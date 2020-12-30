Оказывается не только любви все возрасты покорны – это доказывает на своем примере одна из стримерш Call Of Duty: Warzone. Подробнее – в материале.

На портале Reditt завирусилось видео с искусной игрой стримерши TacticalGramma в популярный шутер Call Of Duty: Warzone.

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Стримершей, что стремительно набирает популярность, является 55 летняя бабушка по имени Мишель Стэтхэм, которая начала стримить с начала 2020 года. С тех пор она существенно прибавила в навыках и сейчас ее хайлайты из Call of Duty: Warzone привлекают внимание геймерской общественности. Сама Мишель описывает себя достаточно лаконично:

Я просто бабушка, которая живет в подвале своих детей и играет в видеоигры.

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Пользователь Reddit под ником Grandpagamerguy создал минутную подборку поразительных выстрелов Мишель из снайперской винтовки SPR 208. На видео бабушка демонстрирует навыки достойные похвалы и умиляет своей реакцией на собственные успехи, а некоторые из ее выстрелов выглядят настолько удивительно, что им позавидовали бы даже киберспортсмены. Благодаря этому видео Tactical Gramma завоевывает любовь и благосклонность публики на Reddit, Twitter и других платформах, где появился клип.

Мишель Стэтхэм является официальным партнером стриминговой части популярной соцсети Facebook – Facebook Gaming и в основном проводит свои трансляции именно там. На ее странице уже около 55 тысяч поклонников.

В комментариях много игроков Call of Duty: Warzone поделились своей любовью к стримерше. Многие из них отмечают, что даже несмотря на то, что это немного унизительно, что она в таком возрасте играет лучше их самих, наблюдать за ней очень интересно и весело. А выражение "ты играешь как моя бабушка" среди фанатов игры уже не звучит так обидно.

Tactical Gramma и ее внучка / изображение из instagram

Хотя наибольшую популярность Мишель получила благодаря Warzone, она также играет и в другие игры франшизы Call of Duty и даже в довольно хардкорный шутер Escape from Tarkov. Одной из особенностей ее трансляций является то, как она общается со своей аудиторией. Несмотря на то, что она стримерша преимущественно шутеров, где она жестоко расправляется с противниками, Gramma уделяет много времени аудитории. Как настоящая любящая бабушка она помнит всех своих активных зрителей и их истории, отвечает на вопросы, успокаивает их и дает советы по жизни, за которые ее поклонники, по их же словам, очень благодарны.

В интервью изданию Good News Network муж Мишель рассказал, что она помогла многим людям своими трансляциями. От одиноких мам до студентов и школьников – все ее последователи могут уверенно сказать, что эта бабушка-стримерша заботится о их жизни, а они заботятся о ней, поддерживая ее стримы.