Сестра игрока в Dota 2 пыталась завершить жизнь самоубийством, когда он играл соревновательный поединок. Геймер вышел из игры, спас сестру, а потом еще и выиграл этот матч.

Источник​: Reddit Crystoval_Nyx

Неординарной историей поделился геймер с никнеймом Cristoval_Nyx на известной платформе Reddit. Он рассказал о конфликтной ситуации в его семье, которая могла завершиться очень трагично.

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Cristoval_Nyx просто играл обычный соревновательный матч в видеоигре Dota 2, но стал свидетелем громкой ссоры в своей семье. Его мать и сестра вступили в спор, правда, причин игрок не стал раскрывать. Но результат этой ссоры мог быть ужасным, потому что его сестра уже собиралась завершить жизнь самоубийством. В определенный момент дотер понял, что нужно вмешаться, поэтому он сообщил об этом своей команде и вышел из матча. Он смог уладить конфликт, а также убедил мать, что сестру нужно отвести в больницу, чтобы ее осмотрели, потому что она приняла какие-то неизвестные таблетки.

В соревновательном матче геймер играл за персонажа Riki, а сама игра была равной до его отключения. Когда он вернулся в игру, то заметил, что его команда еще держится и даже есть шансы на победу. Cristoval_Nyx написал следующее:

Я хотел покинуть тот матч в Dota 2, но увидел, что он еще не завершился (когда я отключался, то у нас оставался еще один барак). Я вернулся в игру и понял, что мои тиммейты руководили моим персонажем и пытались дотерпеть до моего возвращения. Они поставили паузу и спросили, все ли со мной в порядке. Я сказал, что да, мы провели две отличные драки, а затем выиграли матч.

После этого поединка он даже нашел себе нового друга, которому и рассказал всю эту историю. Игрок, который играл на Void Spirit, дал ему свой номер, чтобы они просто смогли поговорить. Также геймер отметил, что это самая ужасная ситуация в его жизни, а поделиться этой историей он решил, потому что это уникальный опыт. Cristoval_Nyx написал, что с его сестрой сейчас все хорошо, а также он очень благодарен своим тиммейтам с этого матча.

Подтверждение слов о телефонном номере и победе в матче / Cristoval_Nyx