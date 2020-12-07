Відеогра Cyberpunk 2077 повинна вийти лише 10 грудня, але фанатські екранізації вже заполонили мережу. Деякі користувачі відтворюють трейлер гри, а хтось навіть знімає цілий фільм.

Відеогра Cyberpunk 2077 ще повноцінно не вийшла, але шанувальники цього проєкту вже створили декілька цікавих адаптацій. Найцікавіші фанатські роботи у новому матеріалі від Games24.

Актуально Cyberpunk 2077: Cyber Night та точний час релізу на PC та консолях

Cyberpunk 2077 вже можна попередньо завантажити, але пограти вийде лише через декілька днів. Повноцінно запустити відеогру поки не вийде, гравці почують лише:

Повертайся до сну, самурай. 10 грудня ще не настало!

Світлина користувача stevenkoalae / reddit

Cyberpunk 2077 у стилі відеогри World of Warcraft

Користувач з нікнеймом Duren на своєму youtube-каналі опублікував трейлер гри Cyberpunk 2077 у декораціях World of Warcraft. У ролику можна побачити відомих героїв з цього всесвіту: Галлівікса, Гарроша та навіть Сільвану. Цей трейлер на платформі youtube набрав вже майже 250 тисяч переглядів.

Дивіться трейлер Cyberpunk 2077 у стилі World of Warcraft – відео

Cyberpunk 2077 у стилі відеогри GTA V

На youtube-каналі Pudding Boom з'явився трейлер Cyberpunk 2077 у декораціях відомої гри GTA V. Вийшло досить цікаво, хоча й не так детально. Шкода, що у відео відсутні відомі герої з цієї серії відеоігор. Ця варіація трейлеру Cyberpunk 2077 на платформі youtube зібрала 19 тисяч переглядів.

Дивіться трейлер Cyberpunk 2077 у стилі GTA V – відео

Фанатські мапи для Counter-Strike: Global Offensive у стилі Cyberpunk 2077

Шанувальники Counter-Strike: Global Offensive вже давно просять розробників з Valve оновити мапу Mirage. Але поки це зробив лише звичайний фанат з нікнеймом lmtlss. Також цей користувач створив мапу Dust 2 у схожому стилі.

Mirage від lmtlss / майстерня Steam

Dust 2 від lmtlss / майстерня Steam

Повноцінний фанатський фільм про Cyberpunk 2077

Користувач з нікнеймом T7pro на своєму youtube-каналі виклав повноцінний фільм присвячений Джонні Сільверхенду (персонаж Кіану Рівза). Над цим проєктом працював справжній режисер з Німеччини Ві-Дан Тран, він входив у команду каскадерів Джекі Чана. Також у фільмі знялися відомі косплеєри. Робота над проєктом тривала цілий рік, в ентузіасті вийшов справжній фільм на 40 хвилин з назвою "Phoenix Program". На платформі youtube ця фанатська екранізація зібрала понад 80 тисяч переглядів. Користувачі у мережі відзначають, що робота виконана на дуже високому рівні.

Дивіться фільм за мотивами відеогри Cyberpunk 2077 – відео