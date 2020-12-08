Cyberpunk 2077: дата та час виходу, системні вимоги та де можна придбати
Cyberpunk 2077 одна з найочікуваніших відеоігор останніх років, яку вже неодноразово переносили. Проте геймерам з усього світу залишилося чекати зовсім трохи, гру вже можна попередньо завантажити.
Розробники зі студії CD Projekt вже точно не зможуть перенести відеогру Cyberpunk 2077. Звичайні геймери вже можуть завантажити гру, а деякі провідні видання вже випустили свої огляди на цей довгоочікуваний проєкт. Вся потрібна інформація про реліз Cyberpunk 2077 у новому матеріалі від Games24.
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Дата виходу Cyberpunk 2077
Користувачі з України отримають доступ до Cyberpunk 2077 10 грудня о 2 годині ночі за Києвом. Відеогру вже можна попередньо завантажити, але повноцінно запустити поки не вийде, гравці почують лише:
Повертайся до сну, самурай. 10 грудня ще не настало!
Світлина користувача stevenkoalae / reddit
Де можна придбати Cyberpunk 2077?
Відеогра Cyberpunk 2077 виходить на: PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S. Офіційний сайт цього проєкту пропонує придбати цифрову версію гри у таких онлайн-магазинах:
- Steam
- GOG
- Epic Games
- PlayStation Store
- Microsoft Store
Ціна на PC складає 899 гривень, а для власників консолей гра буде коштувати більше. На PlayStation гра коштує 1530 гривень, а на девайси від Xbox – 1695 гривень. Поки на всі платформи можна придбати лише стандартне видання.
Користувачі, які придбають гру у крамниці Steam отримають ексклюзивне оповідання з назвою "Дві години ночі – вона дзвонить". Це розповідь про бойового таксиста від сценариста Cyberpunk 2077.
Якщо ви хочете, щоб 100% ваших коштів отримали розробники з CD Projekt, то варто купувати гру у їх офіційному магазині GOG.
За прив'язку до облікового запису GOG гравці отримають ексклюзивні предмети в Cyberpunk 2077. Розробники обіцяють, що подарують такі речі:
- куртка та футболка з емблемою школи Вовка
- футболка з емблемою GOG
- катана
- плюшева іграшка троля з іменем Лавк
Ексклюзивні предмети / світлина з порталу 3DNews
Системні вимоги Cyberpunk 2077
Мінімальні системні вимоги для PC:
ОС: Windows 7 чи 10
Процесор: Intel Core i5-3570K чи AMD FX-8310
Оперативна пам'ять: 8 GB
Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 чи AMD Radeon RX 470
DirectX: версії 12
Місце на диску: 70 GB
Рекомендовані системні вимоги для PC:
ОС: Windows 10
Процесор: Intel Core i7-4790 чи AMD Ryzen 3 3200G
Оперативна пам'ять: 12 GB
Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 чи AMD Radeon R9 Fury
DirectX: версії 12
Місце на диску: 70 GB
Мінімальні та рекомендовані системні вимоги для Cyberpunk 2077 / твіттер Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077Гра від польської студії CD Projekt RED, реліз якої повинен відбутися 10 грудня цього року. Гравцям потрібно буде взяти на себе роль найманця у недалекому майбутньому, стать та зовнішність якого можна буде змінювати. Основні події у грі будуть відбуватися у 2077 році у місті Найт-Сіті, Каліфорнія, яке контролюють корпорації. Також у Cyberpunk 2077 з'явиться відомий актор Кіану Рівз у ролі рокера Джонні Сільверхенда.
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