Разработчики из Blizzard отменили тематическую AMA-сессию с игры Hearthstone. Игроки продолжают критиковать эту компанию за обновленную систему наград.

Как сообщает портал Inven Global, компания Blizzard отменила AMA-сессию посвященную новому дополнению ("Ярмарка безумия") для игры Hearthstone.

Достойно внимания 10 лучших стратегий последнего десятилетия на PC

AMA-сессия (от английского Ask Me Anything) – сессия в формате "Спрашивайте о чем угодно".

AMA-сессию разработчики из Blizzard планировали провести в твиттере. Для этого они попросили фанатов игры прислать свои вопросы посвященные дополнению "Ярмарка безумия". Разработчики ожидали, что игроки будут спрашивать их о К'Туне, Йогг-Сароне, И'Шарадже или Н'Зоте. Но поклонники игры только обвиняли Blizzard в жадности и критиковали новую систему наград.

Анонс AMA-сессии от компании Blizzard / фотография с портала Inven Global

Через несколько часов пост с анонсом этого события исчез, но игроки продолжили критиковать разработчиков из Blizzard в других соцсетях.

Геймеров очень разозлила новая система наград в игре Hearthstone. Разработчики обещали, что теперь игроки смогут получать больше золота (игровая валюта), чем раньше. Но все получилось наоборот, теперь надо проводить еще больше времени в этой игре. Такая система очень разозлила фанатов Hearthstone, они очень жестко критикуют разработчиков игры. Вместе с этим Blizzard ввела специальную платную функцию (пропуск постоянного посетителя), которая помогает игрокам быстрее получать золото.

В компании Blizzard пока не обещали, что новая система наград будет как-то кардинально изменена. Поэтому протесты фанатов будут продолжаться и в дальнейшем.