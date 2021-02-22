10 декабря 2020 мир увидела одна из самых ожидаемых игр прошлого десятилетия – Cyberpunk 2077. Однако вместо огромного успеха разработчиков ждало разочарование, финансовые потери и даже судебные иски. История взлетов и падения – в материале.

С тех пор как в сети появилась информация о новой игре от знаменитых CD Projekt Red, игровая общестенность без колебаний окрестила ее самой ожидаемой игрой десятилетия. Это и неудивительно – после хитового The Witcher 3 люди ожидали, что разработчики превзойдут сами себя и покажут игровой индустрии абсолютно новый проект в оригинальном сетинге. К сожалению, не тут-то было, но обо всем по порядку.

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Создание и продвижение Cyberpunk 2077

Впервые об игре заговорили в далеком 2012 году, еще за три года до выпуска The Witcher 3. Тогда CD Projekt Red анонсировали амбициозный проект в жанре фантастического экшн-RPG, а уже в начале 2013 года представили первый тизер-трейлер будущей игры, в конце которого разработчики не указали дату выхода, а лишь сообщили: "Игра выйдет, когда будет готова".

Первый тизер-трейлер Cyberpunk 2077

Несмотря на то, что разработчики анонсировали Cyberpunk 2077 почти 10 лет назад, создание игры фактически началось только в 2016 году, как раз когда в студии сменился руководитель. Новым руководителем компании стал дизайнер и режиссер видеоигр Адам Бадовски, который начал свою карьеру в CD Projekt еще с первой части знаменитой трилогии о ведьмака Геральта. Вступив на пост, Бадовски отверг все предыдущие предложения сотрудников по проекту и начал разработку заново, существенно изменив концепцию.

Из-за неоднозначного решения Бадовски в студии начались конфликты. Разработчики, которые уже успели поработать над последней сверхуспешного частью The Witcher, не разделяли взглядов нового руководителя и имели собственное видение Cyberpunk 2077. Из-за постоянных споров и конфликтов из компании ушло несколько лучших работников.

Несмотря на разногласия, возникающие в коллективе при разработке, в 2018 году на выставке Е3 CD Projekt Red опубликовали новый трейлер и даже 48 минут геймплея игры, чем вызвали огромную волну ажиотажа и заставили перейти в режим ожидания миллионы геймеров.

48 минут геймплея игры с выставки E3 2018

Кроме того, хедлайнером тогдашней презентации польской студии стал известный голливудский актер Киану Ривз, которому досталась роль одного из главных героев игры, что привело геймеров в полный экстаз и наполнило сеть невероятным количеством мемов, которые только подогревали интерес к проекту. Такая "реклама" сработала молниеносно. Отовсюду полилась информация о деталях Cyberpunk 2077, игрой начали интересоваться даже те, кто вообще не интересовался видеоиграми до этого. Это был грандиозный маркетинговый успех.

Отношение интернет-сообщества к Киану после E3 2018 / изображение vgtimes

В студии заявили, что релиз игры состоится в апреле 2020 года и открыли предзаказ. Однако уже вскоре CD Projekt Red перенесли выпуск своего творения на осень, а еще позже отложили его до декабря. Факт неоднократного переноса тайтла изрядно обеспокоил игроков и заставил задуматься. И хотя фанаты упорно надеялись на лучшее, с каждым днем ​​ближе к релизу всплывали слухи о все новых и новых проблемах.

Предварительные обзоры Cyberpunk 2077 были не слишком удачными для разработчиков – журналисты замечали огромное количество багов и технических недостатков даже в маленьком клочке игры. И если сначала это не вызывало ни у кого существенного беспокойства (разработчики имели еще достаточно времени для исправления ситуации), то позже Cyberpunk 2077 начал нервничать не только журналистов-обозревателей, но и обычных игроков. Причиной недовольства стали заявления обозревателей о том, что студия запретила использовать записи из финальной версии игры, доступной для прессы. К тому же ее прислали для СМИ очень поздно, что делало невозможным нормальный обзор проекту, а вершиной всего этого стало то, что, собственно, версию для осмотра предоставили только для ПК, минуя консоли. В результате игроки получили неоднозначные отзывы видеоигровой прессы и старые вырезки из трейлеров, а не актуален геймплей.

Кроме этого CD Projekt Red так и не рассказали фанатам, как игра себя чувствует на консолях нынешнего поколения. Все, что получили игроки на кануне релиза – это заверение, что "игра идет на удивление хорошо, если учитывать размер мира" от СЕО студии Адама Качинского и никаких подтверждений нормальной работы на консолях Xbox One и PlayStation 4. При этом, по словам работника студии Джона Мамайса, приоритетными для разработки были именно консоли этого поколения.

Ложь, разочарование, мемы

После релиза Cyberpunk 2077 оказалось, что масштабная 48-минутная запись геймплея оказалась фейком, который тщательно подготовили как раз для рекламной кампании. В частности, она демонстрировала элементы, которых в финальной версии игры не было как и не оказалось там и десятков анонсированных ранее фич, о чем один из пользователей Reditt даже сделал весьма информативный пост.

Фича – жаргонное слово, которое походит от английского "feature" – "особенность", что означает отличную или характерную черту определенной механики или явления.

Кроме этого, геймеры были возмущены техническим состоянием игры – Cyberpunk 2077 ужасно работал на консолях и средних ПК, пестрел багами и разочаровывал производительностью. В первые дни разрешение игры на PlayStation 4 Slim (самой распространенной современной консоли) не превышало 720р. Обычное разрешение для стандартной консоли – 1080р при 30 кадрах в секунду.

Проблемы с отображением текстур персонажей в Cyberpunk 2077 / изображение gizmodo

Вместо того, чтобы стать выдающейся игрой десятилетия Cyberpunk 2077 продемонстрировала пользователям катастрофическое техническое состояние и полную неготовность к релизу, чем подорвала доверие геймеров к компании CD Projekt Red.

Особое место в каталоге разочарований геймеров заняли баги, которые не только исказили геймплей, но и кое-где делали игру просто не пригодной для прохождения. От релиза и до сих пор геймеры публикуют скрины и записи графических и технических ошибок игры. У кого-то внезапно исчезает одежда, другие застревают в текстурах или не могут догнать собственный непослушный мотоцикл, что от них убегает. Именно из-за такого многообразия ошибок среди недовольных фанатов возникло альтернативная название игры – Cyberbug 2077.

Фанатский трейлер, что смеется над багами игры

Как провал повлиял на CD Projekt Red?

После, мягко говоря, не слишком удачного релиза, к самой студии, а также официальным ритейлерам начали обращаться недовольные пользователи, которые хотели вернуть игру. В СD Projekt Red заявили, что компания поможет покупателям оформить возврат, но все же надеется, что они дадут Cyberpunk 2077 шанс. Но уже через неделю после выхода игры ее со скандалом убрали из магазина PlayStation и впервые в его истории позволили игрокам не только оформить возврат, но и сделать это даже если игра была пройдена на 100%.

Хотя продажи тайтла превысили 13 миллионов копий и полностью окупили разработку еще в первый день, инвесторов компании обеспокоила ситуация с возвратами игры, а акции СD Projekt с момента релиза упали вплоть до 50% стоимости.

Уровень акций CD Projekt Red в течение последних 6 месяцев / изображение Google

И хотя студия всячески пыталась успокоить инвесторов, однако 24 декабря 2020 юридическая фирма Rosen, специализирующаяся на защите интересов инвесторов, заявила о подаче коллективного иска против СD Projekt Red. Авторы иска обвиняют студию сразу в нескольких ложных заявлениях, "вводящих в заблуждение" инвесторов. Однако даже на этом проблемы студии не закончились, ведь совсем недавно хакеры похитили исходные коды игр и другие данные разработчиков. Ситуация дошла до такой черты, что даже начали распространяться слухи о возможной продаже студии в ближайшее время.

Как студия решает проблемы?

Несмотря на всю катастрофичность ситуации и тотальное невезение, СD Projekt Red пытаются вернуть доверие своих фанатов. Уже через 4 дня после релиза (14 декабря) студия опубликовала официальное извинение перед геймерами за плохую техническую составляющую игры. В обращении компания сообщила, что каждый, кто остался недовольным Cyberpunk 2077, сможет оформить возврат средств за продукт, а также пообещала регулярно выпускать патчи, призванные улучшить качество и оптимизацию игры.

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За три месяца после релиза, для игры вышло около 12 патчей и хотфиксов. Хотя они и исправили некоторые проблемы и даже несколько улучшили оптимизацию на консолях PS4 и Xbox One, однако на игровой процесс и технические проблемы они все же повлияли крайне мало. Соучредитель студии Марчин Ивинский 14 января также обратился к игровой общественности с очередной порцией извинений за качество игры на PlayStation 4 и Xbox One, а также рассказал о причинах неудачного запуска тайтла и планах по его дальнейшему развитию, представив "дорожную карту" обновлений игры.

"Дорожная карта" обновлений игры / изображения из Твиттера

Ивинский рассказал, что в начале декабря разработчики с каждым днем ​​делали версию для PS4 и Xbox One все лучше, поэтому руководство ожидало, что с патчем нулевого дня Cyberpunk 2077 придет в норму. Однако преодолеть все проблемы студии не удалось. Соучредитель объясняет это тем, что внутренние тесты не смогли выявить ряд критических проблем. Кроме того, Ивинский анонсировал больше технических обновлений. Бесплатные DLC и апгрейд для консолей нового поколения ожидаются позже, но до конца 2021 года. Скорее всего, большие дополнения игровое сообщество увидит не раньше 2022 года, вплоть пока студия не разберется с техническими проблемами основной версии Cyberpunk 2077.

Какие оценки в Cyberpunk 2077 сейчас?

В первый день релиза рейтинг ПК версии игры от критиков на сайте Metacritic составил 90 из 100. Позже, когда тайтл появился на консолях, рейтинг опустился до 85 из 100. Оценка же от геймеров составляет 7,1 из 10. Что касается консольных версий, то все значительно хуже. На PS4 игра имеет 57 баллов от критиков и сокрушительных 3,6 от геймеров, на Xbox One ситуация обстоит лучше – 61 и 4,8 соответственно.

В общем и целом геймеры соглашаются, что сюжетная и визуальная составляющие Cyberpunk 2077 заслуживают уважения, однако техническая сторона перекрывает все плюсы игры, портя настроение и желание играть. Чем закончится эта скандальная история для Cyberpunk и компании-разработчика – неизвестно, однако игровая общественность, да и мы тоже, все же надеемся на лучшее и верим в CD Projekt Red, ведь на кону стоит их отличная репутация.