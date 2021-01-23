Игральные карты и "Монополия": креативные фанатские работы по мотивам Dota 2 – фото
Энтузиаст создал полную игровую колоду карт по мотивам Dota 2, но компания Valve уже длительное время не замечает эту работу. А другой геймер собственноручно создал дотерскую "Монополию".
Видеоигра Dota 2 вышла еще в 2011 году, но и сейчас продолжает оставаться очень популярной и успешной. У этого проекта немалое количество поклонников, поэтому неудивительно, что постоянно выходят различные креативные работы по мотивам этой игры, рассказывает Games24.
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Игральные карты по мотивам Dota 2
Художник с никнеймом Icewreath создал целую колоду игральных карт по мотивам этой видеоигры. Одну из его работ опубликовали на платформе reddit, а если точнее, карту с изображением Wraith King. Геймеры очень высоко оценили адаптацию, а пост за считанные часы собрал почти 3 тысяч лайков. Пользователи смогли отыскать не только автора оригинальных работ, но и остальную часть колоды. Интересно, что Icewreath изображал на своих картах не только героев с Dota 2, но и различные предметы из этой игры.
Стоит отметить, что на рынке уже есть игральные карты по мотивам этой видеоигры. Хотя сразу трудно догадаться, что это карты с персонажами Dota 2 (очень классически и стандартно выглядят). Со всеми работами этого автора можно ознакомиться по этой ссылке.
Wraith King
Juggernaut
Sven
Faceless Void
Alchemist
Invoker
Luna
Abyssal Blade
Игральные карты по мотивам Dota 2 от Icewreath / DeviantART
Wraith King с официальной версии / reddit
"Монополия" по мотивам Dota 2
Масштабной и очень интересной работой на платформе reddit поделился пользователь с никнеймом rocz24. Он создал свою вариацию очень популярной настольной игры, но по мотивам видеоигры Dota 2. Геймер собственноручно нарисовал игровое поле и большое количество игровых карточек. Теперь нужно заниматься покупкой разнообразных предметов, а не улиц. Энтузиаст адаптировал основные правила игры, а также игровые ситуации, которые возникали в стандартной версии настольной игры.
Пользователям в сети очень понравилась эта работа, а пост уже собрал почти 1,5 тысячи лайков. Стоит отметить, что официальной настольной "Монополии" по мотивам Dota 2 на рынке еще нет.
"Монополия" по мотивам Dota 2 от rocz24 / reddit
Dota 2Многопользовательская видеоигра, выпущенная компанией Valve в 2011 году. В игре соревнуются 2 команды по 5 игроков в каждой. Геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. Главной задачей является уничтожение вражеского лагеря (базы).
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