Польське відомство з питань конкуренції та захисту споживачів (UOKiK) зацікавилось оновленнями й патчами для Cyberpunk 2077 та планує контролювати виправлення гри. Детальніше – у матеріалі.

Польське відомство з питань конкуренції та захисту споживачів (UOKiK) зацікавилося процесом розробки Cyberpunk 2077 від вітчизняної студії CD Projekt RED та планує контролювати випуск патчів та оновлень, особливо на консолях, повідомляє польський портал Benchmark.

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М'яко кажучи, реліз Cyberpunk 2077 був не таким як надіялись розробники та шанувальники гри. Після суперечок навколо оцінок в оглядах та їх повної відсутності для консолей PlayStation та Xbox (адже журналістам для огляду надавали виключно версії для ПК), довгоочікувана RPG виявилася справжнім технічним безладом, особливо на консолях останнього покоління. Низька частота кадрів, постійні баги та вильоти були лише частиною проблеми.

Компанію CD Projekt Red швидко почали звинувачувати у навмисному введенні споживачів в оману, що призвело до фінансового фіаско та масового повернення коштів, яке завершилося тим, що PlayStation навіть видалили гру зі свого магазину. Тим часом магазини Xbox, Best Buy та GameStop були змушені відрегулювали свою політику відшкодування коштів через масові повернення Cyberpunk 2077. Що ще гірше, польській студії також доведеться захищатися від колективних судових позовів, поданих її інвесторами. Однак акціонери CD Projekt не єдині, кого зацікавив провал гри.

Одна з численних підбірок багів з Cyberpunk 2077

Польське агентство UOKiK тепер також слідкує за ситуацією. Новинний сайт Benchmark повідомляє, що прессекретар Польського відомства з питань конкуренції та захисту споживачів Малгожата Целох заявляє, що агентство відстежуватиме оновлення Cyberpunk 2077, особливо ті патчі, що повинні стабілізувати гру на консолях.

У заяві зазначається, що розробників змусять пояснити, що пішло не так з остаточним білдом гри. Очевидно, UOKiK також цікавить, як компанія буде реагувати на незадоволених клієнтів. Як повідомляється, якщо президент UOKiK прийме рішення, не на користь студії, CD Projekt Red можуть бути оштрафовані на суму до 10% річного доходу. Навіть якщо порахувати дохід за 13 мільйонів копій Cyberpunk 2077, проданих під час релізу, вийде неабияка сума.

Ми попросимо розробників пояснити проблеми з грою та вчинені ними щодо цього дії. Перевіримо, як вони працюють над внесенням виправлень та вирішенням труднощів, що унеможливлюють гру на приставках, а також як вони наміряються діяти щодо людей, які подали скарги та незадоволені покупкою через відсутність можливості грати в гру на їхньому обладнанні, попри попередні запевнення розробників, що це не викличе ніяких проблем, – сказано у зверненні.

Цікаво, що і на цьому проблеми Cyberpunk 2077 можуть не скінчитися. Наразі подані позови стосуються лише інвесторів компанії, але хто знає, чи обдурені споживачі не планують створити власний колективний позов, на кшталт тих, що колись подавали проти Bethesda через Fallout 76.

Попри це все розробники CD Projekt Red все ж працюють над виправленням різних проблем, від яких все ще страждають гравці Cyberpunk 2077. Останній патч з'явився на всіх платформах наприкінці грудня 2020 року, а попереду ще плануються два великих патчі в поєднанні з безкоштовними DLC. Перший з них повинен вийти ще цього місяця, а другий планується до релізу наприкінці лютого.