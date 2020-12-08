Cyberpunk 2077 одна з найочікуваніших відеоігор останніх років, яку вже неодноразово переносили. Проте геймерам з усього світу залишилося чекати зовсім трохи, гру вже можна попередньо завантажити.

Розробники зі студії CD Projekt вже точно не зможуть перенести відеогру Cyberpunk 2077. Звичайні геймери вже можуть завантажити гру, а деякі провідні видання вже випустили свої огляди на цей довгоочікуваний проєкт. Вся потрібна інформація про реліз Cyberpunk 2077 у новому матеріалі від Games24.

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Дата виходу Cyberpunk 2077

Користувачі з України отримають доступ до Cyberpunk 2077 10 грудня о 2 годині ночі за Києвом. Відеогру вже можна попередньо завантажити, але повноцінно запустити поки не вийде, гравці почують лише:

Повертайся до сну, самурай. 10 грудня ще не настало!

Світлина користувача stevenkoalae / reddit

Де можна придбати Cyberpunk 2077?

Відеогра Cyberpunk 2077 виходить на: PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S. Офіційний сайт цього проєкту пропонує придбати цифрову версію гри у таких онлайн-магазинах:

Steam

GOG

Epic Games

PlayStation Store

Microsoft Store

Ціна на PC складає 899 гривень, а для власників консолей гра буде коштувати більше. На PlayStation гра коштує 1530 гривень, а на девайси від Xbox – 1695 гривень. Поки на всі платформи можна придбати лише стандартне видання.

Користувачі, які придбають гру у крамниці Steam отримають ексклюзивне оповідання з назвою "Дві години ночі – вона дзвонить". Це розповідь про бойового таксиста від сценариста Cyberpunk 2077.

Якщо ви хочете, щоб 100% ваших коштів отримали розробники з CD Projekt, то варто купувати гру у їх офіційному магазині GOG.

За прив'язку до облікового запису GOG гравці отримають ексклюзивні предмети в Cyberpunk 2077. Розробники обіцяють, що подарують такі речі:

куртка та футболка з емблемою школи Вовка

футболка з емблемою GOG

катана

плюшева іграшка троля з іменем Лавк

Ексклюзивні предмети / світлина з порталу 3DNews

Системні вимоги Cyberpunk 2077

Мінімальні системні вимоги для PC:

ОС: Windows 7 чи 10

Процесор: Intel Core i5-3570K чи AMD FX-8310

Оперативна пам'ять: 8 GB

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 чи AMD Radeon RX 470

DirectX: версії 12

Місце на диску: 70 GB

Рекомендовані системні вимоги для PC:

ОС: Windows 10

Процесор: Intel Core i7-4790 чи AMD Ryzen 3 3200G

Оперативна пам'ять: 12 GB

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 чи AMD Radeon R9 Fury

DirectX: версії 12

Місце на диску: 70 GB

Мінімальні та рекомендовані системні вимоги для Cyberpunk 2077 / твіттер Cyberpunk 2077