Cyberpunk 2077: исторические рекорды в Steam, камео гениев и скандальный обзор
Игра Cyberpunk 2077 только вышла ночью, но уже успела поставить новые рекорды в Steam. Большинство критиков и геймеров в восторге от видеоигры, игроки уже даже успели найти интересные камео.
Уже понятно, что релиз Cyberpunk 2077 стал главным событием в сфере видеоигр в этом месяце. Геймеры только начинают исследовать масштабный игровой мир, но новостей уже достаточно. О самом интересном читайте в новом материале от Games24.
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Cyberpunk 2077 и новый рекорд в Steam
Видеоигра Cyberpunk 2077 сразу после релиза поднялась на первую строчку в магазине Steam по количеству активных пользователей. Одновременно в игре находилось более миллиона геймеров, в пиковый момент их количество составляло – 1,003,264. Это новый рекорд для магазина Steam, ни одна видеоигра в истории не стартовала так успешно. Предыдущий рекорд принадлежал игре Fallout 4, в которую одновременно играло почти 500 тысяч пользователей в день ее релиза. Очень успешная видеоигра PUBG своего первого миллиона достигла лишь через несколько месяцев после выхода.
Сейчас онлайн в Cyberpunk 2077 опустился почти до 800 тысяч. Но на выходных стоит ожидать нового рекорда, поскольку у геймеров будет больше свободного времени, а также некоторые смогут скачать эту игру до конца.
Топ видеоигр по количеству игроков онлайн / Steam
Cyberpunk 2077 и камео гениев
Геймеры уже успели отыскать два интересных камео в новой игре от CD Projekt. Первым нашли известного японского разработчика видеоигр Хидэо Кодзиму. Студия CD Projekt ранее уже поздравляла его с выходом видеоигры Death Stranding на PC. Хидэо можно найти в отеле Konpecki Plaza, но студия изменила его фамилию на Осима. Он будет рассказывать о проблемах в сфере видеоигр, а также о своей исследовательской команде в Токио.
Хидэо Кодзима в игре Cyberpunk 2077 / фотография с портала gameinformer
Также геймеры уже успели найти известного миллиардера Илона Маска. Возможное его камео можно увидеть только во вступлении за одну из фракций в Cyberpunk 2077. В уборную в один момент зайдет персонаж, который очень похож на Маска. Можно ли как-то с ним взаимодействовать пока неизвестно. Официально это камео еще не было подтверждено, но CD Projekt в 2019 году обменивались сообщениями с Илоном Маском в твиттере.
Возможное камео Илона Маска в игре Cyberpunk 2077 / фотография с портала Dazed
Скандальный обзор
Журналистка портала GameSpot Калли Плагг выставила видеоигре Cyberpunk 2077 только 7 баллов из 10. Это один из самых низких баллов, который получал новый проект от CD Projekt. Геймеры были шокированы даже не таким низким баллом, а критериями оценивания журналистки. В 7 баллов Калли оценила Cyberpunk 2077, потому что:
- в игре много сексуализированной рекламы
- ее не понравилось и показалось оскорбительным отношение к некоторым культурам в игре
- основная история противоречит остальной игре, по ее мнению
- дополнительные задания показались ей скучными и бессмысленными
- немалое количество багов пока присутствует в игре
Геймерам очень не понравилась такая рецензия, они уже просят портал дать возможность написать обзор кому-то другому. Также интересно, что Калли в основном обозревает детские игры, а также она отмечала, что жанр RPG ее не нравится. Интересный выбор редакции GameSpot для обзора игры об антиутопии и потере нравственных ценностей.
Баг, который Калли отметила в своем обзоре / фотография с портала gamespot
Cyberpunk 2077Игра от польской студии CD Projekt RED, релиз которой должен состояться 10 декабря этого года. Игрокам нужно будет взять на себя роль наемника в недалеком будущем, пол и внешность которого можно будет менять. Основные события в игре будут происходить в 2077 году в городе Найт-Сити, Калифорния, который контролируют корпорации. Также в Cyberpunk 2077 появится известный актер Киану Ривз в роли рокера Джонни Сильверхенда.
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