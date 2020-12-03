Студия Bluepoint Games использовала резиновых уток при работе над ремейком Demon's Souls. Виртуальные игрушки были везде, но из финальной версии игры их убрали.

Бывший работник Bluepoint Games Коллин Харрис в своем твиттере рассказал интересную историю о работе над ремейком Demon's Souls. Разработчики из этой компании активно использовали виртуальные модели резиновых уток.

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Модель резиновой утки создал друг Харриса, который проходил стажировку в Bluepoint Games. Долгое время модель этой игрушки разработчики не замечали, но потом они поняли, что она идеально подходит для тестов. Резиновую утку использовали для тестирования системы разрушения и некоторых эффектов. В один момент виртуальных моделей этих игрушек стало очень много, они были везде, даже появилась гигантская утка-людоед с острыми зубами.

Но в финальной версии Demon's Souls резиновых уток уже не найти. Разработчики были вынуждены их удалить, так как опасались, что одна из них попадет в готовый продукт. Это могло бы навредить репутации студии Bluepoint Games и испортить их отношения с Sony.

Смотрите видео с резиновыми утками в Demon's Souls

during demon's souls' development, we used a rubber duck to test various tech / fx with. obviously, things quickly got out of hand. #demonssouls #gameart #gamedev pic.twitter.com/4Kg4JDtr80 — Collin Harris (@hollincarris) December 2, 2020

Demon's Souls Консольная ролевая видеоигра в жанре темного фэнтези. События в игре проходят в полностью вымышленном мире, похожем на средневековую Европу. Игроки управляют персонажем, который исследует мир и борется с различными демонами. Оригинальная игра вышла в 2009 году эксклюзивно для PS3, а ремейк уже в 2020 только для PS5.

Ремейк Demon's Souls вышел 12 ноября этого года эксклюзивно на PlayStation 5. Критики и игроки были в восторге от ремейка этой культовой видеоигры (резиновые утки постарались). На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 92 из 100 от критиков и 8,6 из 10 от обычных геймеров.