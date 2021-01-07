Професійний архітектор Раян Скавніцкі розкритикував архітектуру у відеогрі Cyberpunk 2077. У грі чимала кількість дивних та незрозумілих для Раяна елементів.

Останнім часом Cyberpunk 2077 критикували дуже серйозно, але в основному за різноманітні технічні недоліки чи баги. Професійний архітектор Раян Скавніцкі вирішив оглянути архітектурну складову відеогри, але вона також його не вразила.

Цікаво 14-річний юнак разом з батьком встановив світовий рекорд в Call of Duty: Warzone

Основні події Cyberpunk 2077 проходять у місті Найт-Сіті, Каліфорнія, яке контролюють корпорації. Спочатку архітектор вирішив оглянути апартаменти головного героя Ві. Раян відмітив, що квартира знаходиться у китайському кварталі, але дизайн кімнат та самої будівлі більше підходить під японський стиль. Сама квартира виглядає пустою та завеликою. Раян вважає, що житло головного героя потрібно було зробити тіснішим, щоб краще передати ефект тиску та дух кіберпанку.

Квартира головного героя / скріншот Раяна Скавніцкі

Також архітектора здивувало, як Ві може собі дозволити оренду такого житла. Раян провів вимірювання та встановив, що площа квартири приблизно 130 квадратних метрів. Оренда такого житла у сучасній Каліфорнії обійдеться у майже 3 тисячі доларів на місяць, а у 2077 році приблизно у 12 тисяч доларів. Чимала сума для простого найманця, який лише приїхав у місто.

Вигляд з вікна квартири / скріншот Раяна Скавніцкі

На думку Раяна Скавніцкі, все місто складається з будинків у стилі метаболізму та двійників британських хайтек-хмарочосів. Раян відзначає, що архітектурі у грі приділили дуже мало уваги, він постійно знаходив різноманітні недоліки:

Лавки нереалістично спираються на стіну, у поручнів відсутні механізми підтримки, а сходи іноді висять у повітрі.

Також йому не сподобалося, що різноманітні райони Найт-Сіті дуже схожі між собою. Головний готель міста "Konpeki Plaza" виглядає як 3D-модель, яку можна придбати на сайті. Хоча геймерам представляють цю споруду, як особливу та дуже дорогу.

Але за деякі рішення архітектор похвалив відеогру Cyberpunk 2077. Йому дуже сильно сподобався дизайн поліцейського управління Найт-Сіті. На думку Раяна, будівля виділяється серед численних хмарочосів. Архітектору навіть сподобалися деякі технічні недоліки у відеогрі. Він відзначив, що такі елементи характерні для країн, у яких все вирішують корпорації, не звертаючи увагу на думку людей.

Поліцейське управління у Найт-Сіті / скріншот Раяна Скавніцкі

Жовта лінія для пішоходів та хмарочос, який "побудували" прямо на ній / скріншот Раяна Скавніцкі