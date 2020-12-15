Sony та Microsoft поки відмовляються повертати користувачам кошти за Cyberpunk 2077. Хоча студія CD Projekt RED вибачилася перед геймерами та радить робити саме це.

Cyberpunk 2077 на консолях PS4 та Xbox One виглядає дуже жалюгідно, це вже визнали навіть розробники цієї відеогри. Вони й порадили геймерам здавати гру та повертати свої кошти, але Sony та Microsoft поки не дуже хочуть це робити.

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Реакція CD Projekt RED

Студія CD Projekt RED вже визнала, що версії гри Cyberpunk 2077 на PS4 та Xbox One не відповідають належному рівню. Студія вибачилася перед власниками цих консолей та пообіцяла виправити все найближчим часом. Вже цього тижня вийде другий хотфікс для версій цієї відеогри на PS4 та Xbox One, а двох масштабних патчів вже варто очікувати у січні та лютому 2021 року.

Студія CD Projekt RED сподівається, що геймери дадуть їй шанс все виправити, але також розробники відзначили, що користувачі можуть оформити повернення своїх коштів за гру Cyberpunk 2077. Студія навіть відкрила своєрідну гарячу лінію – HelpMeRefund@CDProjektRED.com.

Лист від CD Projekt RED з вибаченнями / твіттер CD Projekt RED

Реакція Sony та Microsoft

Більшість користувачів спробували повернути свої кошти за гру Cyberpunk 2077, але Sony та Microsoft поки відмовляються це робити. Ці компанії радять геймерам дочекатися двох масштабних патчів, які вийдуть у наступному році. Кількість скарг на сервіс PS Store поки більша. Політика у питанні повернення коштів у цих компаній досить різна.

Sony:

Кошти за придбані цифрові дані, які ви вже почали завантажувати або дивитися у потоковому режимі, не підлягають поверненню, якщо тільки ці дані не містять помилку.

Microsoft:

Всі продажі цифрових ігрових продуктів вважаються остаточними, але ми розуміємо, що можуть виникати поважні причини.

Sony відмовляється повертати кошти за продукти, які вже були завантажені. Отримати свої гроші назад можна лише у випадку серйозних технічних неполадок. У Microsoft обмеження не такі жорсткі, але кожен випадок повернення коштів розглядається індивідуально.

CD Projekt RED поки ніяк не реагує на інформацію про відмови у поверненні коштів за відеогру Cyberpunk 2077.

Рейтинг Cyberpunk 2077

Рейтинг гри Cyberpunk 2077 вже трохи піднявся, зараз на платформі Metacritic у цього проєкту такі оцінки від звичайних геймерів:

PC – 7 балів з 10 (17057 рецензій), а було 6,3

балів з 10 (17057 рецензій), а було PS4 – 2,9 бала з 10 (6512 рецензій), а було 2,1

бала з 10 (6512 рецензій), а було Xbox One – 4 бали з 10 (2415 рецензій), а було 2,7

Звісно, рейтинг цієї відеогри ще дуже низький на консолях, але перший хотфікс вже трохи виправив цю ситуацію.

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