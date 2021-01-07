14-річний гравець у Call of Duty: Warzone та його тато ошелешили мережу новим світовим рекордом у режимі "duos". Деталі у матеріалі.

Рекорд, що протримався протягом 7 місяців, побито. Про те що він і його батько побили попередній показник вбивств в режимі "duos", повідомив 14-річний португальський стрімер Бруно "Nistaf" Сільва на своєму YouTube каналі.

Цікаво Бабця-стрімерка підкорила мережу майстерною грою у Call Of Duty: Warzone – відео

Юнак та його тато побили попередній рекорд у 76 вбивств у режимі "duos" Call of Duty: Warzone із показником у 79 фрагів, а Сільва молодший й узагалі шокував публіку, майже втричі перевершивши батька та здійснивши 61 вбивство (18 у батька).

Режим королівської битви "duos" був доданий до Warzone у травні минулого року після тривалих прохань від фанатів гри. Гравці відразу ж поринули з головою в сутички дуетів, щоб довести свою майстерність. У липні 2020 року гравці ItsDerekMay та LIAM досягли здавалося б неймовірного, вбивши на двох 76 ворогів. Але вчора у сім'ї Сільви явно був вдалий день і їм вдалося встановити новий рекорд. 14-річний Бруно був надзвичайно зосередженим на грі та навіть не особливо коментував те, що відбувалося на екрані, попри те, що це була пряма трансляція на Twitch.

Запис трансляції

Холоднокровність юнака під час перестрілок викликає захоплення, і він, здається, точно знає, де знайти опонентів та як їх здолати у будь-який момент. Для фанатів Warzone не буде несподіванкою, що Сільва використовував бойовий комплект з подвійними 9-міліметровими пістолетами та гвинтівкою DMR-14, що визначили нову ме́ту Warzone після її об'єднання з Black Ops Cold War.

Протягом матчу Nistaf завдав понад 17 000 шкоди. Більшу частину гри юнак провів осторонь від батька, постійно рухаючись та не затримуючись в одному місці. Бруно постійно купував БПЛА та авіаудари й кілька разів воскрешав батька. За словами останнього, Сільва молодший відточив свої навички, граючи також і в інші FPS ігри та королівські битви, на кшталт PUBG, Apex Legends та Fortnite. Найбільша кількість вбивств Бруно до того, як відбувся вчорашній матч, становила 48 фрагів.

Бруно в момент тріумфу / скріншот з Twitch

Також батько хлопчика зазначив, що після завершення матчу вони навіть не відразу зрозуміли, що побили світовий рекорд – про це їм повідомили глядачі стріму та люди в соціальних мережах.

Офіційно підтвердити рекорд у Warzone непросто, що робить виступ Сільви ще неймовірнішим. Усі потенційні рекордсмени мусять надіслати матеріали у відеоформаті, без монтажу та додаткових зображень у виді табло. При цьому, контролери також слідкують за рангом гравця та тим чи матч, що претендує на рекорд, не був відіграний на акаунті нижчого рівня. Немає сумнівів, що результат сина та батька визнають рекордом, адже це все відбувалось у прямому ефірі на Twitch.

Гра підлітка вражає, а його відеозапис є першим новим рекордом Warzone у 2021 році, і, без сумніву, ми очікуємо від Бруно, що незабаром їх буде ще більше.