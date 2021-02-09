Как школьная учительница стала "звездой" League of Legends: забавная история
Простая британская учительница по имени Эмили Перкинз внезапно стала звездой североамериканской лиги League of Legends, а все из-за "удачного" никнейма в социальной сети. Подробнее – в материале.
Источник:freemmorpg
Учительница и любительница морских свинок – Эмили Перкинз, родом из британского городка Лестер, стала звездой американского LCS, хотя еще неделю назад даже не слышала о существовании League of Legends и киберспортивных турниров.
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31 января киберспортивный журналист Трэвис Геффорд обсуждал в Твиттере соперничество двух популярных игроков: Луки "Perkz" Перковича и Николая "Jensen" Йенсена в финале LCS 2021 Lock In и кто-то из его собеседников случайно ввел неправильный тег хорватского игрока. Вместо @C9Perkz в диалоге вспомнили @Perkz – аккаунт, который принадлежит нашей героине Эмили Перкинз. Из-за такой случайности учительница и узнала о существовании киберспорта.
Сначала Эмили не поняла, что происходит и почему незнакомые люди так бурно обсуждают ее в Твиттере. Она сообщила "собеседникам", что они ее с кем-то перепутали, и попросила не беспокоить сообщениями. Однако интернет это мир, где ограничения и запреты только подогревают интерес, поэтому понятно, что эта просьба получила кардинально противоположный эффект. По словам женщины, сразу после этого на ее аккаунт подписалось 14 человек, что показалось ей "очень странным".
Пользователи быстро объяснили Эмили, что ее перепутали с популярным киберспортсменом и игроком Cloud9 Перковичем. Они также посоветовали женщине изменить никнейм в Твиттере, чтобы избежать случайного спама в будущем. Перкинз решила этого не делать и в шутку пообещала, что теперь в отместку будет тролить фанатов Перковича фотографиями своих морских свинок.
Ситуация быстро вышла из под контроля и стала объектом внимания огромного количества шуток в социальных сетях. Геймеры массово начали делать мемы, спрашивали о любимых чемпионах Перкинз и интересовались, будет ли она играть за Cloud9 в следующем матче.
Однако и сама Эмили оказалась женщиной с отличным чувством юмора и, как и обещала, принялась тролить официальный акаунт киберспортивной организации Cloud9.
Позже она рассказала, что в ту ночь получила тысячи сообщений в твиттере, потому что фанаты "Perkz" бурно обсуждали финал LCS Lock In 2021 между Cloud9 и Team Liquid. По словам Эмили, она никогда не слышала о LoL до этого случая, а из ее "геймерского прошлого" она помнит только Call of Duty 4, Little Big Planet и Just Dance 2020.
Однако и после финала интерес к персоне учительницы не исчез, в последующие дни американское комьюнити League of Legends еще больше полюбило Перкинз. Киберспортсмены, комментаторы и даже некоторые владельцы клубов делали репосты забавных публикаций Эмили о League of Legends и морских свинках, а журналисты активно обсуждали этот феномен в социальных сетях. Дополнительное внимание к британской учительнице привлекла ее благотворительная деятельность.
Оказалось, что в декабре Перкинз начала сбор средств для "The Laura Centre" – некоммерческой организации, которая помогает родителям справиться со смертью ребенка. Так она хотела почтить память своего бывшего ученика, которого в 2015 году сбила машина. Во время рождественских праздников Перкинз решила проехать за год 3,5 тыс. километров на домашнем велотренажере (дистанция велогонки Тур де Франс) и планировала собрать этим занятием £350. Когда фанаты Cloud9 узнали о намерениях Эмили, то не только мгновенно собрали необходимую сумму, но и предложили Перкинз увеличить ее в десять раз.
По словам учительницы, она была потрясена таким вниманием со стороны сообщества League of Legends. Перкинз решила "углубиться в тему" и начала поддерживать Cloud9, желать команде удачи перед матчами и фотографировать своих морских свинок за просмотром стримов. Учительница и ее воспитанники буквально стали талисманами команды. Всего лишь за неделю на аккаунт Перкинз в твиттере подписались почти 6 тыс. человек, включая владельца команды Cloud9 Джека Этьена и других известных представителей индустрии.
Фото полученных переводов средств на благотворительность, все из них от фанатов LoL / изображение justgiving.com
По словам Эмили, она с каждым днем все больше узнает о League of Legends и киберспорте. Учительница постоянно общается с фанатами Cloud9 и даже пообещала провести для них стрим, как только сможет настроить для этого ноутбук. Болельщики клуба тут же попросили Этьена прислать Перкинз соответствующее оборудование для трансляции и фирменное геймерское кресло от Cloud9. А сама Эмили уже дала несколько интервью киберспортивных порталам, пообщалась с журналистом Трэвисом Геффордом и даже стала гостем на утреннем шоу BBC Leicester.
Сама же Эмили Перкинз подытожила свою первую неделю в сообществе поклонников LoL следующими словами:
Итак, почти неделю назад меня случайно перепутали с @C9Perkz, и с тех пор у меня прибавилось 5,5 тыс. подписчиков, а еще я стала частью замечательной семьи в лице Cloud9 и сообщества League of Legends. Всего несколько дней назад я чувствовала себя достаточно плохо... Просто хочу показать, как неожиданно может измениться жизнь.
Несмотря на разницу часовых поясов, теперь простая британская учительница смотрит каждую игру Cloud9 и до глубокой ночи обсуждает с фанатами успехи команды.
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