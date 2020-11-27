Розробники з Blizzard скасували тематичну AMA-сесію з гри Hearthstone. Гравці продовжують критикувати цю компанію за оновлену систему нагород.

Як повідомляє портал Inven Global, компанія Blizzard скасувала AMA-сесію присвячену новому доповненню ("Ярмарок божевілля") для гри Hearthstone.

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AMA-сесія (від англійського Ask Me Anything) – сесія у форматі "Запитуйте про що завгодно".

AMA-сесію розробники з Blizzard планували провести у твіттері. Для цього вони попросили фанатів гри надіслати свої запитання присвячені доповненню "Ярмарок божевілля". Розробники очікували, що гравці будуть запитувати їх щодо К'Туна, Йогг-Сарона, І'Шараджа чи Н'Зота. Але шанувальники гри лише звинувачували Blizzard у жадібності та критикували нову систему нагород.

Анонс AMA-сесії від компанії Blizzard / світлина з порталу Inven Global

Через декілька годин пост з анонсом цієї події зник, але гравці продовжили критикувати розробників з Blizzard в інших соцмережах.

Геймерів дуже розлютила нова система нагород у грі Hearthstone. Розробники обіцяли, що тепер гравці зможуть отримувати більше золота (ігрова валюта), ніж раніше. Але все вийшло навпаки, тепер треба проводити ще більше часу у цій грі. Така система дуже розлютила фанатів Hearthstone, вони дуже жорстко критикують розробників гри. Разом з цим Blizzard ввела спеціальну платну функцію (пропуск постійного відвідувача), яка допомагає гравцям швидше отримувати золото.

У компанії Blizzard поки не обіцяли, що нова система нагород буде якось кардинально змінена. Тому протести фанатів будуть продовжуватися й надалі.