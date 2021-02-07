В трогательном видео британская бабушка использует консоль Xbox Series X для связи со своим внуком, который живет в сотне километров от нее.

Источник: GameRant

Бабушка по имени Мэри из английского городка Болтон, использует Xbox Series X для связи с членами своей семьи во время локдауна и это сделало ее с внуком ближе, чем когда-либо.

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То что начиналось как простое обучение пользованию контроллером и голосовым чатом превратилось в некий союз двух геймеров – бабушки и внука. Сначала Мэри и Джейсон (внук героини) просто общались с помощью консоли, но позже внук предложил бабушке сыграть вместе в Minecraft и это изменило их жизнь.

Вместо того чтобы просто играть друг с другом в игры, и Мэри, и Джейсон расценили это как возможность узнать больше друг о друге. Джейсон, который живет за несколько часов езды от бабушки, узнал много нового о ее жизни и характере, а Мэри в свою очередь много узнала о новой для себя вселенной видеоигр. Тандем бабушки и внука не остановился только на Minecraft, сейчас они также часто играют в Forza Horizon 4 и вместе ищут пиратские сокровища в Sea of ​​Thieves. Джейсон признается, что за этот промежуток времени, что они с Мэри играют вместе он говорил с бабушкой дольше, чем за всю свою жизнь до этого, а сама Мэри просто счастлива, что ее внуку интересно общаться с ней и что им так весело вместе.

Такое решение пришло в голову родственникам бабушки как способ сгладить изоляционную одиночество для старушки, поскольку Великобритания все еще страдает от COVID-19 и находится в локдауне. Трогательное видео об этой истории, что вышло на официальном Ютуб-канале Xbox рассказывает о том, как игры могут облегчить боль от одиночества.

История Мери и Джейсона

Не секрет, что пандемия COVID-19 сильно потрясла планету. Невероятная история Мэри и Джейсона – лишь один из многих примеров того, как Xbox Series X и видеоигры в общем и целом помогают объединить людей, пока мир выздоравливает. И хотя локдауна в нашей стране уже нет, но позвоните стареньким родственникам, поинтересуйтесь как у них дела, поверьте – им будет очень приятно.