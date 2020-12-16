Популярний мем з Cyberpunk 2077 підірвав мережу: українська версія – від Притули до Зіброва
Вихід Cyberpunk 2077 став однією з найголовніших подій цього року, користувачі вже створили чималу кількість мемів з цієї гри. Дуже популярною зараз є група мемів з назвою "кочівник, дитя вулиць чи корпорат".
У мережі набуває популярності мем з відеогри Cyberpunk 2077, він має назву "кочівник, дитя вулиць чи корпорат". Ми на Games24 вирішили адаптувати цей мем до українських реалій.
Актуально Українська косплеєрка розбурхала мережу образом Джуді з Cyberpunk 2077
Походження
Всі геймери, що розпочинають грати у Cyberpunk 2077 повинні вибрати життєвий шлях свого персонажу. На вибір є три лінії:
- кочівник
- дитя вулиць
- корпорат
Кочівник, дитя вулиць чи корпорат / Games24
Готовий шаблон для мемів, потрібно лише пошукати фотографії різноманітних знаменитостей. Саме це ми й спробували зробити.
Українська версія
Павло Зібров
Михайло Поплавський
Володимир Зеленський
Олег Ляшко
Сергій Притула
Андрій Данилко
Євген Кошовий
Оля Полякова
Майкл Щур (Роман Вінтонів)
Євген Коноплянка
Олег Винник
Потап (Олексій Потапенко)
Олексій Дурнєв
Дзідзьо (Михайло Хома)
Дмитро Гордон
S1mple (Олександр Костилєв)
Віталій Кличко
Святослав Вакарчук
Леся Нікітюк
Василь Вірастюк
Cyberpunk 2077Гра від польської студії CD Projekt RED, реліз якої відбувся 10 грудня цього року. Гравцям потрібно взяти на себе роль найманця у недалекому майбутньому, стать та зовнішність якого можна змінювати. Основні події у грі відбуваються у 2077 році у місті Найт-Сіті, Каліфорнія, яке контролюють корпорації. Також у Cyberpunk 2077 з'явився відомий актор Кіану Рівз у ролі рокера Джонні Сільверхенда.
Поділитися новиною
-
Популярний мем з Cyberpunk 2077 підірвав мережу: українська версія – від Притули до Зіброва16 грудня 2020 , 21:05
-
Epic Games Store безкоштовно роздасть 15 відеоігор: дата початку та умови акції11 грудня 2020 , 20:38
-
Рейтинг Cyberpunk 2077 продовжує падати: що саме розлютило геймерів12 грудня 2020 , 13:00