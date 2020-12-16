Вихід Cyberpunk 2077 став однією з найголовніших подій цього року, користувачі вже створили чималу кількість мемів з цієї гри. Дуже популярною зараз є група мемів з назвою "кочівник, дитя вулиць чи корпорат".

У мережі набуває популярності мем з відеогри Cyberpunk 2077, він має назву "кочівник, дитя вулиць чи корпорат". Ми на Games24 вирішили адаптувати цей мем до українських реалій.

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Походження

Всі геймери, що розпочинають грати у Cyberpunk 2077 повинні вибрати життєвий шлях свого персонажу. На вибір є три лінії:

кочівник

дитя вулиць

корпорат

Кочівник, дитя вулиць чи корпорат / Games24

Готовий шаблон для мемів, потрібно лише пошукати фотографії різноманітних знаменитостей. Саме це ми й спробували зробити.

Українська версія

Павло Зібров

Михайло Поплавський

Володимир Зеленський

Олег Ляшко

Сергій Притула

Андрій Данилко

Євген Кошовий

Оля Полякова

Майкл Щур (Роман Вінтонів)

Євген Коноплянка

Олег Винник

Потап (Олексій Потапенко)

Олексій Дурнєв

Дзідзьо (Михайло Хома)

Дмитро Гордон

S1mple (Олександр Костилєв)

Віталій Кличко

Святослав Вакарчук

Леся Нікітюк

Василь Вірастюк