Простая британская учительница по имени Эмили Перкинз внезапно стала звездой североамериканской лиги League of Legends, а все из-за "удачного" никнейма в социальной сети. Подробнее – в материале.

Учительница и любительница морских свинок – Эмили Перкинз, родом из британского городка Лестер, стала звездой американского LCS, хотя еще неделю назад даже не слышала о существовании League of Legends и киберспортивных турниров.

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LCS – (League of Legends Championship Series, ранее известная как North American League of Legends Championship Series) – высший уровень киберспортивных соревнований по League of Legends в США и Канаде.

31 января киберспортивный журналист Трэвис Геффорд обсуждал в Твиттере соперничество двух популярных игроков: Луки "Perkz" Перковича и Николая "Jensen" Йенсена в финале LCS 2021 Lock In и кто-то из его собеседников случайно ввел неправильный тег хорватского игрока. Вместо @C9Perkz в диалоге вспомнили @Perkz – аккаунт, который принадлежит нашей героине Эмили Перкинз. Из-за такой случайности учительница и узнала о существовании киберспорта. Сначала Эмили не поняла, что происходит и почему незнакомые люди так бурно обсуждают ее в Твиттере. Она сообщила "собеседникам", что они ее с кем-то перепутали, и попросила не беспокоить сообщениями. Однако интернет это мир, где ограничения и запреты только подогревают интерес, поэтому понятно, что эта просьба получила кардинально противоположный эффект. По словам женщины, сразу после этого на ее аккаунт подписалось 14 человек, что показалось ей "очень странным". Пользователи быстро объяснили Эмили, что ее перепутали с популярным киберспортсменом и игроком Cloud9 Перковичем. Они также посоветовали женщине изменить никнейм в Твиттере, чтобы избежать случайного спама в будущем. Перкинз решила этого не делать и в шутку пообещала, что теперь в отместку будет тролить фанатов Перковича фотографиями своих морских свинок.

@Cloud9 pic.twitter.com/3gH2kOZLIg — Emily Perkins (@Perkz) February 1, 2021 Ситуация быстро вышла из под контроля и стала объектом внимания огромного количества шуток в социальных сетях. Геймеры массово начали делать мемы, спрашивали о любимых чемпионах Перкинз и интересовались, будет ли она играть за Cloud9 в следующем матче.