уважно ставиться до можливих пасток та постійно у них потрапляє.

(*ми з Лідією в стелс режимі*

*я випустив стрілу*

*око трішки прочинилось*

Я: Ой, давай трішки зачекаємо поки відновиться стелс режим, окей Лідіє?… Лідіє?)

(Назвіть більш легендарний дует. Я зачекаю)

(Обіцяє взяти на себе весь твій баласт. Стає ним)

Надзвичайно самовпевнені бандити

Той, хто багато грав у Скайрім, знає, що часом штучний інтелект не розумніший за купу каміння. Саме цей технологічний недолік часто призводить до вельми цікавих ситуацій. Як ми всі знаємо, Скайрім повен бандитів, яким байдуже, кого вони грабують, навіть якщо це перевертень.

(Ей, це ж той чувак, який тільки що вбив дракона та поглинув його душу? Давайте його пограбуємо)

(Вивертай свої кишені та діставай цінності, інакше я випотрошу тебе як рибину)

В будь-якій незрозумілій ситуації "FUS! RO! DAH!"

У грі досить багато різноманітних "ту'умів" (криків) дракононародженого. Проте найбільшу популярність здобув саме цей.

Скайрім також є грою з однією з найбільших баз модів, зроблених фанатами. Наприклад є мод, який досить дотепно заміняє цей "ту'ум" іншою фразою.

Меми з рівнем навичок

Саме ця категорія мемів, що з'явились завдяки Скайріму, є найживучішою та зустрічається в інтернеті все у нових варіаціях.

(Чоловік у саморобному танку знищує маленьке містечко, поліція не в змозі його зупинити; Руйнування 100; Ковальство 100; Важка броня 100)

(- давай будемо більше, ніж просто друзями

- кращими друзями?

- ні, більше ніж це…

- мега кращими друзями?)

Ну і наостанок як же без славнозвісного Тодда "Купи" Говарда?