Виявляється не лише коханню підвладний будь-який вік – це доводить на своєму прикладі одна зі стрімерок Call Of Duty: Warzone. Детальніше – у матеріалі.

На порталі Reditt шириться відео з майстерною грою стрімерки TacticalGramma у популярний шутер Call Of Duty: Warzone.

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Стрімеркою, яка стрімко набирає популярність, є 55 річна бабуся, на ім'я Мішель Стетхем, яка почала стрімити з початку 2020 року. Відтоді вона суттєво додала в навичках і зараз її хайлайти з Call of Duty: Warzone привертають увагу геймерської спільноти. Сама Мішель описує себе досить лаконічно:

Я просто бабуся, яка живе у підвалі своїх дітей та грає у відеоігри.

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Користувач Reddit під ніком Grandpagamerguy створив хвилину добірку разючих пострілів Мішель зі снайперської гвинтівки SPR 208. На відео бабця демонструє навички гідні похвали та розчулює своєю реакцією на власні успіхи, а деякі з її пострілів виглядають настільки дивовижно, що їм позаздрили б навіть кіберспортсмени. Завдяки цьому відео Tactical Gramma завойовує любов та прихильність публіки на Reddit, Twitter та інших платформах, де з'явився кліп.

Мішель Стетхем є офіційним партнером стрімінгової частини популярної соцмережі Facebook – Facebook Gaming та в основному проводить свої трансляції саме там. На її сторінці вже близько 55 тисяч шанувальників.

У коментарях багато гравців Call of Duty: Warzone поділилися своєю любов'ю до стрімерки. Чимало з них зазначають, що навіть попри те, що це трохи принизливо, що вона в такому віці грає краще за них, спостерігати за нею дуже цікаво та весело. А вираз "ти граєш як моя бабця" серед фанатів гри вже не звучить таким образливим.

Tactical Gramma та її онука / зображення з instagram

Хоча найбільшу популярність Мішель здобула завдяки Warzone, вона також грає і в інші ігри франшизи Call of Duty та навіть в досить хардкорний шутер Escape from Tarkov. Однією з особливостей її трансляцій є те, як вона спілкується зі своєю аудиторією. Попри те, що вона є стрімеркою переважно шутерів, де вона жорстоко розправляється з противниками, бабця приділяє багато часу аудиторії. Як справжня любляча бабуся вона пам'ятає всіх своїх активних глядачів та їхні історії, відповідає на запитання, заспокоює їх та дає поради щодо життя, за які її шанувальники, за їх же словами, дуже вдячні.

У інтерв'ю виданню Good News Network чоловік Мішель розповів, що вона допомогла багатьом людям своїми трансляціями. Від одиноких мам до студентів та школярів – всі її послідовники можуть впевнено сказати, що ця бабуся-стрімерка піклується про їхнє життя, а вони піклуються про неї підтримуючи її стріми.