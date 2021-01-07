Профессиональный архитектор Райан Скавницки раскритиковал архитектуру в видеоигре Cyberpunk 2077. В игре немалое количество странных и непонятных для Райана элементов.

В последнее время Cyberpunk 2077 критиковали очень серьезно, но в основном за различные технические недостатки или баги. Профессиональный архитектор Райан Скавницки решил осмотреть архитектурную составляющую видеоигры, но она также его не впечатлила.

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Основные события Cyberpunk 2077 проходят в городе Найт-Сити, Калифорния, которое контролируют корпорации. Сначала архитектор решил осмотреть апартаменты главного героя Ви. Райан отметил, что квартира находится в китайском квартале, но дизайн комнат и самого здания больше подходит под японский стиль. Сама квартира выглядит пустой и слишком большой. Райан считает, что жилье главного героя нужно было сделать более тесным, чтобы лучше передать эффект давления и дух киберпанка.

Квартира главного героя / скриншот Райана Скавницки

Также архитектора удивило, как Ви может себе позволить аренду такого жилья. Райан провел измерения и установил, что площадь квартиры примерно 130 квадратных метров. Аренда такого жилья в современной Калифорнии обойдется в почти 3 тысячи долларов в месяц, а в 2077 году примерно в 12 тысяч долларов. Немалая сумма для простого наемника, который только приехал в город.

Вид из окна квартиры / скриншот Райана Скавницки

По мнению Райана Скавницки, весь город состоит из домов в стиле метаболизма и двойников британских хайтек-небоскребов. Райан отмечает, что архитектуре в игре уделили слишком мало внимания, он постоянно находил различные недостатки:

Скамейки нереалистично опираются на стену, в поручней отсутствуют механизмы поддержки, а лестницы иногда висят в воздухе.

Также ему не понравилось, что различные районы Найт-Сити очень похожи между собой. Главный отель города "Konpeki Plaza" выглядит как 3D-модель, которую можно приобрести на сайте. Хотя геймерам представляют это сооружение, как особое и очень дорогое.

Но за некоторые решения архитектор похвалил видеоигру Cyberpunk 2077. Ему очень сильно понравился дизайн полицейского управления Найт-Сити. По мнению Райана, здание выделяется среди многочисленных небоскребов. Архитектору даже понравились некоторые технические недостатки в видеоигре. Он отметил, что такие элементы характерны для стран, в которых все решают корпорации, не обращая внимания на мнение людей.

Полицейское управление в Найт-Сити / скриншот Райана Скавницки

Желтая линия для пешеходов и небоскреб, который "построили" прямо на ней / скриншот Райана Скавницки