Почему разработчики Sea of Thieves организовали квест для 6-летнего фаната: особенная история
Любящий отец попросил разработчиков из Rare, организовать для его сына квест по поиску сокровищ вроде тех, что есть в игре Sea of Thieves и они действительно это сделали. Детали трогательной истории в материале.
Источник: GamesRadar
Отец и его шестилетний сын, что безума от Sea of Thieves, недавно отправились на охоту за сокровищами в реальном мире, а организовали ее разработчики игры, чтобы помочь мальчику спастись от кабинной лихорадки, вызванной пандемией.
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Еще в ноябре прошлого года пользователь Твиттера, по имени Трент обратился к разработчикам популярной многопользовательской игры Sea of Thieves с просьбой помочь принести немного радости в жизнь своего шестилетнего сына Отто, неистового поклонника игры о пиратских приключениях. Отец поведал, что парень застрял дома и изолирован от своих друзей из-за пандемии. Также добавив, что Отто учится удаленно и крайне редко может проводить время с другими детьми в Интернете, а вследствие этого страдает симптомами кабинной лихорадки.
Мой сын обожает Sea of Thieves. Настолько, что в каждом походе, в который мы идем, он ищет старые пиратские сокровища. Я купил сундучок и планирую спрятать его где-нибудь, устроив ему квест вроде тех, что есть в игре. Кто создает ваши головоломки? Существует ли какой-то шанс, что я мог бы связаться с кем-то, чтобы придумать для него удивительную охоту за сокровищами, которая следовала бы примеру SOT?, – говорится в сообщении.
Несколько месяцев спустя Трент рассказал, что сотрудничал с Греггом Мейлсом и креативным директором Sea of Thieves Майком Чепменом, чтобы воплотить замысел о поисках сокровищ в жизнь. После того, как он разведал лес возле своего дома, чтобы найти интересные места, о которых бы команда разработчиков могла бы создать головоломки, компания Rare послала коробку полную загадок и собственно "пиратских сокровищ" из Великобритании в городок Мэдиссон в штате Висконсин.
Я просто собирался сделать обычный квест, как делают другие родители, но мы с сыном много играем в SOT, поэтому я предположил, что, возможно, авторы загадок из игры смогут мне чем-то помочь. Никогда, даже в своих самых смелых мечтах я не надеялся, что они сделают то, что они сделали. Они позволили мне только одним глазом взглянуть на загадки, но остальные держали в тайне пока не пришел пакет, поэтому, возможно, я был заинтригован даже больше, чем мой сын, – сообщил Трент порталу GamesRadar.
В трогательном видео, которым отец мальчика поделился на своей странице в Твиттере, видно, что разработчики написали несколько креативных и достаточно подробных загадок, которые Трент и Отто должны были разгадать. Если присмотреться, то можно заметить, что там говорится о таких местах как "дом в лесу", "вонючий мусорник" и есть названия улиц, призванные помочь Тренту и Отто в поисках. Заметки содержали конкретные указания для "пиратов" о том, в каком направлении двигаться и сколько шагов сделать, чтобы добраться до сокровища.
В конце концов экипаж отца и сына раскопал замечательную сумку с логотипом Sea of Thieves, наполненную всевозможными приятными подарками, включая настольную ролевую игру Sea of Thieves, специальный контроллер для Xbox, шапочку, настоящую пиратскую кружку и письмо с автографами и пожеланиями от разработчиков игры. Радость и эмоции малыша Отто действительно бесценны и являются доказательством того, что даже в жестком мире пиратов есть место для доброты и чудес.
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