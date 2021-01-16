Фанат популярной игры Dota 2 решил расставить героев согласно их могуществу по официальному лору видеоигры. Геймер распределил всех игровых персонажей из этой игры на пять категорий.

Геймер с никнеймом ABCDSulci поделился интересным постом на платформе reddit. Он решил сформировать свой рейтинг могущества героев Dota 2 согласно с официальным лором этой очень популярной видеоигры.

Поклонник этой игры решил распределить персонажей игры на несколько категорий в соответствии с их могуществом по официальному лору. Всего ABCDSulci выделил пять следующих уровней:

Космический – герои, которые играют важнейшую роль в лоре игры Dota 2. Вся вселенная этой видеоигры не может существовать без этих персонажей.

Божественный – герои, которые играют также важную роль в этом лоре. По человеческим меркам эти персонажи настоящие боги или демоны. Без этих героев вселенная Dota 2 может существовать, но будет иметь другой вид.

Сверхлюди – герои, способности которых трудно назвать космическими или божественными. Их умение земные и достаточно просты. В эту категорию могли попасть бессмертные или очень старые персонажи.

Маги – герои, которых трудно отличить от обычных людей или других существ. Но в таких персонажей есть способности, которые имеют магический характер.

Мирные – герои, которые почти не отличаются от простых людей или других созданий. Но такие персонажи обладают значительными знаниями и умениями в различных категориях.

По мнению ABCDSulci, вселенная Dota 2 не может существовать без таких 8 героев: Ancient Apparition, Arc Warden, Chaos Knight, Elder Titan, Enigma, IO, Keeper of the Light и Weaver. К категории богов или демонов геймер отнес 17 персонажей, а среди сверхлюдей оказалось достаточно большое количество героев – 31. Больше всего представителей среди магов – 35, а в список мирных попало 29 персонажей.

Пользователям в сети понравился такой рейтинг, хотя й они отметили, что он еще не идеален. В комментариях под этим постом геймеры активно обсуждают позиции различных героев и предлагают свои изменения.

Рейтинг могущества​ героев из игры Dota 2 согласно с официальным лором / фотография пользователя ABCDSulci с платформы reddit