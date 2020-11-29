Warcraft 3: Reforged вышла еще в январе этого года, но геймеры продолжают критиковать Blizzard. Разработчики из этой компании пока игнорируют просьбы поклонников игры.

На Reddit приобретает популярность пост пользователя с никнеймом Angzt, в котором он подвел промежуточные итоги развития проекта Warcraft 3: Reforged. Этот пост уже набрал более 11 тысяч лайков на этой известной платформе.

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Angzt отмечает, что релиз ремастера знаменитой Warcraft 3 стал настоящей катастрофой:

графику критикуют за то, что ее визуальный стиль отличается от оригинала

синематики не получили обещанных изменений

есть проблемы с производительностью, даже в главном меню

только 3 миссии с 60 получили заметные изменения

лицензионный договор был изменен, теперь Blizzard имеет полные права на любые созданные пользователями карты

старый клиент Warcraft 3 перестал работать

Изменение визуального стиля игры понравилось не всем фанатам / фотография с портала TweakTown

С релиза игры почти ничего не изменилось. Разработчики выпустили 8 дополнений за это время, но они касаются только технических правок или баланса игры. Единственное существенное изменение заключается в том, что теперь можно запускать пользовательские карты в одиночном режиме. Поклонники игры хотят получить функции, которые присутствовали в оригинале:

кампании пользователей

профили игроков

клановую систему

рейтинговые списки

автоматизированные турниры

чат с комнатами

С мая разработчики из Blizzard пытаются активно общаться с поклонниками, добавили план развития игры и регулярно публикуют статьи по этой тематике. Однако пока не известно когда ожидать существенных изменений в Warcraft 3: Reforged.