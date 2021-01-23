Энтузиаст создал полную игровую колоду карт по мотивам Dota 2, но компания Valve уже длительное время не замечает эту работу. А другой геймер собственноручно создал дотерскую "Монополию".

Видеоигра Dota 2 вышла еще в 2011 году, но и сейчас продолжает оставаться очень популярной и успешной. У этого проекта немалое количество поклонников, поэтому неудивительно, что постоянно выходят различные креативные работы по мотивам этой игры, рассказывает Games24.

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Игральные карты по мотивам Dota 2

Художник с никнеймом Icewreath создал целую колоду игральных карт по мотивам этой видеоигры. Одну из его работ опубликовали на платформе reddit, а если точнее, карту с изображением Wraith King. Геймеры очень высоко оценили адаптацию, а пост за считанные часы собрал почти 3 тысяч лайков. Пользователи смогли отыскать не только автора оригинальных работ, но и остальную часть колоды. Интересно, что Icewreath изображал на своих картах не только героев с Dota 2, но и различные предметы из этой игры.

Стоит отметить, что на рынке уже есть игральные карты по мотивам этой видеоигры. Хотя сразу трудно догадаться, что это карты с персонажами Dota 2 (очень классически и стандартно выглядят). Со всеми работами этого автора можно ознакомиться по этой ссылке.

Wraith King

Juggernaut

Sven

Faceless Void

Alchemist

Invoker

Luna

Abyssal Blade

Игральные карты по мотивам Dota 2 от Icewreath / DeviantART

Wraith King с официальной версии / reddit

"Монополия" по мотивам Dota 2

Масштабной и очень интересной работой на платформе reddit поделился пользователь с никнеймом rocz24. Он создал свою вариацию очень популярной настольной игры, но по мотивам видеоигры Dota 2. Геймер собственноручно нарисовал игровое поле и большое количество игровых карточек. Теперь нужно заниматься покупкой разнообразных предметов, а не улиц. Энтузиаст адаптировал основные правила игры, а также игровые ситуации, которые возникали в стандартной версии настольной игры.

Пользователям в сети очень понравилась эта работа, а пост уже собрал почти 1,5 тысячи лайков. Стоит отметить, что официальной настольной "Монополии" по мотивам Dota 2 на рынке еще нет.

"Монополия" по мотивам Dota 2 от rocz24 / reddit