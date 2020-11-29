Warcraft 3: Reforged вийшла ще у січні цього року, але геймери продовжують критикувати Blizzard. Розробники з цієї компанії поки ігнорують прохання шанувальників гри.

На Reddit набуває популярності пост користувача з нікнеймом Angzt, у якому він підбив проміжні підсумки розвитку проєкту Warcraft 3: Reforged. Цей пост вже набрав понад 11 тисяч лайків на цій відомій платформі.

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Angzt відзначає, що реліз ремастера славетної Warcraft 3 став справжньою катастрофою:

графіку критикують за те, що її візуальний стиль відрізняється від оригіналу

сінематик не отримали обіцяних змін

є проблеми з продуктивністю, навіть у головному меню

лише 3 місії з 60 отримали помітні зміни

ліцензійний договір було змінено, тепер Blizzard має повні права на будь-які створені користувачами мапи

старий клієнт Warcraft 3 припинив працювати

Зміна візуального стилю гри сподобалась не всім фанатам / світлина з порталу TweakTown

З релізу гри майже нічого не змінилося. Розробники випустили 8 доповнень за це час, але вони стосуються лише технічних виправлень чи балансу гри. Єдина суттєва зміна полягає у тому, що тепер можна запускати користувацькі мапи в одиночному режимі. Шанувальники гри хочуть отримати функції, які були присутні в оригіналі:

кампанії від користувачів

профілі гравців

кланову систему

рейтингові списки

автоматизовані турніри

чат з кімнатами

З травня розробники з Blizzard намагаються активно спілкуватися з шанувальниками, додали план розвитку гри та регулярно публікують статті з цієї тематики. Однак поки не відомо коли очікувати суттєвих змін у Warcraft 3: Reforged.