Cyberpunk 2077: Cyber Night та точний час релізу на PC та консолях
CD Projekt Red спільно з Twitter Gaming, проведуть масштабну онлайн вечірку з нагоди релізу Cyberpunk 2077. Гра стане доступною одразу після її закінчення, але попередньо завантажити її можна буде дещо раніше – деталі у матеріалі.
Вірте чи ні, але Cyberpunk 2077 – готовий. Довгоочікувана і неодноразово затримувана гра від CD Projekt Red нарешті побачить світ всього за кілька днів. Про заходи, що плануються, та точний час релізу повідомляють самі розробники у своєму обліковому записі в Twitter.
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Під час Cyber Night обіцяють поділитися великою кількістю інформації про розробку гри та здивувати глядачів приємними сюрпризами. Також на заході буде організована сесія "Ask a Dev" (запитай розробника), очолювана стрімером Parris, а відповіді будуть давати, як ви вже здогадались, розробники Cyberpunk 2077 – Майлз Тост і Патрік Міллс. Запитання можна залишати під цим постом у твіттері, можливо саме ваше відберуть та поставлять у прямому ефірі.
Карту з точним часом, коли доступ до Cyberpunk 2077 отримають користувачі PC і Google Stadia, опублікували в офіційному твіттері гри.
Карта релізу Cyyberpunk 2077 на PC / Stadia / зображення з twitter
Зазначено, що для PC та Stadia гра виходить опівночі за Гринвічем. Це означає, що українські власники цих платформ отримають доступ до гри 10 грудня о 02:00 за Києвом. Для Xbox Series X, PS5 та інших консолей Cyberpunk 2077 запускається знову ж таки опівночі, але вже за місцевим часом. Таким чином, мешканці Лос-Анджелесу та інших міст часового поясу PST, будуть найпершими гравцями, які зануряться у пригоди "Нічного міста", починаючи з 16:00 9 грудня на PC та Stadia.
Карта також включає додаткову інформацію щодо часу попереднього завантаження, він відрізняється між консолями та PC / Stadia.
Попереднє завантаження для PC та Stadia найперше стане доступним у понеділок, 7 грудня, о 12:00 за центральноєвропейським часом на GOG. Steam та Epic Games Store дозволять гравцям почати завантаження через кілька годин потому, о 17:00 за центральноєвропейським часом. Для Xbox та PlayStation доступність залежить від консолі. Користувачі Xbox – найпершими розпочали попереднє завантаження, ще вчора, 3 грудня о 17:00 за центральноєвропейським часом. Власники PS4 та PS5 отримають таку можливість останніми лише за два дні до повноцінного релізу гри.
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