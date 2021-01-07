14-летний игрок в Call of Duty: Warzone и его отец ошарашили сеть новым мировым рекордом в режиме "duos". Детали в материале.

Рекорд, который продержался в течение 7 месяцев, был побит. О том, что он и его отец превзошли предыдущий рекордный показатель убийств в режиме "duos", сообщил 14-летний португальский стример Бруно "Nistaf" Сильва на своем YouTube канале.

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Юноша и его отец побили предыдущий рекорд в 76 убийств в режиме "duos" Call of Duty: Warzone с показателем в 79 фрагов, а Сильва младший и вовсе шокировал публику, почти втрое превзойдя отца и осуществив 61 убийство (18 у отца).

Режим королевской битвы "duos" был добавлен в Warzone в мае прошлого года после длительных просьб от фанатов игры. Игроки сразу же окунулись с головой в схватки дуэтов, чтобы доказать свое мастерство. В июле 2020 игроки ItsDerekMay и LIAM достигли казалось бы невероятного, убив на двоих 76 врагов. Но вчера в семье Сильвы явно был удачный день и им удалось установить новый рекорд. 14-летний Бруно был очень сосредоточенным на игре и даже не особенно комментировал происходящее на экране, несмотря на то, что это была прямая трансляция на Twitch.

Запись трансляции

Хладнокровие юноши во время перестрелок вызывает восхищение, и он, кажется, точно знает, где найти оппонентов и как их одолеть в любой момент. Для фанатов Warzone не будет неожиданностью, что Сильва использовал боевой комплект с двойными 9-миллиметровыми пистолетами и винтовкой DMR-14, девайсами, что определили новую ме́ту Warzone, после ее объединения с Black Ops Cold War.

В течение матча Nistaf нанес более 17 000 урона. Большую часть игры юноша провел поодаль отца, постоянно двигаясь и не задерживаясь на одном месте. Бруно постоянно покупал БПЛА и авиаудары, а также несколько раз воскрешал отца. По словам последнего, Сильва младший отточил свои навыки, играя также и в другие FPS игры и королевские битвы, вроде PUBG, Apex Legends и Fortnite. Наибольшее количество убийств Бруно до того, как состоялся вчерашний матч, составляло 48 фрагов.

Бруно в момент триумфа / скриншот с Twitch

Также отец мальчика отметил, что после завершения матча они даже не сразу поняли, что побили мировой рекорд – об этом им сообщили зрители стрима и люди в социальных сетях.

Официально подтвердить рекорд в Warzone непросто, что делает выступление Сильвы еще более невероятным. Все потенциальные рекордсмены должны направить материалы в видеоформате, без монтажа и дополнительных изображений в виде табло. При этом, контроллеры также следят за рангом игрока и тем чтобы матч, претендующий на рекорд, не был отыгран на аккаунте более низкого уровня. Нет сомнений, что результат сына и отца признают рекордом, ведь все происходило в прямом эфире на Twitch.

Игра в исполнении подростка поражает, а его видеозапись является первым новым рекордом Warzone в 2021 году, и, без сомнения, мы ожидаем от Бруно, что скоро их будет еще больше.