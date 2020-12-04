CD Projekt Red спільно з Twitter Gaming, проведуть масштабну онлайн вечірку з нагоди релізу Cyberpunk 2077. Гра стане доступною одразу після її закінчення, але попередньо завантажити її можна буде дещо раніше – деталі у матеріалі.

Вірте чи ні, але Cyberpunk 2077 – готовий. Довгоочікувана і неодноразово затримувана гра від CD Projekt Red нарешті побачить світ всього за кілька днів. Про заходи, що плануються, та точний час релізу повідомляють самі розробники у своєму обліковому записі в Twitter.

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No matter if you have been Tweeting since day one or just recently joined us - we are thankful for our community here.

That is why we’ve teamed up with @TwitterGaming for something special #CyberNight

Dec 9th 3pm PT | Midnight CETpic.twitter.com/Ir73fTCI9W — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020

Під час Cyber Night обіцяють поділитися великою кількістю інформації про розробку гри та здивувати глядачів приємними сюрпризами. Також на заході буде організована сесія "Ask a Dev" (запитай розробника), очолювана стрімером Parris, а відповіді будуть давати, як ви вже здогадались, розробники Cyberpunk 2077 – Майлз Тост і Патрік Міллс. Запитання можна залишати під цим постом у твіттері, можливо саме ваше відберуть та поставлять у прямому ефірі.

Always wanted to know how game worlds are created? Or how we come up with our quests? Or maybe there is something else you're wondering about?



Ask away in this thread until December 5th and join @PKernaghan and @tostspender on December 9th during #CyberNight to find out! pic.twitter.com/LBhMOSi8vX — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020

Карту з точним часом, коли доступ до Cyberpunk 2077 отримають користувачі PC і Google Stadia, опублікували в офіційному твіттері гри.

Карта релізу Cyyberpunk 2077 на PC / Stadia / зображення з twitter

Зазначено, що для PC та Stadia гра виходить опівночі за Гринвічем. Це означає, що українські власники цих платформ отримають доступ до гри 10 грудня о 02:00 за Києвом. Для Xbox Series X, PS5 та інших консолей Cyberpunk 2077 запускається знову ж таки опівночі, але вже за місцевим часом. Таким чином, мешканці Лос-Анджелесу та інших міст часового поясу PST, будуть найпершими гравцями, які зануряться у пригоди "Нічного міста", починаючи з 16:00 9 грудня на PC та Stadia.

Карта також включає додаткову інформацію щодо часу попереднього завантаження, він відрізняється між консолями та PC / Stadia.

Попереднє завантаження для PC та Stadia найперше стане доступним у понеділок, 7 грудня, о 12:00 за центральноєвропейським часом на GOG. Steam та Epic Games Store дозволять гравцям почати завантаження через кілька годин потому, о 17:00 за центральноєвропейським часом. Для Xbox та PlayStation доступність залежить від консолі. Користувачі Xbox – найпершими розпочали попереднє завантаження, ще вчора, 3 грудня о 17:00 за центральноєвропейським часом. Власники PS4 та PS5 отримають таку можливість останніми лише за два дні до повноцінного релізу гри.