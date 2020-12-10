Игра Cyberpunk 2077 только вышла ночью, но уже успела поставить новые рекорды в Steam. Большинство критиков и геймеров в восторге от видеоигры, игроки уже даже успели найти интересные камео.

Уже понятно, что релиз Cyberpunk 2077 стал главным событием в сфере видеоигр в этом месяце. Геймеры только начинают исследовать масштабный игровой мир, но новостей уже достаточно. О самом интересном читайте в новом материале от Games24.

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Cyberpunk 2077 и новый рекорд в Steam

Видеоигра Cyberpunk 2077 сразу после релиза поднялась на первую строчку в магазине Steam по количеству активных пользователей. Одновременно в игре находилось более миллиона геймеров, в пиковый момент их количество составляло – 1,003,264. Это новый рекорд для магазина Steam, ни одна видеоигра в истории не стартовала так успешно. Предыдущий рекорд принадлежал игре Fallout 4, в которую одновременно играло почти 500 тысяч пользователей в день ее релиза. Очень успешная видеоигра PUBG своего первого миллиона достигла лишь через несколько месяцев после выхода.

Сейчас онлайн в Cyberpunk 2077 опустился почти до 800 тысяч. Но на выходных стоит ожидать нового рекорда, поскольку у геймеров будет больше свободного времени, а также некоторые смогут скачать эту игру до конца.

Топ видеоигр по количеству игроков онлайн / Steam

Cyberpunk 2077 и камео гениев

Геймеры уже успели отыскать два интересных камео в новой игре от CD Projekt. Первым нашли известного японского разработчика видеоигр Хидэо Кодзиму. Студия CD Projekt ранее уже поздравляла его с выходом видеоигры Death Stranding на PC. Хидэо можно найти в отеле Konpecki Plaza, но студия изменила его фамилию на Осима. Он будет рассказывать о проблемах в сфере видеоигр, а также о своей исследовательской команде в Токио.

Хидэо Кодзима в игре Cyberpunk 2077 / фотография с портала gameinformer

Также геймеры уже успели найти известного миллиардера Илона Маска. Возможное его камео можно увидеть только во вступлении за одну из фракций в Cyberpunk 2077. В уборную в один момент зайдет персонаж, который очень похож на Маска. Можно ли как-то с ним взаимодействовать пока неизвестно. Официально это камео еще не было подтверждено, но CD Projekt в 2019 году обменивались сообщениями с Илоном Маском в твиттере.

Возможное камео Илона Маска в игре Cyberpunk 2077 / фотография с портала Dazed

Скандальный обзор

Журналистка портала GameSpot Калли Плагг выставила видеоигре Cyberpunk 2077 только 7 баллов из 10. Это один из самых низких баллов, который получал новый проект от CD Projekt. Геймеры были шокированы даже не таким низким баллом, а критериями оценивания журналистки. В 7 баллов Калли оценила Cyberpunk 2077, потому что:

в игре много сексуализированной рекламы

ее не понравилось и показалось оскорбительным отношение к некоторым культурам в игре

основная история противоречит остальной игре, по ее мнению

дополнительные задания показались ей скучными и бессмысленными

немалое количество багов пока присутствует в игре

Геймерам очень не понравилась такая рецензия, они уже просят портал дать возможность написать обзор кому-то другому. Также интересно, что Калли в основном обозревает детские игры, а также она отмечала, что жанр RPG ее не нравится. Интересный выбор редакции GameSpot для обзора игры об антиутопии и потере нравственных ценностей.

Баг, который Калли отметила в своем обзоре / фотография с портала gamespot