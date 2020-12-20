Стрімер DeanoBeano здивував своїх глядачів, граючи в Call of Duty: Black Ops Cold War за допомогою сопілки та мікрофону.

Фанатам Call of Duty, здається, подобається знаходити альтернативні способи гри в відомий шутер. Вирішивши, що клавіатура з мишкою та геймпад це занадто просто, фанат та стрімер Call of Duty: Black Ops Cold War використав музичний інструмент у якості ігрового контролера. Кліп з трансляції на сторінці стрімера у Twitter вже набрав понад 150 тисяч переглядів.

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THIS IS FUCKING INSANE LMAOOOOOO pic.twitter.com/oNrWandQ1S — SoaR Deano (@DeanoBeano) December 15, 2020

Попри всю безглуздість такого виду контролера в шутері на кшталт Call of Duty: Black Ops Cold War, слід визнати, що виглядає це досить цікаво та весело. У той час як більшість гравців, що шукають альтернативні методи гри використовують дроти та датчики під'єднані до різноманітних предметів чи навіть частин тіла, DeanoBeano використовує рекордер, мікрофон, гарнітуру та сопілку.

На початку своєї трансляції Діно пояснив, що налаштувати такий "контролер" було досить просто. Найскладнішим у цьому всьому було його фактичне використання. Спочатку за допомогою сопілки гравець ледь міг рухатися. Але вже після декількох матчів він врешті звик і знайшов спосіб здійснювати постріли.

Як би дивно це не виглядало, стрімеру навіть вдалося зробити кілька фрагів. Під'єднавши мікрофон та рекордер як вхідний пристрій для Call of Duty: Black Ops Cold War, DeanoBeano використовував різні ноти та обережно розраховував свої постріли, з часом він навіть зміг переміщуватися по карті. Під кінець стріму, здавалося, що використовуючи сопілку як контролер, стрімер може робити майже все, що й інші гравці.

THIS IS FUCKED LMAO pic.twitter.com/rmqy2v6gW7 — SoaR Deano (@DeanoBeano) August 23, 2020

Це не вперше, коли DeanoBeano використовує музичний інструмент для гри в Call of Duty. Раніше стрімер з великим успіхом використовував замість контролера барабанну установку. Після кількох днів гри з барабанами замість клавіатури з мишкою, він став грати майже так само, як будь-який звичайний користувач PC чи консолей.

Фанати стрімера з нетерпінням чекають, що йому спаде на думку наступним. Хоча, здається, що він надає перевагу музичним інструментам, багато глядачів надіються побачити щось ще більш дивне у якості контролера.