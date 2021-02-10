Кооперативная сурвайвал игра в викингском сетинге, что, кажется, возникла буквально ниоткуда, всего лишь за неделю полностью захватила Twitch и Steam. Подробнее об игре и стоит ли она такого внимания – в материале.

Песочница Valheim от студии Iron Gate и издателя Coffee Stain вышла 2 февраля в магазине Steam и приобрела огромную популярность среди игроков, даже несмотря на то, что находится в раннем доступе.

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На момент написания материала Valheim возглавляет топ продаж Steam с пиковым онлайном более 160 тысяч человек, а также является одной из топовых категорий (около 40 тысяч зрителей) на популярной стриминговой платформе Twitch. Просто сумасшедший старт для игры, о которой еще несколько недель назад большинство из этих 200 тысяч людей даже не слышали.

Что же собой представляет Vallheim и почему она так популярна? Попробуем разобраться.

Что такое Vallheim?

Valheim – это "выживалка", в которой игроки в одиночку или в компании до десяти человек попадают в один из миров викингов, наполненный фантастическими существами и мистическими секретами. В нем они должны построить собственное поселение, обустроить свой быт и, предварительно хорошо вооружившись, исследовать гигантскую карту, по ходу дела вступая в столкновения с различными монстрами и огромными боссами.

Релизный трейлер игры Valheim

Ранний доступ

Рассвет в лесах Вальхейма / изображение shacknews

Наибольшим достоинством игры, наверное, можно назвать как раз ранний доступ. Точнее не именно его, а то, что несмотря на этот "ярлык", который для многих игроков автоматически означает, что в игре куча багов и мало контента, Vallheim уничтожает подобные стереотипы. В игре даже сейчас очень много всего и сокрушительно мало багов. Кроме этого, кажется, что разработчикам из Iron Gate удалось создать плавильный котел из интересных идей и механик, которые вполне подходят для того, чтобы их проект стал следующим сурвайвал-хитом. А из-за нагрянувшей популярности разработчики однозначно получат огромный "буст" к энтузиазму и доведут до идеала собственные замыслы в полной версии игры.

Процедурно генерируемый открытый мир

Несмотря на то, что это никоим образом не уникальный элемент геймплея для видеоигр подобного жанра, процедурная генерация в Vallheim используется чрезвычайно эффективно. Игра дарит вам огромный открытый мир с большим количеством различных биомов, которые при этом весьма существенно отличаются друг от друга. Сотни игроков могут обсуждать свой игровой опыт и их впечатления от миров будут разными, что добавляет в игру элемент изучения и странствий уникальным миром, который был сделан именно для вас.

"Живой" остров в игре Vallhelm

Кроме того, процедурное генерирование в Vallheim прекрасно выполнено на программном уровне. Часто в самой известной игре сурвайвал жанра – Minecraft, что также пользуется этой механикой, можно увидеть бессмысленную архитектуру мира, например блоки песка, зависшие в воздухе. В викингской песочнице дела с этим обстоят гораздо лучше. Игра создает минимум неудобных областей, которые не имеют никакого смысла. В подавляющем большинстве случаев ей удается создать правдоподобный, но все еще фэнтезийный мир, которым невероятно весело и интересно путешествовать.

Кооператив

Как когда-то написал один из классиков украинской литературы "Радість, не поділена з другом, – це не радість, навіть не пів радості, а якась погана четвертинка, мізерія якась." И эти слова, несомненно, относятся и к видеоиграм. Несмотря на то, что существуют действительно шедевральные однопользовательские игры, вы не можете не согласиться, что совместное прохождение игры с друзьями дарит гораздо больше положительных эмоций.

Кроме того, кооператив в любой игре поможет ей "взорваться" на Twitch, и на это существует несколько причин. Во-первых, зрители с удовольствием смотрят как их любимые стримеры объединяются, чтобы играть друг с другом или наоборот устраивают между собой ожесточенные схватки. Во-вторых, это создает невероятную динамику трансляции и помогает уменьшить количество "простоя" в эфире, поскольку чем больше людей – тем больше событий происходит. Наконец, и самым стримерам гораздо легче общаться не только с чатом, но и с людьми в игре, это заставляет время идти быстрее и к тому же добавляет к геймплею элемент соперничества (например кто быстрее прокачает новый сет брони или получит больше ресурсов).

Один из боссов игры Vallheim – Elder / изображение vgtimes

Vallheim прекрасно реализует все преимущества кооператива, ведь никакому фэнтезийному монстру (пусть и гигантских размеров) не устоять перед храбростью бойца, спину которого прикрывают верные друзья.

Викингский сетинг

История и мифология викингов стали очень популярными в последние несколько лет не только в киноиндустрии, но и в мире видеоигр, а такие проекты как God of War и Assassin's Creed Valhalla еще больше подогрели интерес к подобному сетингу. Vallheim умело оперирует викингским оформлением и мифологией, вплетая в геймплей фэнтезийные элементы, которые потрясающим образом буквально "затягивают" игроков. От игры невозможно оторваться, постоянно хочется узнать, что ждет тебя впереди и проплыть еще несколько километров навстречу приключениям в своем дракаре.

Дракар в Vallheim / изображение jioforme

Подытоживая все вышесказанное, хочется сказать одно: Vallheim – очень хорошая игра. Она с легкостью способна занять несколько ваших вечеров подряд, а может и даже больше. А что самое важное, разработчики уже выпускают постоянные апдейты, что показывает их серьезные намерения довести игру до полной версии, а не оставить ее в раннем доступе, как часто бывает с подобными проектами. За скромную цену в 279 гривен в магазине Steam, вы получите огромный фантастический мир, абсолютно стоящий того, чтобы уделить ему немного своего времени.