Герой нашего времени: игрок в Dota 2 спас сестру от самоубийства, а потом еще и выиграл матч
Сестра игрока в Dota 2 пыталась завершить жизнь самоубийством, когда он играл соревновательный поединок. Геймер вышел из игры, спас сестру, а потом еще и выиграл этот матч.
Источник: Reddit Crystoval_Nyx
Неординарной историей поделился геймер с никнеймом Cristoval_Nyx на известной платформе Reddit. Он рассказал о конфликтной ситуации в его семье, которая могла завершиться очень трагично.
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Cristoval_Nyx просто играл обычный соревновательный матч в видеоигре Dota 2, но стал свидетелем громкой ссоры в своей семье. Его мать и сестра вступили в спор, правда, причин игрок не стал раскрывать. Но результат этой ссоры мог быть ужасным, потому что его сестра уже собиралась завершить жизнь самоубийством. В определенный момент дотер понял, что нужно вмешаться, поэтому он сообщил об этом своей команде и вышел из матча. Он смог уладить конфликт, а также убедил мать, что сестру нужно отвести в больницу, чтобы ее осмотрели, потому что она приняла какие-то неизвестные таблетки.
В соревновательном матче геймер играл за персонажа Riki, а сама игра была равной до его отключения. Когда он вернулся в игру, то заметил, что его команда еще держится и даже есть шансы на победу. Cristoval_Nyx написал следующее:
Я хотел покинуть тот матч в Dota 2, но увидел, что он еще не завершился (когда я отключался, то у нас оставался еще один барак). Я вернулся в игру и понял, что мои тиммейты руководили моим персонажем и пытались дотерпеть до моего возвращения. Они поставили паузу и спросили, все ли со мной в порядке. Я сказал, что да, мы провели две отличные драки, а затем выиграли матч.
После этого поединка он даже нашел себе нового друга, которому и рассказал всю эту историю. Игрок, который играл на Void Spirit, дал ему свой номер, чтобы они просто смогли поговорить. Также геймер отметил, что это самая ужасная ситуация в его жизни, а поделиться этой историей он решил, потому что это уникальный опыт. Cristoval_Nyx написал, что с его сестрой сейчас все хорошо, а также он очень благодарен своим тиммейтам с этого матча.
Подтверждение слов о телефонном номере и победе в матче / Cristoval_Nyx
Dota 2Многопользовательская видеоигра в жанре MOBA, которая официально вышла в июле 2013 года. Разработчиком этого проекта выступила американская компания Valve. Dota 2 является автономным продолжением популярной карты из видеоигры Warcraft III: Reign of Chaos. В игре соревнуются две команды по пять игроков в каждой, а геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. Главной задачей является уничтожение вражеской базы. Также Dota 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.
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