Неймовірно талановита фанатка підірвала мережу спокусливим косплеєм однієї з найпопулярніших і впізнаваних персонажок Cyberpunk 2077.

Тепер, коли Cyberpunk 2077 нарешті вийшов, гравці з усього світу почали досліджувати Night City та взаємодіяти з його персонажами. Гра наповнена величезним різноманіттям пам’ятних NPC і шанувальники гри вже почали демонструвати свою прихильність тим чи іншим персонажам за допомогою різноманітних засобів. Косплей українки Анастасії Дрьомової прийшовся до вподоби широкому загалу публіки на порталі Reddit.

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Попри те, що гра вийшла зовсім недавно та отримала неоднозначні відгуки, геймери вже прив'язалися до безлічі персонажів, представлених протягом усього сюжету Cyberpunk 2077. Хоча Джонні Сільверхенд, займає головне місце серед найпопулярніших персонажів гри, це не означає, що персонаж Кіану Рівза – єдиний, хто запам'ятався фанатам.

Джуді Альварес швидко стала популярною серед шанувальників гри та спонукала талановиту українську косплеєрку Анастасію Дрьомову до косплею в ролі Джуді. Пост з відео косплею, розміщений на популярному розважальному порталі Reddit набрав понад 6 тисяч вподобань. Образ Анастасії надзвичайно детальний, починаючи від зачіски та закінчуючи кольором веселки у її волоссі, все виглядає точнісінько як у персонажки гри.

Анастасія Дрьомова в образі Джуді Альварес / зображення з instagram

Це не вперше, коли дівчина косплеїть популярних ігрових персонажок. Серед її образів вже побували Лара Крофт, Йеннефер з Вергенбергу та Фьюрі з Darksiders 3.

Анастасія в образі Лари Крофт / зображення з instagram