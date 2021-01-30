Поклонник видеоигры Dota 2 на платформе Reddit поделился очень необычным рэмпейджем. Геймер смог самостоятельно ликвидировать пять вражеских курьеров за 20 секунд.

Источник​: Reddit

На платформе Reddit пользователь с никнеймом Speedfreakz опубликовал интересный пост, а точнее, запись своего хайлайта в игре Dota 2. Видео очень понравилось поклонникам этой видеоигры: более 3 тысяч лайков и 500 комментариев меньше чем за день.

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Геймер совершил необычный рэмпейдж в рейтинговом матче, хотя неизвестно, на каком ранге проходил этот поединок. Главный герой этого видео играл на Nature's Prophet, он уже на 2 минуте матча решил полететь на базу соперников, чтобы убить курьера вражеского мидера. Геймер это и сделал, хотя получилось даже лучше, чем он планировал.

Рэмпейдж – ситуация в видеоигре Dota 2, когда один геймер убивает всех пятерых игроков вражеской команды.

Геймер пришел за одним курьером, но увидел еще двух, которых уже вывели из вражеской базы. Он очень быстро ликвидировал эту тройку, но игроки, которые играли на легкой линии также не заметили, что у их базы разгуливает Nature's Prophet. Они решили принести и себе вещи, но поплатились за это – геймер убил еще двух курьеров и оформил очень оригинальный рэмпейдж. На этот необычный хайлайт он потратил всего 20 секунд.

Необычный рэмпейдж в видеоигре Dota 2​ – видео

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