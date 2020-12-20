Стример DeanoBeano удивил своих зрителей, играя в Call of Duty: Black Ops Cold War с помощью свирели и микрофона.

Фанатам Call of Duty, кажется, нравится находить альтернативные способы игры в известный шутер. Решив, что клавиатура с мышкой или геймпад это слишком просто, фанат и стример Call of Duty: Black Ops Cold War использовал музыкальный инструмент в качестве игрового контроллера. Клип с трансляции на странице стримера в Twitter уже набрал более 150 тысяч просмотров.

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THIS IS FUCKING INSANE LMAOOOOOO pic.twitter.com/oNrWandQ1S — SoaR Deano (@DeanoBeano) December 15, 2020

Несмотря на всю нелепость такого вида контроллера в шутере вроде Call of Duty: Black Ops Cold War, следует признать, что выглядит это довольно интересно и весело. В то время как большинство игроков, ищущих альтернативные методы игры используют провода и датчики подключенные к различным предметам или даже частям тела, DeanoBeano использует рекордер, микрофон, гарнитуру и свирель.

В начале своей трансляции Дино объяснил, что настроить такой "контролер" было достаточно просто. Самым сложным во всем этом было его фактическое использование. Сначала с помощью свирели игрок едва мог двигаться. Но уже после нескольких матчей он немного привык и нашел способ осуществлять выстрелы.

Как бы странно это ни выглядело, стримеру даже удалось сделать несколько фрагов. Подсоединив микрофон и рекордер как входное устройство для Call of Duty: Black Ops Cold War, DeanoBeano использовал различные ноты и осторожно рассчитывал свои выстрелы, со временем он даже смог перемещаться по карте. Под конец стрима, казалось, что используя свирель как контроллер, стример может делать почти все то же, что и другие игроки.

THIS IS FUCKED LMAO pic.twitter.com/rmqy2v6gW7 — SoaR Deano (@DeanoBeano) August 23, 2020

Это не первый раз, когда DeanoBeano использует музыкальный инструмент для игры в Call of Duty. Ранее стример с большим успехом использовал вместо контроллера барабанную установку. После нескольких дней игры с барабанами вместо клавиатуры с мышкой, он стал играть почти так же, как любой обычный пользователь PC или консолей.

Фанаты стримера с нетерпением ждут, что ему придет в голову следующим. Хотя, кажется, что он отдает предпочтение музыкальным инструментам, многие зрители надеются увидеть нечто еще более странное в качестве контроллера.