Источник: GamesRadar

Отец и его шестилетний сын, что безума от Sea of Thieves, недавно отправились на охоту за сокровищами в реальном мире, а организовали ее разработчики игры, чтобы помочь мальчику спастись от кабинной лихорадки, вызванной пандемией.

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Еще в ноябре прошлого года пользователь Твиттера, по имени Трент обратился к разработчикам популярной многопользовательской игры Sea of Thieves с просьбой помочь принести немного радости в жизнь своего шестилетнего сына Отто, неистового поклонника игры о пиратских приключениях. Отец поведал, что парень застрял дома и изолирован от своих друзей из-за пандемии. Также добавив, что Отто учится удаленно и крайне редко может проводить время с другими детьми в Интернете, а вследствие этого страдает симптомами кабинной лихорадки.

Кабинная лихорадка – нечто вроде клаустрофобии, понятие, описывающее психологические симптомы, которые человек может чувствовать, вследствие длительного пребывания в ограниченном пространстве. Среди симптомов наблюдают: раздражительность, тревожность, отсутствие мотивации и прочее. Хотя кабинная лихорадка не является признанной психологической болезнью, ее эмоциональные, физические и поведенческие последствия реальны, и они могут существенно повлиять на качество жизни человека.

amazing treasure hunt for him that would follow suit of SOT?? I wish I had the talent to make my own ...not so much luck lol any info or little bit of help would be much appreciated. Hard times for a little dude to be stuck play with his dad all the time. #fatherInNeed — Trent? (@nutlug03) November 5, 2020

Мой сын обожает Sea of Thieves. Настолько, что в каждом походе, в который мы идем, он ищет старые пиратские сокровища. Я купил сундучок и планирую спрятать его где-нибудь, устроив ему квест вроде тех, что есть в игре. Кто создает ваши головоломки? Существует ли какой-то шанс, что я мог бы связаться с кем-то, чтобы придумать для него удивительную охоту за сокровищами, которая следовала бы примеру SOT?, – говорится в сообщении.

Несколько месяцев спустя Трент рассказал, что сотрудничал с Греггом Мейлсом и креативным директором Sea of Thieves Майком Чепменом, чтобы воплотить замысел о поисках сокровищ в жизнь. После того, как он разведал лес возле своего дома, чтобы найти интересные места, о которых бы команда разработчиков могла бы создать головоломки, компания Rare послала коробку полную загадок и собственно "пиратских сокровищ" из Великобритании в городок Мэдиссон в штате Висконсин.

Я просто собирался сделать обычный квест, как делают другие родители, но мы с сыном много играем в SOT, поэтому я предположил, что, возможно, авторы загадок из игры смогут мне чем-то помочь. Никогда, даже в своих самых смелых мечтах я не надеялся, что они сделают то, что они сделали. Они позволили мне только одним глазом взглянуть на загадки, но остальные держали в тайне пока не пришел пакет, поэтому, возможно, я был заинтригован даже больше, чем мой сын, – сообщил Трент порталу GamesRadar.

MASSIVE thanks to @Ghoulyboy @ChappersChapman @SeaOfThieves @RareLtd for this special pirate quest! Each customized riddle was placed in the woods, guiding my son to the real life treasure. We rushed as the sun set to dig it up! #SeaOfThieves #rareltd #piratelegend #treasurehunt pic.twitter.com/UDC3b1dGbI — Trent? (@nutlug03) February 2, 2021

В трогательном видео, которым отец мальчика поделился на своей странице в Твиттере, видно, что разработчики написали несколько креативных и достаточно подробных загадок, которые Трент и Отто должны были разгадать. Если присмотреться, то можно заметить, что там говорится о таких местах как "дом в лесу", "вонючий мусорник" и есть названия улиц, призванные помочь Тренту и Отто в поисках. Заметки содержали конкретные указания для "пиратов" о том, в каком направлении двигаться и сколько шагов сделать, чтобы добраться до сокровища.

В конце концов экипаж отца и сына раскопал замечательную сумку с логотипом Sea of ​​Thieves, наполненную всевозможными приятными подарками, включая настольную ролевую игру Sea of ​​Thieves, специальный контроллер для Xbox, шапочку, настоящую пиратскую кружку и письмо с автографами и пожеланиями от разработчиков игры. Радость и эмоции малыша Отто действительно бесценны и являются доказательством того, что даже в жестком мире пиратов есть место для доброты и чудес.