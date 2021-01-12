Польское ведомство по вопросам конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) заинтересовалось обновлениями и патчами для Cyberpunk 2077 и планирует контролировать исправление игры. Подробнее – в материале.

Польское ведомство по вопросам конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) заинтересовалось процессом разработки Cyberpunk 2077 от отечественной студии CD Projekt RED и планирует контролировать выпуск патчей и обновлений, особенно на консолях, сообщает польский портал Benchmark.

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Мягко говоря, релиз Cyberpunk 2077 был не, таким как надеялись разработчики и поклонники игры. После споров вокруг оценок в обзорах и их полного отсутствия для консолей PlayStation и Xbox (ведь журналистам для осмотра предоставили исключительно версии для ПК), долгожданная RPG оказалась настоящим техническим беспорядком, особенно на консолях последнего поколения. Низкая частота кадров, постоянные баги и вылеты были только частью проблемы.

Компанию CD Projekt Red быстро начали обвинять в умышленном введении потребителей в заблуждение, что привело к финансовому фиаско и массовому возвращению средств, которое завершилось тем, что PlayStation даже удалили игру со своего магазина. Между тем магазины Xbox, Best Buy и GameStop были вынуждены отрегулировать свою политику возмещения средств из-за массовых возвратов Cyberpunk 2077. Что еще хуже, польской студии также придется защищаться от коллективных судебных исков, поданных ее инвесторами. Однако акционеры CD Projekt не единственные, кого заинтересовал провал игры.

Одна из многочисленных подборок багов из Cyberpunk 2077

Польское агентство UOKiK теперь также следит за ситуацией. Новостной сайт Benchmark сообщает, что прес секретарь Польского ведомства по вопросам конкуренции и защиты потребителей Малгожата Целох заявляет, что агентство будет отслеживать обновления Cyberpunk 2077, особенно те патчи, должны стабилизировать игру на консолях.

В заявлении отмечается, что разработчиков заставят объяснить, что пошло не так с окончательным билдом игры. Очевидно, UOKiK также интересует, как компания будет реагировать на недовольных клиентов. Как сообщается, если президент UOKiK примет решение, не в пользу студии, CD Projekt Red могут быть оштрафованы на сумму до 10% годового дохода. Даже если посчитать доход за 13 миллионов копий Cyberpunk 2077, проданных во время релиза, получится немалая сумма.

Мы попросим разработчиков объяснить проблемы с игрой и совершенные ими насчет этого действия. Проверим, как они работают над внесением поправок и решением проблем, которые делают невозможной игру на приставках, а так же то как они намереваются действовать в отношении людей, которые подали жалобы и недовольны покупкой из-за отсутствия возможности играть в игру на их оборудовании, несмотря на предыдущие заверения разработчиков, что это не вызовет никаких проблем, – сказано в обращении.

Интересно, что и на этом проблемы Cyberpunk 2077 могут не закончиться. Сейчас поданные иски касаются только инвесторов компании, но кто знает, не планируют ли обманутые потребители создать собственный коллективный иск, вроде тех, что когда-то подавали против Bethesda из-за Fallout 76.

Несмотря на все это разработчики CD Projekt Red все же работают над исправлением различных проблем, от которых все еще страдают игроки Cyberpunk 2077. Последний патч появился на всех платформах в конце декабря 2020 года, а впереди еще планируются два больших патча в сочетании с бесплатными DLC. Первый из них должен выйти еще в этом месяце, а второй планируется к релизу в конце февраля.